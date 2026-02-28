MotoGP-Qualifying Buriram 2026: Bezzecchi knapp vor Marquez auf Pole

Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi hat die Poleposition beim MotoGP-Saisonauftakt 2026 auf dem Buriram International Circuit in Thailand erobert. Weltmeister Marc Marquez (Ducati) kam dem Italiener im Qualifying bis auf 35 Tausendstelsekunden nahe.

Für Bezzecchi begann der Samstag alles andere als ideal. Zu Beginn des Trainings unmittelbar vor dem Qualifying stürzte er in Kurve 3. Er blieb unverletzt. Der Italiener setzte seine Dominanz anschließend fort und fuhr die Bestzeit.

Spannend wurde es im Qualifying bereits in Q1, denn vor allem Francesco Bagnaia musste sich der Herausforderung des ersten Abschnitts stellen. Einfach war es nicht. Kurz vor Ablauf der Zeit war er Dritter. Nach Bestzeit in Sektor 1 verbremste sich der Italiener in Kurve 3.

Aber auch in seiner nächsten fliegenden Runde machte Bagnaia einen Fehler, diesmal in Kurve 8, und musste erneut das Gas zudrehen. Er hatte nur noch eine Chance. Anschließend stürzte Franco Morbidelli (VR46-Ducati) und sorgte für gelbe Flaggen in Kurve 3.

Bagnaia musste seine letzte fliegende Runde ebenfalls abbrechen. Somit belegte er in Q1 den dritten Platz und startet von Position 13. Die Bestzeit in Q1 stellte Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) mit 1:28.784 Minuten auf. Er war um drei Zehntelsekunden schneller als Morbidelli (zum Q1-Ergebnis).

In Q2 legte Aprilia vor. Nach den ersten Versuchen führte Bezzecchi vor Jorge Martin und Fernandez. In der Schlussphase kam die Attacke des Weltmeisters. Marc Marquez kam Bezzecchis Zeit bis auf 0,035 Sekunden nahe.

Zweiter Sturz von Bezzecchi am Samstagvormittag

Anschließend nahm Bezzecchi eine weitere fliegende Runde in Angriff. In der Bremsphase von Kurve 12 stürzte er jedoch. Es war sein zweiter Sturz am Samstagvormittag. Damit war sein Qualifying vorbei. Mit 1:28.652 Minuten hatte sich Bezzecchi dennoch die Poleposition gesichert.

Inklusive der letzten beiden Qualifyings Ende 2025 war es seine dritte Pole in Folge. "Mir geht es [nach dem Sturz] gut", gibt Bezzecchi Entwarnung, "aber als der Airbag ausgelöst hat, tat mir mein Hintern ein bisschen weh. Aber ja, alles okay."

"Zum Glück war das Qualifying gut und am Ende war es nur ein kleiner Fehler. Die Rundenzeit war gut genug, um die Poleposition nicht zu verlieren. Heute Nachmittag wird es hart, und auch morgen. Sicherlich hat Marc im Vergleich zu gestern einen großen Schritt gemacht."

Nur der Weltmeister aus dem Ducati-Lager konnte Bezzecchi gefährlich werden. "Es war hart", kommentiert Marc Marquez sein Qualifying, "besonders weil ich mich mit dem ersten Reifen nicht so gut gefühlt habe. Und dann habe ich gesagt: 'Okay, was ist hier los?'"

"Aber beim zweiten Versuch fühlte ich mich von der ersten Runde, von der Outlap an, viel besser. Und dann habe ich in der ersten schnellen Runde direkt angegriffen. Ich habe die Rundenzeit gesehen und gesagt: Genug, genug. Die erste Startreihe war das Hauptziel."

Fernandez komplettierte als Dritter die erste Startreihe. Die Plätze vier bis sechs in Reihe zwei sicherten sich Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati), Martin und Pedro Acosta (KTM). Der beste KTM-Fahrer hatte vier Zehntelsekunden Rückstand (zum Q2-Ergebnis).

Aus Reihe drei werden Alex Marquez (Gresini-Ducati), Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) und Morbidelli starten. Joan Mir war als Zehnter der beste Honda-Fahrer. Ihm fehlten sieben Zehntel auf die Spitze. Brad Binder (KTM) und Johann Zarco (LCR-Honda) komplettierten Reihe vier.

Yamaha hatte mit dem neuen V4-Prototypen keine Chance auf den Q2-Einzug. Fabio Quartararo hatte in Q1 neun Zehntelsekunden Rückstand und belegte Platz sechs, der Startplatz 16 bedeutete. Rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac) lag 1,4 Sekunden zurück und qualifizierte sich als 21.

Der Sprint über 13 Runden startet um 9:00 Uhr MEZ (zur Startaufstellung).