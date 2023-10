MotoGP-Qualifying Mandalika: Bagnaia scheitert in Q1, Marini auf Pole

Nach seinem Schlüsselbeinbruch in Indien meldet sich Luca Marini bei seinem Verletzungscomeback in Indonesien mit seiner ersten MotoGP-Pole auf beeindruckende Weise zurück. Mit einem neuen Streckenrekord von 1:29.978 Minuten sicherte sich der VR46-Pilot im Qualifying die Bestzeit.

Zuvor hatte er sich bereits erfolgreich durch das Q1 gekämpft. Die beiden Aprilia-Piloten Maverick Vinales und Aleix Espargaro mussten sich dem Polesetter knapp geschlagen geben und belegten die Startplätze zwei und drei.

Wie Marini ging es auch für Weltmeister Francesco Bagnaia bereits in Q1 um alles, nachdem er es am Freitag nicht unter die Top 10 geschafft hatte. Nach Run eins reihte sich der Ducati-Pilot allerdings nur an dritter Stelle hinter Johann Zarco (Pramac-Ducati) und Franco Morbidelli (Yamaha) ein, musste also nachlegen.

Bagnaia vom Teamkollegen geschlagen

Er rückte mit einem frischen Hinterreifen noch einmal aus und verbesserte seine Zeit, blieb aber zunächst Dritter. Mit der nächsten Runde schob sich Bagnaia dann an die Spitze, wurde allerdings gleich wieder vom späteren Polemann Marini verdrängt.

Und auch Bagnaias Teamkollege Enea Bastianini konnte sich steigern und zog am Weltmeister vorbei. Damit war Bagnaia wieder nur Dritter. Es kam also auf die letzte Runde an, doch Bagnaia brach ab und blieb in Q1 hängen. Zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison verpasste der Italiener den Einzug in Q2.

Den Sprint und auch das Grand-Prix-Rennen am Sonntag wird er von Startplatz 13 angehen müssen - denkbar schlechte Voraussetzungen, um seine WM-Führung zu verteidigen.

Martin und Bezzecchi stürzen früh

Denn Titelrivale Martin kämpfte in Q2 um die Poleposition. Doch der Pramac-Pilot schmiss seine Ducati nach nur einer fliegenden Runde in Kurve 16 weg. Kurz zuvor war dort auch schon Marco Bezzecchi aus dem VR46-Team zu Boden gegangen.

Im Klassement gaben wie schon im Training am Freitag die Aprilias den Ton an. Aleix Espargaro führte nach dem ersten Run vor Teamkollege Vinales. Fabio Quartararo (Yamaha) rangierte auf Platz drei. Doch im zweiten Run rückten auch Martin und Bezzecchi noch einmal aus, um sich zu steigern.

Martin lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz sechs, Bezzecchi hatte noch gar keine Rundenzeit gesetzt. Für ganz vorne reichte es trotz persönlicher Verbesserungen für beide aber nicht mehr. Martin, zwischenzeitlich auf den vierten Platz vorgedrungen, wurde Sechster. Bezzecchi kam nicht über Platz neun hinaus.

Im Kampf um die Pole wurde es zum Schluss noch einmal richtig eng, denn Marini forderte die beiden Aprilia-Piloten heraus. Er und Vinales unterboten sich mit neuen Rekorden.

Marini schnappt Aprilia die Pole weg

Am Ende hatte Marini mit der einzigen Zeit unter 1:30 Minuten die Nase vorn. Vinales musste sich um drei Hundertstel geschlagen geben. Espargaro lag 0,154 Sekunden zurück. Quartararo fehlte auf Platz vier bereits eine halbe Sekunde auf die Polezeit.

KTM-Pilot Brad Binder sicherte sich Startplatz fünf vor Martin. Dahinter reihten sich Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati), Marc Marquez (Honda), der in Kurve 16 einen Ausrutscher hatte, und Bezzecchi ein. Jack Miller (KTM), Bastianini und Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) komplettierten Reihe vier.

Zarco beendete das Qualifying nach einem späten Sturz in Q1 auf Platz 14 direkt hinter Bagnaia. Morbidelli komplettierte als 15. die fünfte Reihe. Dahinter qualifizierten sich Pol Espargaro (Tech-3-GasGas), Raul Fernandez (RNF-Aprilia) und Augusto Fernandez (Tech-3-GasGas) auf den Plätzen 16 bis 18.

Die letzte Startreihe gehörte einmal mehr Honda. Joan Mir, Takaaki Nakagami und Alex Rins kamen im Qualifying nicht über die Positionen 19 bis 21 hinaus.

