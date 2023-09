MotoGP-Qualifying Barcelona: Bagnaia vor drei Aprilias auf Pole

Francesco Bagnaia hat den Aprilias im MotoGP-Qualifying zum Grand Prix von Katalonien getrotzt! Der Ducati-Pilot sicherte sich mit einem neuen Streckenrekord von 1:38.639 Minuten die Pole und verwies die beiden Aprilia-Markenkollegen Aleix Espargaro und Miguel Oliveira auf die Plätze zwei und drei.

"Ich denke, das ist eine der wichtigsten Polepositions für uns in diesem Jahr", betont Bagnaia. "Aprilia ist auf dieser Strecke so stark, deshalb war es wichtig, vor ihnen zu starten, um zu versuchen, sie etwas einzubremsen. Aber mal schauen."

"Heute Morgen ist uns ein kleiner Schritt nach vorn gelungen und ich fühlte mich sehr gut. In Sachen Pace liegen sie immer noch etwas vorn, aber wir sind näher dran."

Oliveira und Marc Marquez meistern Q1

Zu Beginn des Qualifyings wurden vereinzelt Regenflaggen geschwenkt. Q1 konnte aber auf weitgehend trockener Strecke gestartet werden. Yamaha und Honda waren geschlossen im ersten Quali-Abschnitt vertreten. Außerdem kämpften auch Luca Marini (VR46-Ducati) und Jack Miller (KTM) ums Weiterkommen.

Bereits nach wenigen Minuten kam es zum ersten Zwischenfall: Fabio Quartararo kam in Kurve 1 von der Strecke und kippte im Kiesbett schließlich um. Im Klassement befand sich der Yamaha-Pilot nach dem ersten Run auf Platz drei hinter RNF-Aprilia-Fahrer Oliveira und Yamaha-Teamkollege Franco Morbidelli.

Mit Miller als Referenz markierte Marc Marquez (Honda) zu Beginn des zweiten Runs eine neue Bestzeit, wurde aber gleich wieder von Oliveira verdrängt. Dabei verfehlte er den neuen Streckenrekord von Aleix Espargaro nur knapp.

In der Schlussphase fuhr niemand mehr schneller, sodass Oliveira und Marquez - als einziger Honda-Pilot - nachträglich in Q2 einzogen. Miller scheiterte als Dritter knapp.

Nach dem ersten Run ist noch Vinales vorn

Im zweiten Quali-Abschnitt blieb es trocken. Nach ihren starken Trainings gingen die Aprilia-Werkspiloten als Favoriten auf die Pole ins Rennen. Für eine Doppelführung reichte es im ersten Run aber noch nicht. Vinales lag zwar vorn, sein erster Verfolger war aber Brad Binder (KTM). Espargaro belegte vorläufig Rang drei.

Beim Schlussangriff drang Espargaro als Erster in die 1:38er-Zeiten vor, blieb aber über seinem gestrigen Streckenrekord. Dieser wurde schließlich von Bagnaia geknackt, der sich vor Oliveira und Espargaro an die Spitze setzte. Espargaro konnte zwar noch einmal nachlegen, scheiterte aber um 0,104 Sekunden an Bagnaia.

Die Poleposition ging also zum sechsten Mal in dieser Saison an Bagnaia. Mit Espargaro, Oliveira und Vinales sitzen ihm aber gleich drei Aprilias in der Startaufstellung im Nacken.

Das Pramac-Duo aus Jorge Martin und Johann Zarco qualifizierte sich auf den Plätzen fünf und sechs. Dahinter reihen sich mit Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio von Gresini zwei weitere Ducatis ein. Binder landete am Ende auf Platz neun.

Yamaha und Honda auf den hinteren Plätzen

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) blieb im Qualifying unauffällig und wurde Zehnter. Er führt die vierte Reihe vor Enea Bastianini (Ducati) und Marquez an, der sich in Q2 nicht steigern konnte. Reihe fünf besteht aus Miller, Pol Espargaro (Tech-3-GasGas) und Raul Fernandez (RNF-Aprilia), die allesamt in Q1 hängen blieben.

Auch die Yamaha-Piloten Morbidelli und Quartararo kamen nicht über Q1 hinaus und werden von den Startplätzen 16 und 17 in die Rennen gehen müssen. Für Marini verlief das Qualifying ebenso enttäuschend. Er schaffte es nur auf Platz 18.

Mit Ausnahme von Marquez bildete Honda einmal mehr das Schlusslicht im Feld: Noch hinter Augusto Fernandez (Tech-3-GasGas) reihten sich Joan Mir, Takaaki Nakagami und Ersatzfahrer Iker Lecuona auf den Positionen 20 bis 22 ein.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.