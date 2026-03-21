MotoGP-Qualifying Goiania 2026: Fabio Di Giannantonio erobert die Poleposition

In einem turbulenten Qualifying mit einigen Stürzen eroberte Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) die Poleposition für den Grand Prix von Brasilien. Anders als am Vortag blieb es am Samstag in Goiania zumindest am Vormittag trocken. Marco Bezzecchi (Aprilia) und Marc Marquez (Ducati) sicherten sich die Plätze zwei und drei in der ersten Startreihe.

Bezzecchi musste bereits in Q1 antreten. Der Aprilia-Fahrer hatte bei den letzten drei Grands Prix die Poleposition erobert. Für den Italiener begann der Tag alles andere als optimal, denn im Training unmittelbar vor dem Qualifying hatte er in Kurve 4 einen Sturz.

Somit hatte er für das Qualifying nur ein Motorrad zur Verfügung. Nach den ersten Versuchen in Q1 führte Bezzecchi dennoch das Timing knapp vor Lokalmatador Diogo Moreira (LCR-Honda) an. In den zweiten Versuchen wurden die Zeiten schneller, da immer mehr Grip auf den Asphalt kam.

Bezzecchi verbesserte sich auf 1:17.408 Minuten und sicherte sich damit die Q1-Bestzeit. Mit 0,123 Sekunden Rückstand wurde Fabio Di Giannantonio Zweiter. Damit zog auch der VR46-Ducati-Fahrer ins Q2 ein (zum Q1-Ergebnis).

Zu Beginn von Q2 stürzte Francesco Bagnaia in Kurve 10. Schlagartig war dem Ducati-Fahrer das Vorderrad eingeklappt. Ihm war nichts passiert, aber sein Motorrad hatte sich im Kiesbett mehrfach überschlagen.

Augenblicke später stürzte auch Pedro Acosta (KTM) in seiner ersten fliegenden Runde im zweiten Sektor. Auch sein Motorrad wurde dabei schwer beschädigt. Der WM-Führende war unverletzt und eilte wie Bagnaia zurück an die Box, um das zweite Motorrad zu nehmen.

Kurz darauf gab es den nächsten Sturz eines Hochkaräters. Marc Marquez stürzte in Kurve 4. Auch ihm war nichts passiert, aber mit seinem Motorrad konnte auch er nicht weiterfahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Weltmeister allerdings bereits eine gezeitete Runde.

Nach den ersten Versuchen führte Di Giannantonio mit 1:17.420 Minuten das Klassement an. Marc Marquez und Jorge Martin (Aprilia) folgten auf den Plätzen zwei und drei. In den Schlussminuten waren alle wieder auf der Strecke.

Di Giannantonio stürzt, bleibt aber vorn

Martin stürzte in seiner fliegenden Runde und sorgte im dritten Sektor für gelbe Flaggen. Di Giannantonio verbesserte seine Bestzeit auf 1:17.410 Minuten, aber in seiner nächsten fliegenden Runde stürzte der Italiener auch in Kurve 4.

Aber niemand konnte seine Zeit mehr unterbieten. Di Giannantonio feierte seine zweite Poleposition nach Mugello 2022 in der Königsklasse. Mit 0,070 Sekunden Rückstand wurde Bezzecchi Zweiter. Somit waren die beiden Fahrer von Q1 auch in Q2 vorn.

"Im Moment ist es ein verrückter Tag", sagt Di Giannantonio nach dem turbulenten Qualifying. "Auf einer neuen Strecke hier in diesem wunderschönen Land zu fahren und nach langer Zeit wieder eine Poleposition zu holen - ich bin superglücklich."

"Was das Fahren angeht: Ich bin sehr zufrieden. Das Team hat einen großartigen Job gemacht und ist ruhig geblieben, auch nachdem wir gestern Q2 verpasst haben. Wir wussten, dass das Motorrad bei trockenen Bedingungen gut funktioniert."

Auch Bezzecchi schaffte von Q1 den Sprung in die erste Reihe. "Das Qualifying war wirklich gut", kommentiert der Thailand-Sieger. "Es ist immer extrem schwierig, weil viele Fahrer sehr schnell sind. Q1 hat natürlich geholfen, aber es war trotzdem nicht leicht, weiterzukommen."

"Zum Glück haben wir es geschafft, und das Team hat großartige Arbeit geleistet. Wir haben verstanden, was gestern falsch lief, und heute habe ich mich besser gefühlt. Meine Rennpace ist noch nicht optimal, wir hatten nicht viel Zeit daran zu arbeiten."

Marc Marquez wurde trotz seines Sturzes Dritter. "Es ist nie einfach, wenn man zum ersten Mal auf eine trockene Strecke geht und dann sofort im Qualifying ist", sagt der Weltmeister. "Denn im halbstündigen Training haben wir daran gearbeitet, das Motorrad richtig abzustimmen."

"Ich bin zufrieden mit der ersten Startreihe, vor allem, weil ich hier deutlich mehr Probleme erwartet hatte. Im Moment verteidige ich mich ganz gut. Mal sehen, ob wir im Sprint mit den beiden vorn mithalten können."

Quartararo mit neuer Yamaha in Startreihe zwei

Für eine positive Überraschung sorgte Fabio Quartararo, der die neue V4-Yamaha auf Startplatz vier stellte. Sein Rückstand betrug lediglich 0,151 Sekunden. Die zweite Reihe komplettierten Martin und Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) (zum Q2-Ergebnis).

Aus der dritten Reihe werden Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati), Alex Marquez (Gresini-Ducati) und Acosta angreifen. Die Plätze zehn bis zwölf in Reihe vier gingen an Johann Zarco (LCR-Honda), Bagnaia und Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha).

In Q1 verpassten die Honda-Fahrer Joan Mir und Diogo Moreira (LCR) als Dritter und Vierter knapp den Q2-Einzug. Auch Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) konnte seine Performance von Thailand nicht wiederholen und landete nur auf Startplatz 16.

Luca Marini (Honda) und Jack Miller (Pramac-Yamaha) stürzten in Q1. Eine Schlappe gab es abgesehen von Acosta für KTM. Maverick Vinales (Tech3), Brad Binder und Enea Bastianini (Tech3) belegten die letzten drei Startplätze.

Der Sprint über 15 Runden startet um 19:00 Uhr MEZ (zur Startaufstellung).