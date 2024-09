MotoGP-Qualifying Mandalika: Martin auf Pole - Marquez-Brüder mit drei Stürzen!

MotoGP-Tabellenführer Jorge Martin (Pramac-Ducati) hat sich am Wochenende des Grand Prix von Indonesien in Mandalika im entscheidenden Teil des Qualifyings durchgesetzt und damit die Pole für den Sprint und den Grand Prix erobert. In der laufenden MotoGP-Saison 2024 ist es für Martin bereits die sechste Pole.

Dank einer Q2-Rundenzeit von 1:29.088 Minuten ist Martin der neue Inhaber des MotoGP-Streckenrekords auf dem Mandalika International Circuit, der malerisch auf der Insel Lombok gelegen ist und zum dritten Mal von der Motorrad-WM befahren wird. In Martins Karriere in der Motorrad-WM ist es über alle Klassen gerechnet seine 40. Pole.

"Ich bin sehr glücklich", strahlt Martin. "Ich habe mich heute toll gefühlt, bin viel mit gebrauchten Reifen gefahren und habe deshalb im Qualifying einen großen Fortschritt erwartet. So einen großen hatte ich dann aber doch nicht erwartet. Der erste Versuch war perfekt. Dann habe ich die Strategie geändert und wollte mit Marc, 'Pecco' und Enea mitfahren. Wenn sie sich verbessern würden, würde ich auch noch einen Schritt machen können."

Bezzecchi rast nach Sturz noch in Reihe 1

Zweitschnellster hinter Jorge Martin war aber keiner der von ihm Genannten, sondern Marco Bezzecchi (VR46-Ducati). Drittschnellster war Pedro Acosta (Tech3-GasGas), der einmal mehr als einziger KTM-Fahrer im Q2-Segment vertreten war. Bezzecchi hatte in Kurve 16 einen harmlosen Sturz, der ihn aber in den wenigen verbliebenen Minuten nicht am Sprung in die erste Startreihe hinderte.

"Vor der letzten Runde wollte ich im letzten Sektor etwas verlangsamen und dann den Speed für die letzte Runde mitnehmen, habe aber die Konzentration verloren und bin gestürzt", sagt Bezzecchi. "Glücklicherweise war das Motorrad in Ordnung. Die Sportwarte haben mir geholfen, es wieder zu starten und ich habe die letzte Runde in Angriff genommen. Mit der ersten Reihe hätte ich nicht gerechnet. Was soll ich sagen? Ich freue mich sehr."

Und Acosta, der sich als Drittschnellster ebenfalls für die erste Startreihe qualifiziert hat, sagt: "Von Anfang an habe ich gesagt, dass diese Strecke gut für uns ist. Wir haben auch mit dem Motorrad einen Schritt vorwärts gemacht. Ich denke, das funktioniert. Danke an alle in Mattighofen und hier im Team, die uns helfen, diese Schritte zu machen."

Johann Zarco über Q1 auf Startplatz sieben

Für die zweite Startreihe haben sich Titelverteidiger und Vorjahressieger Francesco Bagnaia (Ducati) sowie dessen Ducati-Teamkollege Enea Bastianini und Yamaha-Star Fabio Quartararo qualifiziert. Auch Bastianini hatte in Kurve 16 einen harmlosen Sturz.

Aus der dritten Reihe starten Johann Zarco (LCR-Honda), der an beiden Schultern angeschlagene Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) und Franco Morbidelli (Pramac-Ducati), der in beiden Freien Trainings Bestzeit markiert hatte.

In der vierten Reihe finden sich unter anderem zwei Aprilia-Fahrer, nämlich Werkspilot Maverick Vinales sowie Trackhouse-Pilot Raul Fernandez, der wie Johann Zarco über den Umweg Q1 kam.

Marc Marquez nach zwei Stürzen ohne Q2-Zeit

Marc Marquez (Gresini-Ducati) hatte im Q2-Segment einen Sturz in Kurve 15, kurz darauf ging Enea Bastianini (Ducati) in Kurve 16 zu Boden. Für Marquez war es bereits der 20. Sturz im Verlauf dieser Saison - und nicht der letzte in diesem Qualifying.

Erst vor wenigen Tagen hatte Marquez erklärt, warum er so viele Stürze bewusst in Kauf nimmt und so weitermachen wird. Gesagt, getan: Mit seinem zweiten Bike legte sich der MotoGP-Superstar direkt wieder hin, in diesem Fall in Kurve 10, wo er am Freitag einen Slide bei 65 Grad Schräglage artistisch abgefangen hatte.

Im Q2-Segment des Qualifyings blieb Marc Marquez aufgrund seiner zweier Stürze ohne eine Rundenzeit. Somit startet er an diesem Wochenende in beiden Rennen (Sprint und Grand Prix) vom zwölften Startplatz.

Alex Marquez und Aleix Espargaro mit Stürzen im Q1

Im Q1-Segment des Qualifyings hatten sich wie bereits erwähnt Johann Zarco und Raul Fernandez durchgesetzt und somit den nachträglichen Q2-Einzug geschafft. Eben diesen Q2-Einzug verpasst haben allen voran Aleix Espargaro (Aprilia) und Alex Marquez (Gresini-Ducati). Espargaro hatte in Kurve 1 einen Sturz, der junge Marquez in Kurve 8. Damit nahmen sich beide selber die Chance auf den Q2-Einzug.

Und auch die drei in Q1 angetretenen KTM-Fahrer - Jack Miller, Brad Binder, Augusto Fernandez - scheiterten am Q2-Einzug. An der RC16 von Binder gab es ein Problem. Die Verkleidung für die Hinterradbremse ging zu Bruch.

Binder musste daraufhin die Box aufsuchen, mit seinem zweiten Bike schaffte er aber keine fliegende Runde mehr. Starten wird Binder von P19. Von noch weiter hinten starten Joan Mir (Honda) und Augusto Fernandez auf der KTM von Tech3-GasGas.

Das MotoGP-Starterfeld ist am Indonesien-Wochenende schon am Freitag von 22 auf 21 Teilnehmer geschrumpft, weil sich Miguel Oliveira (Trackhouse-Aprilia) bei einem Highsider in Kurve 4 das rechte Handgelenk gebrochen hat. Wie lange der Portugiese verletzt ausfallen wird, steht noch nicht fest.

Was feststeht: Wie üblich gibt es am Samstag nach dem Qualifying noch den Sprint, diesmal über eine Distanz von 13 Runden. Die Startzeit ist in mitteleuropäische Zeit umgerechnet 9:00 Uhr MESZ, was in Ortszeit der traditionellen Sprint-Startzeit von 15:00 Uhr entspricht.