MotoGP-Qualifying Misano 1: Bagnaia auf Pole - drei VR46-Italiener in Reihe 1

Jubeltag für VR46 und Ducati im Qualifying für den Grand Prix von San Marino auf dem Misano-World-Circuit Marco Simoncelli. Mit dem neuen Rundenrekord von 1:30.304 Minuten eroberte Francesco Bagnaia (Ducati) die Poleposition. Für den MotoGP-Weltmeister war es die dritte in der MotoGP-Saison 2024.

"Ich bin sehr stolz, denn es ist ein großartiges Kapitel für die komplette Akademie", sagt Bagnaia. "Wir trainieren ja auch immer sehr viel hier. Es ist das erste Mal, dass wir alle gemeinsam die Früchte unserer Arbeit ernten können. Das freut mich. Auch die Pace ist super gut. Mein Gefühl auf dem Motorrad ist fantastisch. Körperlich bin ich zwar nicht bei 100 Prozent, aber beim Fahren fühle ich mich gut."

Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) nutzte den Heimvorteil ebenfalls perfekt. Zum ersten Mal seit Jerez im Jahr 2021 startet Morbidelli vom zweiten Startplatz. "Es ist fantastisch, wieder um die Spitzenplätze kämpfen zu können", freut er sich. "So müssen wir weitermachen."

Die erste Reihe komplettierte Marco Bezzecchi (VR46-Ducati), der erstmals seit Jerez im vergangenen Frühling von der ersten Reihe aus angreifen wird. "Ich bin super glücklich mit diesem Qualifying", strahlt auch er. "Endlich fühle ich mich auf dem Motorrad wieder wohl."

Hinter den drei Italienern führt Jorge Martin (Pramac-Ducati) die zweite Startreihe an. Zum zweiten Mal hintereinander wurde es für den WM-Führenden der vierte Startplatz. Mit den Positionen fünf und sechs für Pedro Acosta und Brad Binder war KTM der erste Ducati-Verfolger.

Alex Marquez (Gresini-Ducati) folgte als Siebter. Für seinen älteren Bruder Marc endete das Qualifying im Kiesbett. Dreieinhalb Minuten vor Ablauf der Zeit rutschte dem Aragon-Sieger in der Linkskurve 15 das Vorderrad weg.

Deshalb wurde Marc Marquez bis auf den neunten Startplatz hinter Enea Bastianini (Ducati) zurückgereicht. Yamaha-Speerspitze Fabio Quartararo machte aus seinem direkten Q2-Einzug den zehnten Startplatz.

Auf Bagnaias neuen Rundenrekord fehlten dem Ex-Weltmeister 0,750 Sekunden. Als Elfter war Maverick Vinales beim Heimrennen von Aprilia der beste Vertreter. Der zwölfte und letzte Q2-Platz ging an Jack Miller (KTM).

Aleix Espargaro scheitert in Q1

Im ersten Abschnitt stellte Alex Marquez mit 1:30.903 Minuten Bestzeit auf und schnappte Binder um fünf Tausendstelsekunden den Platz an der Q1-Sonne weg. Dafür setzte sich das schwierige Wochenende für Aleix Espargaro fort.

Der Aprilia-Routinier hatte drei Zehntelsekunden Rückstand und schied als Dritter aus. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison (nach Portimao) war Aleix Espargaro nicht in Q2 vertreten. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) qualifizierte sich mit seinem Discokugel-Helm als 14.

Für KTM-Wildcardstarter Pol Espargaro endete das Qualifying im Kiesbett. Etwas mehr als drei Minuten vor Ablauf der Q1-Zeit war der Spanier in Kurve 8 ausgerutscht. Er blieb unverletzt und landete auf Platz fünf, beziehungsweise Startposition 15.

Bester Honda-Fahrer war einmal mehr Johann Zarco (LCR) auf Startplatz 16. Ein Wochenende zum Vergessen erlebte bisher Trackhouse-Aprilia. Miguel Oliveira und Raul Fernandez qualifizierten sich nur auf den Startplätzen 18 und 19.

Stefan Bradl absolviert in Misano schon seine fünfte Wildcard in dieser Saison. Der Deutsche war wie in Spielberg mit einem anderen Honda-Paket unterwegs. Mit zwei Sekunden Rückstand in Q1 war Bradl der langsamste Fahrer.

Für Joan Mir ist das Wochenende vorbei. Der Spanier ist mit einer Magen-Darm-Entzündung nach Italien gekommen. Am Freitag fuhr er deshalb nicht auf die Strecke. Samstagmorgen schien sich sein Verfassung gebessert zu haben, aber er fühlte sich dann doch wieder schlechter.

Nach Untersuchungen und Gesprächen mit den MotoGP-Ärzten, die von Doktor Angel Charte geleitet werden, wurde beschlossen, dass Mir an diesem Wochenende nicht fahren wird. Sein Ziel lautet, dass er beim wichtigen Test am Montag die Arbeit wiederaufnehmen kann.

Der Sprint über 13 Runden wird um 15:00 Uhr gestartet.