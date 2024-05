MotoGP-Qualifying Barcelona: Espargaro auf Pole, Martin gestürzt, Marquez 14.

Das Märchenwochenende setzte sich für Aleix Espargaro im Qualifying fort. Am Donnerstag vor dem Grand Prix von Katalonien in Barcelona hat der Aprilia-Fahrer seinen Rücktritt zum Ende der MotoGP-Saison 2024 bekannt gegeben. Am Samstag eroberte der 34-jährige Spanier, der nur einen Steinwurf von der Strecke entfernt aufgewachsen ist, die Poleposition.

Im Qualifying setzte sich Espargaro knapp gegen Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) und Raul Fernandez (Trackhgouse-Aprilia) durch. Für Espargaro war es die erste Poleposition seit Jerez im Vorjahr. Und im Vorjahr hat er in Barcelona sowohl den Sprint als auch den Grand Prix gewonnen.

"Ich habe keine 100 Polepositions in meiner Karriere, insofern ist es unglaublich, diese Pole hier bei meinem Heim-Grand-Prix zu erreichen, vor allem im Kampf mit 'Pecco'", strahlt Espargaro. "Die Runde, die er auf dem ersten Reifen gefahren ist, war fantastisch."

"Ich kam in die Garage und sagte: 'Oh mein Gott.' Mit dem zweiten Reifen habe ich auf meiner ersten fliegenden Runden dann einige Fehler gemacht, aber die zweite fliegende Runde war vielleicht eine der besten in meinem Leben. Ich bin extrem glücklich."

Marquez-Brüder scheitern in Q1

Nicht gut hatte der Samstag für Marc Marquez (Gresini-Ducati) begonnen. Im halbstündigen Training vor dem Qualifying ist er in seiner vierten Runde in der engen Linkskurve 5 gestürzt. Mit seinem zweiten Bike konnte er weiterfahren und klassierte sich als Neunter.

So wie in Le Mans musste Marc Marquez auch in Barcelona in Q1 antreten. Für das Qualifying hatte er wieder beide Motorräder zur Verfügung. In beiden Versuchen hängte sich der Routinier ans Hinterrad seines Gresini-Teamkollegen Alex Marquez. Aber es reichte für beide nicht.

Mit dem zu diesem Zeitpunkt neuen Rundenrekord von 1:38.208 Minuten sicherte sich Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) die Q1-Bestzeit. Raul Fernandez zog mit Platz zwei in den zweiten Abschnitt ein.

Marc Marquez wurde zum Schluss noch von Alex Marquez auf den vierten Platz verdrängt. Somit stehen die Brüder bei ihrem Heimrennen in der fünften Startreihe. Marc Marquez wird von Startplatz 14 die Top 10 in Angriff nehmen.

Raul Fernandez bekommt gestrichene Zeit zurück

In Q2 wurde wieder ein neuer Rundenrekord aufgestellt. Bagnaia legte vor, aber in seiner letzten Runde markierte Espargaro 1:38.190 Minuten und unterbot Bagnaias Zeit noch um 0,031 Sekunden.

"Es ist immer wichtig, hier in Barcelona aus der ersten Reihe zu starten", nickt der Italiener dennoch. "Wir wissen, dass die Pace gut ist. Ich versuchte alles, um die Poleposition zu holen, aber es gab eine gelbe Flagge, die ich nicht gesehen habe."

Zunächst wurde Brad Binder (KTM) im Ergebnis als Dritter geführt, aber Raul Fernandez bekam eine Runde zurück, die ihm im ersten Augenblick wegen gelber Flaggen gestrichen worden ist. Somit war Raul Fernandez nicht Siebter, sondern als Dritter zum ersten Mal in der ersten Reihe.

Binder folgte als Vierter. Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas) feierte am Samstag seinen 20. Geburtstag und verschaffte sich mit Platz fünf eine optimale Ausgangsposition für sein Heimrennen. Reihe zwei komplettierte Di Giannantonio.

Pramac-Duo stürzt im Parallelflug

Als die Schlussphase begonnen hatte und die letzten Angriffe gestartet wurden, ist Jorge Martin in Kurve 2 gestürzt. Sein Pramac-Ducati-Teamkollege Franco Morbidelli war knapp dahinter, machte ebenfalls einen Fehler und ging auch zu Boden.

Beide Pramac-Maschinen lagen nur wenige Meter nebeneinander im Kiesbett. Martin musste in den finalen Momenten hinter der Leitplanke zusehen. Schließlich wurde er bis auf den siebten Startplatz zurückgereicht.

Die Plätze in der dritten Reihe gingen weiters an Alex Rins (Yamaha) und Jack Miller (KTM). In der vierten Reihe werden Morbidelli, Enea Bastianini (Ducati), dem die letzte Runde wegen Tracklimits gestrichen wurde, und Maverick Vinales (Aprilia) Aufstellung nehmen.

Ex-Weltmeister Fabio Quartararo, der zweimal in Barcelona gewonnen hat, kam nicht über Q1 hinaus und steht auf Startplatz 17. Dahinter folgt Johann Zarco (LCR) als bester Honda-Fahrer auf Position 18. Nach einem Sturz im Vormittagstraining ging Zarco auch in Q1 zu Boden.

Nach seiner gestrigen Magenverstimmung war Honda-Testfahrer Stefan Bradl am Samstag wieder auf der Strecke. Der Deutsche qualifizierte sich bei seinem zweiten Wildcard-Start in diesem Jahr für den 23. und letzten Startplatz.

Der Sprint über zwölf Runden wird um 15:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.