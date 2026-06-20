MotoGP-Qualifying Brünn 2026: Ai Ogura erobert seine erste Poleposition

Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) eroberte im Qualifying für den Grand Prix von Tschechien seine erste MotoGP-Poleposition. Der Japaner stellte einen neuen Rundenrekord auf und sicherte sich Platz eins vor den beiden Ducati-Fahrern Fabio Di Giannantonio (VR46) und Francesco Bagnaia.

Zunächst stand in Q1 Jorge Martin unter Druck, denn durch zwei Long-Lap-Strafen für den Startunfall in Ungarn hat er für den Grand Prix ohnehin schon ein Handicap. Eine gute Startposition war daher für seine WM-Ambitionen umso wichtiger.

Bereits in seiner ersten fliegenden Runde fuhr der Aprilia-Fahrer mit 1:51.819 Minuten die zu diesem Zeitpunkt zweitschnellste Zeit des Rennwochenendes. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) war mit zwei Zehntelsekunden Rückstand Zweiter.

Nach dem Wechsel auf einen neuen weichen Hinterreifen verbesserten Martin und Morbidelli ihre Zeiten zwar nicht mehr, doch auch kein anderer Fahrer unterbot sie. Somit hatten sie ihr Q2-Ticket sicher.

Beim Kampf um die Poleposition war klar, dass ein neuer Rundenrekord notwendig war. Zunächst legte Di Giannantonio mit 1:51.643 Minuten vor. Damit unterbot er den Rundenrekord vom Freitagstraining.

Rookie Diogo Moreira (LCR-Honda) war mit lediglich 0,048 Sekunden Rückstand Zweiter. Ogura folgte als Dritter. Moreira hatte diese Runde im ersten Versuch direkt hinter Ogura absolviert.

Marc Marquez (Ducati) hatte nach dem ersten Versuch keine Rundenzeit, denn ihm wurde seine Runde wegen Tracklimits in Kurve 12 gestrichen. Mit neuem Hinterreifen leuchteten in den zweiten Versuchen bei einigen Fahrern rote Sektorzeiten auf.

Ogura fährt neuen Rundenrekord

Zunächst übernahm das Ducati-Duo Bagnaia und Marc Marquez die ersten beiden Plätze, aber dann kam Ogura mit 1:51.139 Minuten über die Ziellinie. Auch Di Giannantonio verbesserte sich auf den zweiten Platz, 0,211 Sekunden hinter Ogura.

Das war die Entscheidung. Erstmals seit Takaaki Nakagami 2020 beim Teruel-GP startet wieder ein Japaner vom besten Startplatz. Auch für Trackhouse war es die erste MotoGP-Poleposition.

"Zunächst einmal war die Runde wirklich sehr gut", sagt Ogura. "Ehrlich gesagt hätte ich nicht erwartet, so schnell zu sein. Aber es ist natürlich schön, eine so schnelle Runde hinzubekommen, besonders an einem Samstagmorgen."

Die Geschlagenen zollten Ogura für diesen neuen Rundenrekord Respekt. "Ai fährt unglaublich gut", lobt Di Giannantonio. "Er hat eine fantastische Runde hingelegt. Ich dachte, meine 1:51.3 würde reichen, aber er war einfach schneller als ich."

"Ich bin sehr glücklich mit meiner Arbeit und mit dem, was wir heute gemeinsam mit dem Team erreicht haben. Heute Morgen war unser Rennrhythmus sehr gut, und im Qualifying war es wichtig, in die erste Reihe zu kommen. Das haben wir geschafft."

Im Vorjahr startete Bagnaia in Brünn von der Poleposition, diesmal geht er als Dritter ins Rennen: "Ich bin zufrieden. Beim ersten Run habe ich nicht so sehr gepusht wie beim zweiten, weil ich das Gefühl für das Motorrad erst wiederfinden musste."

"Der zweite Versuch war dann besser. Uns fehlt im Vergleich zu den anderen noch etwas, aber wir machen Fortschritte. Heute Nachmittag werde ich versuchen, mit ihnen zu kämpfen."

Die weiteren Positionen

Marco Bezzecchi, der WM-Führende, stellte seine Aprilia auf Startplatz vier. Marc Marquez wurde Fünfter, gefolgt von Moreira. Die Plätze in Reihe drei gingen an Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia), Pedro Acosta (KTM) und Morbidelli.

Martin qualifizierte sich als Zehnter und führt damit die vierte Startreihe an. Die letzten Plätze in Q2 gingen an Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) und an Honda-Werksfahrer Joan Mir (zum Q2-Ergebnis).

Maverick Vinales (Tech3-KTM) scheiterte in Q1 um 0,033 Sekunden und belegte Startplatz 13. Rückkehrer Alex Marquez (Gresini-Ducati) folgte als 14. Bester Yamaha-Fahrer war Fabio Quartararo auf Rang 15 (zum Q1-Ergebnis).

Update: Nach dem Qualifying entschied sich Alex Marquez nach Beratung mit den Ärzten und seinem Team dazu, das Wochenende vorzeitig zu beenden, um sich darauf zu konzentrieren, wieder körperlich komplett fit zu werden.

Am Samstag weilte auch Valentino Rossi an der Strecke. Brünn ist ein besonderer Ort für den neunmaligen Motorrad-Weltmeister, denn vor 30 Jahren feierte er auf dieser Strecke in der 125er-Klasse den ersten seiner 115 Grand-Prix-Siege.

Der Sprint über 10 Runden startet um 15 Uhr (zur Startaufstellung).