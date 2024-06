MotoGP-Qualifying Mugello: Martin vor Bagnaia auf Pole, Sturz von Marquez

Jorge Martin hat im Qualifying zum Grand Prix von Italien seinen WM-Rivalen Francesco Bagnaia in Schach gehalten. Der Pramac-Fahrer eroberte in Mugello mit dem neuen Rundenrekord von 1:44.504 Minuten seine dritte Poleposition in der MotoGP-Saison 2024. Es war aber knapp, denn Bagnaia hatte auf heimischem Boden nur 0,043 Sekunden Rückstand.

"Es fühlt sich sehr gut an", lacht der WM-Führender nach der Pole-Runde. "Wir haben eine beeindruckende Rundenzeit erreicht. Eine 1:44.5er-Runde ist fantastisch. Das Rennen heute wird aber schwierig. Das Tempo ist hier sehr hoch. Mal sehen, was möglich ist für uns."

Bagnaia hat in den vergangenen beiden Jahren in Mugello gewonnen. "Die erste Startreihe war heute das bestmögliche Ergebnis", sagt der Weltmeister. "Es ist wichtig, heute einen guten Start zu haben und das Maximum herauszuholen. Unser Renntempo ist sehr hoch, das wissen wir."

Für eine Situation mit Alex Marquez (Gresini-Ducati) im Freitagstraining hat Bagnaia eine Rückversetzung in der Startaufstellung um drei Plätze erhalten. Diese Strafe gilt aber nur für den Grand Prix am Sonntag. "Diese albernen Strafen sind sinnlos", schüttelt Bagnaia den Kopf.

Auf den ersten drei Plätzen waren drei italienische Motorräder zu finden. Aprilia-Fahrer Maverick Vinales hatte in seinem letzten Versuch drei rote Sektoren, aber dann verlor der Spanier am Ausgang der Zielkurve die entscheidenden Hundertstelsekunden.

"Ich hatte einen kleinen Highsider", schildert Vinales. "Doch ich habe das Motorrad ans Limit gebracht. Es ist keine einfache Strecke für uns. Auf der Zielgeraden verlieren wir etwas Zeit." Denn alle Aprilia-Fahrer haben nicht die besten Topspeed-Werte.

Marc Marquez fliegt ins Kiesbett

Für Marc Marquez (Gresini-Ducati) endete das Qualifying im Kiesbett. In seinem letzten Versuch hatte der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Bestzeit in den ersten beiden Sektoren, aber dann stürzte er am Eingang von Scarperia (Kurve 10) - Vorderrad eingeklappt.

Trotzdem wurde es für Marc Marquez Platz vier. Es folgten die beiden Italiener Enea Bastianini (Ducati) und Franco Morbidelli (Pramac-Ducati). Die erste beiden Startreihen waren somit komplett in der Hand von italienischen Motorrädern.

Statistisch gesehen hatte Pedro Acosta (Tech3-GasGas) heute die letzte Möglichkeit, der jüngste Pole-Mann der Geschichte zu werden und diesen Rekord Fabio Quartararo zu entreißen. Das gelang dem Rookie nicht.

Acosta qualifizierte sich als Siebter und war damit der mit Abstand beste KTM-Fahrer. Alex Marquez verbesserte sich zum Schluss auf den achten Platz. Aleix Espargaro (Aprilia) komplettierte als Neunter die dritte Startreihe.

Durch die späte Verbesserung von Alex Marquez rutschte Alex Rins mit der Yamaha auf Platz zehn in die vierte Startreihe zurück. Das Schlusslicht in Q2 stellte das Trackhouse-Aprilia-Team mit Miguel Oliveira und Raul Fernandez dar.

Wieder Debakel für KTM: Binder und Miller scheitern in Q1

Der Rundenrekord purzelte bereits im ersten Abschnitt. Lokalmatador Morbidelli brannte 1.44.726 Minuten in den Asphalt. Mit Platz zwei zog Raul Fernandez ins Q2 ein, womit alle vier Aprilia-Fahrer im entscheidenden Abschnitt waren.

Ein Qualifying zum Vergessen erlebte einmal mehr das KTM-Werksteam. Brad Binder scheiterte als Dritter um 0,126 Sekunden am Q2-Einzug. Nicht gut lief es für seinen Teamkollegen Jack Miller, der sich nur als 19. qualifizierte.

KTM-Wildcard-Starter Pol Espargaro hatte in seinem letzten Versuch knappe eineinhalb Minuten vor Ablauf der Zeit einen Sturz in Scarperia (Kurve 10). Der Spanier startet seine ersten Rennen in diesem Jahr von Position 21.

Yamaha-Fahrer Fabio Quartararo schaffte als Fünfter auch nicht den Sprung ins Q2. Bester Honda-Fahrer war Joan Mir als Siebter in Q1. Ihm fehlte eine Sekunde auf den zu diesem Zeitpunkt neuen Rundenrekord von Morbidelli.

Der Sprint über 11 Runden wird um 15:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.