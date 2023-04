MotoGP-Qualifying in Austin: Bagnaia mit erster Saisonpole, Rins starker Zweiter

Audio-Player laden

Weltmeister Francesco Bagnaia hat seine erste Poleposition in dieser MotoGP-Saison erobert. Mit einem Streckenrekord von 2:01.892 Minuten setzte sich der Ducati-Pilot im Qualifying von Austin gegen Alex Rins (LCR-Honda/+0,169 Sekunden) und Luca Marini (VR46-Ducati/+0,289 Sekunden) durch.

"Das fühlt sich großartig an!", kommentiert Bagnaia seine Pole. "Wir haben richtig gut gearbeitet. Mein Gefühl war schon heute Morgen richtig gut. Eine 2:01 ist wirklich eine richtig starke Zeit, wenn man bedenkt, wie viele Bodenwellen es hier gibt und wie niedrig das Gripniveau ist. Schauen wir mal, wie es weitergeht."

Für eine positive Überraschung sorgte Rins auf der Honda. "Ich habe aber schon gestern gesagt, dass ich hier ein ganz gutes Gefühl habe. Schritt für Schritt gelingt es mir, meinen Fahrstil an die Honda anzupassen", erklärt er seinen Quali-Erfolg.

"Für heute haben wir etwas gefunden, das es mir erlaubt, im letzten Sektor schneller zu sein. Startplatz zwei für den Sprint und für das Hauptrennen, das ist richtig gut. Jetzt müssen wir einfach so weitermachen", sagt der LCR-Pilot, der Austin zu einer seiner Lieblingsstrecken im aktuellen Rennkalender zählt.

Marini gibt zu: "Perfekt war die Runde nicht, denn im zweiten Sektor habe ich viel Zeit verloren. In Kurve 10 wäre ich beinahe gestürzt. Deshalb muss ich happy sein, denn mehr als das wäre heute kaum möglich gewesen. Jetzt stehe ich in der ersten Reihe. Das ist in dieser Saison mit zwei Rennen noch wichtiger als sonst."

Bezzecchi und Zarco nachträglich in Q2

Bereits im ersten Qualifying-Abschnitt musste sich Marinis Teamkollege und WM-Leader Marco Bezzecchi behaupten. Er hatte den direkten Q2-Einzug als Elfter knapp verpasst.

In Q1 führte der VR46-Ducati-Pilot das Klassement mit einer Zeit von 2:02.523 Minuten lange an, wurde zum Schluss aber noch durch Markenkollege Johann Zarco von der Spitze verdrängt. Er fuhr noch einmal 0,136 Sekunden schneller als Bezzecchi. Als Zweitplatzierter kam aber auch er nachträglich weiter.

In der anschließenden zweiten Qualifying-Session sorgte Jorge Martin (Pramac-Ducati) in Kurve 7 für einen frühen Sturz. Sein Markenkollege Bagnaia schob sich zunächst auf die vorläufige Poleposition, wobei er und Alex Marquez (Gresini-Ducati) mit 2:02.242 Minuten die exakt gleiche Rundenzeit aufstellten.

Im zweiten Run versuchte Marquez, sich an das Hinterrad von Bagnaia zu hängen. Der drehte erst ab und machte dann einen Fehler, um Marquez loszuwerden. Der Spanier fuhr ohne Zugpferd weiter und rutschte schließlich in Kurve 15 über Vorderrad weg.

Bagnaia, der in der Zwischenzeit durch Rins von der Spitze verdrängt worden war, gelang im letzten Umlauf noch einmal eine Steigerung. Damit holte er sich die Poleposition zurück, und das mit der ersten Zeit unter 2:02 Minuten auf dieser Strecke.

Miller und Martin stürzen gleich doppelt

Rins behauptete sich auf einem starken zweiten Startplatz, während sich Marini zum Schluss noch in die erste Startreihe schob. Alex Marquez konnte nach seinem Sturz nicht mehr angreifen und fiel auf die vierte Position zurück. Dahinter reihte sich Bezzecchi als Fünfter ein. Aleix Espargaro (Aprilia) rundete Reihe zwei ab.

Fabio Quartararo (Yamaha) beendete das Qualifying auf Platz sieben, gefolgt von Maverick Vinales (Aprilia) und Zarco. Jack Miller (KTM) stürzte im Laufe der Q2-Session gleich zweimal und wurde nur Zehnter - vor Teamkollege Brad Binder auf Platz elf. Auch Martin stürzte gegen Ende erneut und landete auf Platz zwölf.

Honda-Pilot Joan Mir verpasste als 13. knapp den Sprung in Q2. Er führt die fünfte Startreihe vor Franco Morbidelli (Yamaha) und Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) an. Dahinter qualifizierten sich Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati), Takaaki Nakagami (LCR-Honda) und Michele Pirro (Ducati) auf den Plätzen 16 bis 18.

Raul Fernandez (RNF-Aprilia) stürzte in Q1 spät und qualifizierte sich als 19., eine Position vor seinem Namensvetter Augusto Fernandez (Tech-3-GasGas) auf Startplatz 20.

Die beiden deutschen Ersatzpiloten Stefan Bradl (Honda) und Jonas Folger (Tech-3-GasGas) belegten in Q1 die letzten beiden Plätze. Bradl kam mit einem Rückstand von anderthalb Sekunden in seiner Qualifying-Session nicht über Platz 21 hinaus.

