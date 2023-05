MotoGP-Qualifying Le Mans 2023: Bagnaia schnappt Marquez die Pole weg

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat sich im Qualifying für den Grand Prix von Frankreich im letzten Moment die Poleposition gesichert. Der Ducati-Fahrer umrundete den Bugatti-Circuit in Le Mans mit 1:30.705 Minuten. Damit war der Italiener um 0,058 Sekunden schneller als Honda-Star Marc Marquez.

"Ich habe wirklich viel gepusht, das war nicht einfach", atmet Bagnaia durch. "Gestern hatten wir viele Probleme, heute morgen im ersten Run auch. Es war nicht der beste Start ins Wochenende, wir hatten etwas zu kämpfen."

"Aber jetzt bin ich glücklich. Auch im zweiten Run des dritten Trainings war unsere Pace sehr konkurrenzfähig. Wir sehen also gut aus. Heute die Poleposition zu holen, war sehr wichtig." Nach Austin startet er zum zweiten Mal vom besten Startplatz.

Nach seinen gestrigen Stürzen hat Honda die beiden Motorräder von Marc Marquez neu aufgebaut. Bei beiden war das Kalex-Chassis verbaut. Teamkollege Joan Mir hatte wie am Freitag ein Motorrad mit dem deutschen Chassis und eines mit einem Honda-Chassis.

Im Freien Training vor dem Qualifying war die Strecke nach nächtlichem Regen noch leicht feucht, aber es konnte mit Slicks gefahren werden. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) stürzte in seiner Aufwärmrunde. Er fuhr bis zum Qualifying keine weitere Runde.

Bagnaia rollte im Freien Training mit technischem Problem aus. Dieses konnte behoben werden. Auch Jack Miller (KTM) rollte einmal aus. Beide waren im Qualifying dabei. Trotz Bewölkung und kühlen Temperaturen konnte problemlos mit Slicks gefahren werden.

Yamaha scheitert erneut in Q1

Bereits in Q1 scheiterte der große Lokalmatador. Fabio Quartararo landete mit seiner Yamaha auf dem dritten Platz. 0,023 Sekunden fehlten dem Franzosen auf Q2. Zum zweiten Mal hintereinander verpasste er den zweiten Abschnitt. Quartararo qualifizierte sich für Startplatz 13.

Die Q1-Bestzeit stellte Luca Marini (VR46-Ducati) mit 1:31.268 Minuten auf. Bei den kühlen Temperaturen fühlte sich auch Augusto Fernandez (Tech3-GasGas) wohl. Der amtierende Moto2-Weltmeister und Rookie zog als Zweiter erstmals ins Q2 ein.

Nach den ersten Versuchen in Q2 führte Maverick Vinales das Klassement an. Aber als er für die finale Attacke hinausfahren wollte, gab es ein technisches Problem. Moto3-Fahrer Riccardo Rossi half ihm, die Aprilia durch die Boxengasse zurück zur Box zu schieben.

Schließlich konnte Vinales doch noch einmal hinausfahren. Gleichzeitig stürzte sein Teamkollege Aleix Espargaro zweieinhalb Minuten vor Ablauf der Zeit in der schnellen Rechtskurve Richtung Dunlop-Schikane und sorgte für einen Moment für gelbe Flaggen. Er blieb unverletzt.

Marc Marquez: "Gefühl wird immer besser"

In den finalen Momenten gab es dann die entscheidende Zeitenjagd. Es sah schon fast danach aus, dass Marquez bei seinem Comeback nach Verletzungspause direkt die Poleposition erobert hat. Aber Bagnaia war mit dem Fallen der schwarz-weiß karierten Flagge noch einen Tick schneller.

"Gestern war ich schnell, hatte aber kein Gefühl für das Motorrad", schildert Marc Marquez. "Heute fing ich an, es zu spüren. Schon heute morgen, als ich mit demselben Bike fuhr wie gestern, spürte ich einen Schritt. Meine Position auf dem Bike, mein Gefühl für die Reifen waren besser."

"Auf die Renndistanz gesehen werden wir etwas mehr zu kämpfen haben, weil uns noch etwas Pace fehlt und ich noch etwas müde bin auf dem Motorrad. Aber wir geben unsere 100 Prozent. Hier zu stehen, hatten wir nicht erwartet. Aber mit meinem Team und mir weiß man nie, was passiert."

Die erste Startreihe komplettierte Marini. Bester KTM-Fahrer war Jack Miller, der als Vierter die zweite Startreihe anführt. Neben dem Australiern werden sich Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Vinales aufstellen, der sich in seiner finalen Runde nicht mehr verbessern konnte.

Nur ein japanisches Bike in Q2

Die Plätze sieben bis neun in Reihe drei sicherten sich Bezzecchi, Alex Marquez (Gresini-Ducati) und Lokalmatador Johann Zarco (Pramac-Ducati). Aus Reihe vier werden Brad Binder (KTM), Aleix Espargaro und Augusto Fernandez angreifen.

Neben Quartararo war in Q1 auch für seinen Yamaha-Teamkollegen Franco Morbidelli Schluss, der sich als 17. qualifizierte. Abgesehen von Marc Marquez war keine weitere Honda in Q2 vertreten. Somit war nur ein japanisches Bike in Q2.

Takaaki Nakagami (LCR) wurde 14., Mir 16. und Austin-Sieger Alex Rins (LCR) 18. Das LCR-Duo hat noch kein Kalex-Chassis zur Verfügung. Rückkehrer Danilo Petrucci, der im Ducati-Werksteam Enea Bastianini vertritt, qualifizierte sich für Startplatz 19.

Jonas Folger (Tech3-GasGas) war in Q1 mit Abstand der langsamste Fahrer. Der Deutsche wird den Sprint und den Grand Prix vom 21. und letzten Platz in Angriff nehmen.

Der Sprint über 13 Runden geht ab 15:00 Uhr über die Bühne.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.