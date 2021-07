MotoGP-Qualifying Barcelona: Fünfte Poleposition für Fabio Quartararo

Fabio Quartararo hat sich zum fünften Mal hintereinander die Poleposition gesichert. Der Yamaha-Fahrer war im Qualifying für den Grand Prix von Katalonien souverän. Quartararo wurde auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya mit 1:38.853 Minuten gestoppt.

"Das Qualifying lief großartig, wenngleich meine erste Runde nicht ganz perfekt war", berichtet der WM-Führende. "Mit zweiten Versuch wollte ich mich noch steigern. Ich habe den Hinterreifen richtig gut angewärmt, bin dann aber auf eine gelbe Flagge gestoßen."

Deswegen drehte Quartararo das Gas auf seiner letzten fliegenden Runde zu. Er fuhr auch im vierten Training mit Rennabstimmung die mit Abstand besten Rundenzeiten und hat sich in die Favoritenrolle für den siebten Grand Prix des Jahres gebracht.

Jack Miller hatte ein aufregendes Qualifying, denn zunächst musste er Q1 überstehen. In Q2 kam der Ducati-Fahrer bis auf 0,037 Sekunden an die Quartararo-Zeit heran. Dann stellte er im ersten Sektor Bestzeit auf, aber Miller konnte diese Runde nicht zu Ende fahren.

Der zweimalige Saisonsieger stürzte heftig, blieb aber unverletzt. Millers zweiter Platz hielt bis zum Schluss. Spannend machte es am Ende noch Johann Zarco (Pramac-Ducati), der Bestzeit in den ersten drei Sektoren hatte. Dann verlor er hinten raus etwas und schnappte sich Startplatz drei.

Miguel Oliveira bestätigte mit Rang vier den Aufwärtstrend von KTM. Daneben werden sich Franco Morbidelli (Petronas-Yamaha) und Maverick Vinales (Yamaha) aufstellen. Die Plätze in der dritten Startreihe gingen an Aleix Espargaro (Aprilia), Brad Binder (KTM) und Francesco Bagnaia (Ducati).

Weltmeister Joan Mir qualifizierte die einzige Suzuki im Feld auf Startposition zehn. Valentino Rossi stürzte in seinem ersten Versuch in Kurve 4. Er eilte zurück an die Box und fuhr mit seiner zweiten Petronas-Yamaha die elftschnellste Zeit.

Den zwölften und letzten Platz in Q2 belegte Pol Espargaro. Kurz vor Ablauf der Zeit stürzte auch der Spanier in Kurve 10. Er war der einzige Honda-Fahrer in Q2. Keine RC213V qualifizierte sich in den Top 10.

Q1: Marquez hängt sich an Miller an

Alle vier Honda-Fahrer mussten schon im ersten Abschnitt antreten. Marc Marquez hängte sich an das Hinterrad von Miller. Der Ducati-Fahrer deutete Marquez, wie viel Geld er später dafür bezahlen wird. Allerdings verbremste sich Marquez in Kurve 1 und verlor etwas den Anschluss.

Bis zwei Minuten vor Ablauf der Zeit hielt Iker Lecuona (Tech-3-KTM) Platz zwei, aber in seiner fünften Runde stürzte der Spanier in der schnellen Kurve 9. Die KTM schlug in den Airfence ein. Lecuona hatte Glück und blieb unverletzt.

Auch beim zweiten Versuch setzte sich Marquez hinter Miller fest und lies sich um den Kurs ziehen. Miller fuhr mit 1:39.153 Minuten die schnellste Runde. Marquez hatte im Windschatten zwar nur 0,028 Sekunden Rückstand, aber das reichte nicht für Q2.

Pol Espargaro fuhr seine Runde hinter Miller/Marquez und quetschte sich in der Zeitenliste dazwischen auf Platz zwei. Somit zogen Miller und Pol Espargaro ins Q2 ein. Marquez startet morgen von Startplatz 13.

Zwischen Miller und Marquez herrschte wegen der Taktik kein böses Blut. Am Ende der Session gab es ein Handshake. Jorge Martin (Pramac-Ducati), der von einer Verletzungspause zurückgekehrt ist, qualifizierte sich für Startplatz 15.

Das MotoGP-Rennen wird am Sonntag um 13:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.