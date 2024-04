MotoGP-Qualifying Austin: Klare Pole für Vinales, Acosta und Marquez in Reihe 1

Ein neuer Streckenrekord, zwei Stürze des WM-Leaders und ein Rookie in der ersten Startreihe: Das MotoGP-Qualifying zum Grand Prix of The Americas in Austin produzierte am Samstag so manche Schlagzeile.

Die Pole sicherte sich Maverick Vinales (Aprilia) mit einer Fabelzeit von 2:00.864 Minuten. Dahinter schaffte es Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas) zum ersten Mal in Reihe eins. Marc Marquez (Gresini-Ducati) wurde Dritter, während sich Jorge Martin (Pramac-Ducati) nach zwei Stürzen mit Platz sechs begnügen musste.

"Wir fühlen uns sehr selbstbewusst. Mit jedem Rennen fühle ich mich stärker und stärker", sagte Vinales nach seiner Rekordpole. "Hier in Austin genieße ich es wirklich sehr. Es ist eine Strecke, die zu meinem Fahrstil passt. Ich fühle mich hier großartig und ich liebe Amerika. Das verschafft mir einen extra Push."

Acosta und Marc Marquez in Lauerstellung

"Ich bin super happy", resümierte Acosta. "Mein Team arbeitet so hart, damit wir solche Dinge erreichen können. Dieses Wochenende war wichtig für uns, um zu sehen, wozu wir auf einer so schwierigen Strecke wie hier in der Lage sind."

"Warten wir mal den Sprint ab. Wir haben im Vergleich zu Portugal ein paar Veränderungen vorgenommen, um um etwas kämpfen zu können. Also versuchen wir's."

Marc Marquez betonte: "Das Qualifying ist einer der wichtigsten Momente des Wochenendes. In der ersten Reihe zu stehen, wird es etwas leichter machen, mit den Topfahrern zu kämpfen. Gestern war ich weit weg, heute kam ich etwas näher."

"Wir müssen aber noch ein paar Dinge verstehen, die ich im FT2 ausprobiert habe. Mal schauen, ob sie für den Rhythmus und die Rennpace besser sind. Aber ich fühle mich insgesamt besser und besser und kann mich im Wochenendverlauf steigern. Das ist das Wichtigste." Für ihn ist es die erste Reihe 1 mit Ducati.

Bitteres Q1-Aus für den WM-Zweiten Binder

Noch vor dem finalen Showdown ging es in Q1 für das KTM-Werksduo, die beiden Yamahas und sämtliche Honda-Piloten bereits um alles. Wieder schafften es nur die zwei schnellsten Fahrer nachträglich in die nächste Quali-Runde.

Für Brad Binder begann die erste Session mit einem Sturz. In Kurve 11 rutschte der KTM-Pilot auf seiner ersten fliegenden Runde über das Vorderrad weg.

Er konnte erst im zweiten und finalen Run wieder angreifen. Zu diesem Zeitpunkt führten Miguel Oliveira (Trackhouse-Aprilia) und Alex Marquez (Gresini-Ducati) das Klassement an. Im Schlussangriff konnte sich aber nur Marquez in den Top 2 halten. Die Sessionbestzeit in Q1 sicherte sich Jack Miller (KTM).

Er und Alex Marquez kamen eine Runde weiter, während Binder nicht über Platz sieben hinaus kam. Das bedeutet Startplatz 17 für den aktuellen WM-Zweiten. Es ist sein schlechtestes Qualifying-Ergebnis seit Le Mans im Jahr 2022.

WM-Leader Martin stürzt im Quali zweimal

Im zweiten Qualifying-Abschnitt wiederholte sich das Schicksal von Binder mit WM-Leader Martin. Auch er stürzte auf seiner ersten fliegenden Runde in Kurve 11.

Das gab der Konkurrenz die Gelegenheit, an Martins neuem Streckenrekord vom Freitag zu schrauben. Sowohl Vinales als auch Marc Marquez unterboten die Bestmarke auf Anhieb und setzten sich damit vorerst an die Spitze des Tableaus.

Martin konnte nach seinem Sturz direkt weiterfahren, da seine Ducati nicht schwer beschädigt war. Er befand sich auf Kurs zu einem der vorderen Plätze, als der Pramac-Pilot in Kurve 18 erneut zu Boden ging. Vor dem zweiten und letzten Quali-Run war der WM-Leader somit noch ohne konkurrenzfähige Rundenzeit.

Im Schlussspurt drehte Vinales noch einmal auf und knackte als erster Fahrer auf dieser Strecke die Marke von 2:01 Minuten. Dahinter meldete sich Acosta zu Wort und verbesserte sich von Platz sechs auf die zweite Position, 0,328 Sekunden hinter Vinales.

Weltmeister Bagnaia führt zweite Reihe an

Marc Marquez, von Acosta auf Platz drei verdrängt, versuchte zu reagieren, konnte sich aber nicht mehr steigern und blieb Dritter. Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) verpasste die erste Startreihe als Vierter mit 0,086 Sekunden nur knapp.

Er teilt sich Reihe zwei mit seinem Teamkollegen Enea Bastianini und Martin, der sich nach seinen beiden Stürzen immerhin auf den sechsten Startplatz retten konnte.

Aleix Espargaro (Aprilia) kam nach einem Crash zu Beginn des letzten Runs nicht über Rang sieben hinaus. Er teilt sich die dritte Reihe mit Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) und Franco Morbidelli (Pramac-Ducati). Marco Bezzecchi (VR46-Ducati), ebenfalls gestürzt, Miller und Alex Marquez folgen dahinter.

Die beiden Trackhouse-Piloten Raul Fernandez und Oliveira führen die fünfte Startreihe an. Alex Rins (Yamaha), zweifacher Austin-Sieger, rundet diese als 15. ab. Sein Teamkollege Fabio Quartararo beendete das Qualifying auf Platz 16.

Hinter Binder fuhr Augusto Fernandez (Tech3-GasGas) auf Startplatz 18. Honda belegte einmal mehr die letzten vier Positionen. Johann Zarco schnitt als 19. noch am besten ab. Er hatte in Q1 gut acht Zehntel Rückstand auf die Spitze. Joan Mir, Takaaki Nakagami und Luca Marini fehlte jeweils mehr als eine Sekunde.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.