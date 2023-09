MotoGP-Qualifying Motegi: Martin vor Bagnaia auf Pole, Miller Dritter

Die Pole-Serie von Ducati setzte sich auch beim Grand Prix von Japan fort. Mit neuem Rundenrekord sicherte sich Jorge Martin zum zweiten Mal in der MotoGP-Saison 2023 den besten Startplatz. Schon in seinem ersten Versuch brannte der Pramac-Ducati-Fahrer 1:43.198 Minuten in den Motegi-Asphalt.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Martin knappe sechs Zehntelsekunden Vorsprung auf die Konkurrenz. In der Schlussphase wurde es enger. Francesco Bagnaia (Ducati) kam seinem WM-Verfolger noch bis auf 0,171 Sekunden nahe. Jack Miller (KTM) komplettierte als Dritter die erste Startreihe.

"Ich fühle mich super stark", demonstriert Martin breite Brust. "Den Rundenrekord hier in Motegi zu brechen, ist etwas Besonderes. Ich bin also sehr glücklich. Auch was die Pace angeht, fühle ich mich stark. Im Rennen werde ich versuchen, um den Sieg zu kämpfen."

Aber auch Bagnaia ist für die Rennen zuversichtlich, denn Ducati hat an seinen Bremsproblemen gearbeitet. "Heute morgen ist uns im Training ein weiteres Schritt nach vorn gelungen", nickt der Weltmeister. "Wir sind sehr konkurrenzfähig. Also mal sehen, was heute Nachmittag passiert."

Nach zuletzt schwierigen Wochen ist Miller zum ersten Mal seit Silverstone zurück in der ersten Reihe. Er fuhr diese Zeit auch mit dem neuen Carbon-Chassis. "Wir haben unsere Form vom Montagstest in Misano wiedergefunden", bestätigt er den Aufwärtstrend.

"Ich war hier schon in der Vergangenheit gut. Die Strecke hat viel Grip und wir können mit dem Motorrad spielen. Die Jungs haben hart gearbeitet und wir wurden von Session zu Session besser. Unser Paket ist konkurrenzfähig - für heute Nachmittag und auch für morgen."

Wilder Sturz von Marco Bezzecchi

Zu Beginn des Qualifyings stürzte Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) am Ende seiner Aufwärmrunde in der schnellen Linkskurve 12. Der Italiener purzelte durch das Kiesbett, aber zum Glück war er rasch wieder auf den Beinen. Ein Roller brachte ihn zurück an die Box.

Bezzecchi rückte mit seinem zweiten Motorrad aus und sicherte sich als Vierter noch einen Startplatz in der zweiten Startreihe. Brad Binder stellte die zweite KTM auf Startposition fünf. Fabio di Giannantonio (Gresini-Ducati) machte als Sechster weiter Werbung in eigener Sache.

Marc Marquez (Honda) fuhr seinen zweiten Versuch hinter Martin. Er konnte auch am Hinterrad der Ducati bleiben. Martin steigerte sich nicht mehr, aber Marquez fuhr seine persönlich beste Runde und klassierte sich mit sechs Zehntelsekunden Rückstand als Siebter.

Neben Marquez wird sich das Aprilia-Duo Maverick Vinales und Aleix Espargaro aufstellen. Die Plätze in der vierten Startreihe gingen an Johann Zarco (Pramac-Ducati), Raul Fernandez (RNF-Aprilia) und Pol Espargaro (Tech3-GasGas).

Tracklimits, Zeit gestrichen: Quartararo scheitert in Q1

Im ersten Abschnitt hängte sich Marquez für den zweiten Versuch an das Hinterrad von Fabio Quartararo (Yamaha). Diese Referenz nutzte der Spanier optimal und markierte mit 1:43.997 Minuten Bestzeit. Als Zweiter zog Raul Fernandez ins Q2 ein.

Für Quartararo war das Qualifying zu Ende. In seinem zweiten Versuch wurde ihm seine schnellste Runde wegen Tracklimits gestrichen. Am Ausgang von Kurve 2 war Quartararo nach dem Randstein über die grün bemalte Fläche gefahren.

Die Zeit vom ersten Versuch reichte für den Ex-Weltmeister nur für den vierten Platz hinter Augusto Fernandez (Tech3-GasGas). Joan Mir stürzte in seiner letzten fliegenden Runde in Kurve 11. Der zweite Honda-Werksfahrer belegte Rang fünf.

Am Samstag saß Stefan Bradl auf der zweiten LCR-Honda. Nach den Freitagstraining musste Alex Rins das Handtuch werfen. Die Schmerzen in seinem rechten Bein waren noch zu stark. Bradl qualifizierte sich als 20. und Vorletzter.

Der Sprint über 12 Runden ist für 08:00 Uhr MESZ angesetzt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.