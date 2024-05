MotoGP-Qualifying Le Mans: Martin vor Bagnaia auf Pole, Marquez nur P13

Jorge Martin feiert in Le Mans seine erste Poleposition seit dem MotoGP-Saisonauftakt in Katar. Trotz eines Sturzes sicherte sich der Pramac-Pilot im Qualifying zum Grand Prix von Frankreich den Spitzenplatz, und das mit einem neuen Streckenrekord von 1:29.919 Minuten.

Francesco Bagnaia (Ducati), der ebenfalls stürzte, musste sich auf Platz zwei knapp geschlagen geben. Maverick Vinales (Aprilia) komplettierte die erste Reihe als Dritter.

"Die Rundenzeit war unglaublich", sagt Polesetter Martin. "Ich fühlte mich mit dem harten Vorderreifen sehr gut und wusste, dass meine zweite Runde die schnellste sein würde, also gab ich 100 Prozent. Die Konkurrenz ist stark, es wird also ein hartes Rennen werden. Aber wir sind schnell genug, um zu kämpfen."

Die beiden Qualifying-Sessions fanden bei Sonnenschein und perfekten Bedingungen statt. Bereits im ersten Abschnitt waren mit Marc Marquez (Gresini-Ducati), Enea Bastianini (Ducati) und Brad Binder (KTM) drei Fahrer vertreten, die normalerweise zu den klaren Q2-Kandidaten zählen. Doch nur die Top 2 kamen weiter.

Marc Marquez folgte auf seiner fliegenden Runde zunächst Bastianini, der in der Schikane aber geradeaus fuhr, sodass Marquez die Runde allein beenden musste. Er legte mit einer Zeit von 1:30.586 Minuten vor und schob sich an die Spitze.

Weniger gut startete Binder in die Session. Er drehte nur zwei Runden und steuerte gleich wieder die Box an. Sein Nummer-1-Bike, mit dem er am Freitag dreimal gestürzt war, funktionierte nicht wie gewohnt, weshalb das Team das Zweitbike vorbereitete, um Binder im zweiten Run noch eine Chance zu geben.

Vor diesem zweiten Run beanspruchten Marc Marquez und Miguel Oliveira (Trackhouse-Aprilia) die beiden Spitzenplätze für sich. Das sollte sich in der Schlussphase jedoch ändern.

Marc Marquez in Q1 vorzeitig raus

Bastianini unterbot Marquez' Bestzeit um drei Zehntel und verdrängte ihn von Platz eins, während der Spanier seine Runde nach einem heftigen Vorderradrutscher in Kurve 2 abbrechen musste. Im letzten Versuch konnte er sich aufgrund gelber Flaggen durch späte Stürze im Feld dann aber nicht mehr steigern.

Zwar lag Marquez zu dem Zeitpunkt noch auf Platz zwei, doch Oliveira gelang noch eine Steigerung, sodass er ihn aus den Top 2 verdrängte. Damit verpasste Marquez den nachträglichen Q2-Einzug und blieb auf dem dritten Platz hängen.

Der Gresini-Pilot muss im Sprint und Grand Prix also von Startplatz 13 ins Rennen gehen. Noch schlechter lief es für Binder, dem auch mit seinem Zweitbike keine saubere Runde gelang. Als Letzter der Session wird er von ganz hinten starten müssen.

Um das andere Ende der Startaufstellung ging es anschließend im zweiten Qualifying-Abschnitt. Bastianini hatte in Q1 mit einem Streckenrekord von 1:30.233 Minuten vorgelegt.

Diesen unterbot Martin gleich mit seinem ersten fliegenden Versuch und drückte die Bestmarke auf 1:30.141 Minuten. In der nächsten Runde durchbrach er schließlich als Erster die 1:30er-Marke. Nur Bagnaia konnte da annähernd mithalten.

Erst crasht Martin und dann Bagnaia

Er reihte sich mit knapp zwei Zehntelsekunden Rückstand auf Platz zwei ein. Im finalen Zeitangriff änderte sich an dieser Reihenfolge nichts mehr, denn sowohl Martin als auch Bagnaia stürzten während des Versuchs, sich noch einmal zu steigern.

Das sorgte für gelbe Flaggen, weshalb einige Runden gestrichen wurden. Nachdem auch noch Aleix Espargaro (Aprilia) und Jack Miller (KTM) zu Boden gingen, kam es kaum noch zu Verbesserungen. Einzig Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) gelang ein später Sprung nach vorn. Er verbesserte sich auf Rang fünf.

Damit reihte sich der Italiener hinter Martin, Bagnaia und Vinales sowie seinem VR46-Teamkollegen Fabio Di Giannantonio ein, der mit Platz vier ebenfalls ein starkes Ergebnis verzeichnen konnte. Espargaro wurde trotz Sturz noch Sechster.

MotoGP-Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas) belegte Rang sieben und führt die dritte Startreihe vor Fabio Quartararo (Yamaha) und Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) an.

Bastianini blieb nach seinem Q1-Durchmarsch auf Platz zehn hängen. Er musste seine letzte Runde auf Bestzeitkurs liegend wegen der gelben Flaggen abbrechen. Mit ihm in Reihe vier stehen der gestürzte Miller sowie Trackhouse-Pilot Oliveira.

Marc Marquez teilt sich die fünfte Startreihe mit Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) und Johann Zarco (LCR-Honda), der in Q1 spät stürzte. Dahinter folgen Alex Rins (Yamaha), Alex Marquez (Gresini-Ducati) und Joan Mir (Honda) in Reihe sechs.

Takaaki Nakagami (LCR-Honda), der ebenfalls gestürzte Augusto Fernandez (Tech3-GasGas), Luca Marini (Honda) und Binder schließen den Grid auf den Plätzen 19 bis 22 ab.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.