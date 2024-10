MotoGP Qualifying Buriram: Bagnaia auf Pole, Martin und Marquez crashen!

Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia hat sich bei der MotoGP in Buriram (Thailand) die Poleposition geholt. Im Qualifying zeigte der amtierende Weltmeister eine fehlerfreie Vorstellung und setzte sich mit einer 1:28.700er-Runde an die Spitze.

Auch für Ducati-Teamkollege Enea Bastianini verlief das Qualifying positiv. WM-Leader Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Marc Marquez (Gresini-Ducati) hingegen erlebten keinen guten Q2-Durchgang.

Doch der Reihe nach: Während sich Francesco Bagnaia beim ersten Stint freie Fahrt verschaffte, suchte sich Marc Marquez wie üblich einen Fahrer als Orientierung. Der Spanier fuhr hinter hinter Pramac-Pilot Franco Morbidelli, als ihm in Kurve 3 das Hinterrad wegrutschte. Marquez konnte den Rutscher abfangen, lag nach dem ersten Versuch aber nur auf P4.

Bagnaia führte die Wertung nach dem ersten Stint mit einer 1:29.076er-Runde an. WM-Leader Jorge Martin war nur 0,054 Sekunden langsamer und behauptete sich auf P2. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) lag mit seiner 2023er-Ducati noch vor Marquez auf der dritten Position.

Marc Marquez will Jorge Martin folgen und stürzt

Auch beim zweiten Schlagabtausch brachte sich Francesco Bagnaia in Position für eine freie Runde, während Marc Marquez wieder auf der Suche nach einem schnellen Hinterrad war und sich hinter Jorge Martin positionierte.

Marquez konnte der Ducati mit der Nummer 89 aber nur wenige Kurven lang folgen, denn in Kurve 3 rutschte Marquez ins Kiesbett. Der Ex-Champion drückte seinen Frust mit einer klaren Geste aus.

Aber auch für Jorge Martin verlief der zweite Stint nicht nach Plan. Der WM-Führende befand sich auf Bestzeit-Kurs, stürzte aber in Kurve 5 und konnte sich somit nicht mehr verbessern. Wenig später landete auch die zweite Pramac-Ducati im Kiesbett: Franco Morbidelli stürzte bei der Jagd nach einer neuen persönlichen Bestzeit.

Francesco Bagnaia holt sich in souveräner Manier die Pole

Weniger turbulent verlief das Qualifying für Weltmeister Francesco Bagnaia. Der Titelverteidiger drückte die Bestzeit auf 1:28.700 Minuten. Bagnaia kehrte noch vor dem Ablaufen der Zeit an die Ducati-Box zurück und tauschte sich mit seinem Team aus. Bagnaia wollte noch einen Trainingsstart absolvieren, doch Ducati konnte das Motorrad nicht mehr rechtzeitig betanken.

Die Pole sorgt bei Bagnaia für große Erleichterung. "Ich bin sehr optimistisch im Moment", bemerkt der Champion. "Wir haben hier sehr gute Arbeit geleistet beim Motorrad. Heute Morgen gelang uns ein weiterer Schritt. Ich war zuversichtlich, es in die erste Reihe zu schaffen. Uns gelang eine wirklich gute Rundenzeit. In Kurve 4 können wir uns aber noch verbessern."

Für das Ducati-Werksteam verlief das Qualifying nahezu perfekt, denn auch Enea Bastianini war schnell unterwegs. Bastianini schob sich auf die zweite Position und war neben Bagnaia der einzige Fahrer, der unter 1:29 Minuten fahren konnte.

"Ich bin happy mit meiner Performance", erklärt Bastianini. "Bereits gestern waren wir sehr schnell, als wir auf Zeitenjagd gingen. Heute war ich noch schneller, was mich sehr froh macht."

"Mein Renntempo muss ich aber noch ein bisschen verbessern", ist sich Bastianini bewusst. "Die anderen Ducati-Fahrer haben diesbezüglich noch etwas mehr in petto. Ich weiß, dass wir uns steigern müssen. Doch ich bin zuversichtlich, dass ich ein gutes Rennen zeigen kann."

Jorge Martin gesteht, dass er beim zweiten Versuch zu viel wollte

Jorge Martin komplettiert trotz Sturz die erste Startreihe. Da sich der Spanier beim finalen Versuch nicht verbessern konnte, war sein Rückstand im Qualifying groß. Auf Bagnaias Zeit verlor Martin 0,430 Sekunden.

"Die erste Startreihe war das Ziel", kommentiert Martin. "Es war schwierig, schneller als gestern zu fahren, weil es so heiß ist und die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Ich pushte zu stark, weil ich eine 1:28er-Runde fahren wollte. Die erste Startreihe ist ausreichend. 'Pecco' ist hier sehr stark."

Marc Marquez nach Sturz in Startreihe zwei

Marco Bezzecchi war als Vierter der erste Verfolger der drei 2024er-Ducatis an der Spitze. Der Italiener führt die zweite Startreihe an, die von Marc Marquez und Fabio Quartararo (Yamaha) komplettiert wird. Mit Startplatz sechs erreichte Quartararo für Yamaha ein sehr gutes Resultat. Der Franzose kam über das Q1 in den finalen Durchgang und war im Q2 der beste Nicht-Ducati-Pilot.

Pedro Acosta (GasGas) landete mit 0,719 Sekunden Rückstand auf Position sieben. Der spanische MotoGP-Rookie war der einzige KTM-Pilot im Q2. Er teilt sich die dritte Startreihe mit Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) und Alex Marquez (Gresini-Ducati).

Maverick Vinales (Aprilia) konnte sich im Q2 kaum in Szene setzen und reihte sich mit 0,928 Sekunden Rückstand auf der zehnten Position ein. Franco Morbidelli war langsamster der vier 2024er-Ducatis und verlor mehr als eine Sekunde auf Bagnaias Polezeit. Johann Zarco (LCR-Honda) kam im Q2 in Kurve 1 zu Sturz und beendete die Session auf der zwölften Position.

Spannender Schlagabtausch im ersten Qualifying-Durchgang

Bereits der erste Qualifying-Durchgang war prominent besetzt und umfasste ehemalige Weltmeister und MotoGP-Laufsieger. Nach dem ersten Schlagabtausch im Q1 lagen die Top 3 - Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo und Brad Binder (KTM) - innerhalb von 0,020 Sekunden.

Beim zweiten Versuch rettete Quartararo einen Vorderradrutscher und verbesserte seine Zeit eine Runde später. Aber auch Di Giannantonio konnte sich steigern und Binder konnten sich steigern. Die Q1-Bestzeit ging an Quartararo, der den Kurs in 1:29.406 Minuten umrundete und damit 0,023 Sekunden schneller war als Di Giannantonio. Beide qualifizierten sich für das Q2.

Für die beiden Werks-KTM war das Qualifying im Q1 beendet. Brad Binder verpasste die Bestzeit um 0,129 Sekunden und wird die Rennen nur von Startplatz 13 in Angriff nehmen. Aleix Espargaro (Aprilia) und Jack Miller (KTM) komplettieren die fünfte Startreihe und stehen auf den Positionen 14 und 15.

Augusto Fernandez (GasGas), Alex Rins (Yamaha) und Takaaki Nakagami (LCR-Honda) landeten im Q1 auf den Positionen sechs bis acht und bilden in den Rennen die sechste Startreihe. Die siebte Startreihe besteht aus Joan Mir (Honda), Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) und Luca Marini (Honda). Trackhouse-Ersatzpilot Lorenzo Savadori war das Schlusslicht des Qualifyings.

Das Sprintrennen wird um 10:00 Uhr gestartet.