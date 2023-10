MotoGP-Qualifying Phillip Island: Martin vor Binder und Bagnaia auf Poleposition

Mit neuem Rundenrekord hat sich Jorge Martin (Pramac-Ducati) die Poleposition für den Grand Prix von Australien 2023 gesichert. Der Spanier umrundete den Phillip-Island-Kurs in 1:27.246 Minuten. Damit unterbot er seine Pole-Zeit aus dem Vorjahr um rund eine halbe Sekunde.

Die erste Startreihe komplettierten Brad Binder (KTM) und Francesco Bagnaia (Ducati). Aber Martin war für beide nicht in Reichweite, denn der Spanier hatte vier Zehntelsekunden Vorsprung. Zum dritten Mal in dieser Saison startet der "Martinator" vom besten Startplatz.

"Es war eine tolle Runde und wir haben eine gute Pace", nickt der Spanier. "Es wird ein langes Rennen und wir haben nicht allzu viele Informationen über die Reifen. Es wird also schwierig, den Vorder- und auch Hinterreifen zu verstehen. Aber wir werden versuchen, die Situation zu managen."

Bagnaia musste zum zweiten Mal in Folge schon in Q1 antreten. Im Gegensatz zu Indonesien meisterte der Weltmeister diesmal diese Hürde. Mit 1:28.160 Minuten stellte der Italiener zunächst in Q1 die Bestzeit auf.

Marc Marquez war ebenfalls im ersten Abschnitt. Für seine letzte fliegende Runde hängte sich der Honda-Fahrer an Rookie Augusto Fernandez (Tech3-GasGas). Das half ihm, sich mit dem zweiten Platz für Q2 zu qualifizieren.

Auch in Q2 zeigte sich, dass Bagnaia seine Freitagsprobleme mit dem weichen Reifen gelöst hat. Mit Platz drei hat sich der WM-Führende eine optimale Ausgangsposition geschaffen. Im gestrigen Training hat er zudem mehr Runden als Martin mit dem Rennreifen gedreht.

"Unsere Strategie ist manchmal, ich will nicht sagen, falsch, aber lässt uns etwas Zeit verlieren", kommentiert Bagnaia. "Aber wir sind auf alles vorbereitet. Wir sind viele Runden mit dem Rennreifen gefahren und waren jetzt bereit für die Zeitattacke."

Zwischen die beiden WM-Konkurrenten schob sich Binder. Zum zweiten Mal nach Spielberg hat der KTM-Fahrer einen Platz in der ersten Reihe erobert. "Mein Bike funktioniert wirklich fantastisch, insbesondere auf den Quali-Reifen", lobt der Südafrikaner.

"Mein Team hat großartig gearbeitet, es mir so hinzustellen. Es ist toll, auf Startplatz zwei zu stehen - mein bestes Quali-Ergebnis in der MotoGP. Heute wird es wahrscheinlich ein Rennen ums Überleben, was die Reifen betrifft. Es wird sicher ein enges Rennen bis zum Schluss."

Aleix Espargaro stellte die beste Aprilia auf Startplatz vier. Hinter ihm folgten Johann Zarco (Pramac-Ducati) und Fabio di Giannantonio (Gresini-Ducati). Reihe drei wird von Marc Marquez auf Platz sieben angeführt.

Lokalmatador Jack Miller (KTM) qualifizierte sich als Achter. Maverick Vinales landete nach starkem Freitagtraining nur auf Platz neun. Aprilia hat vor allem am Ausgang der Zielkurve über Bodenwellen Schwierigkeiten mit der Traktion.

Die Plätze in der vierten Startreihe gingen an Marco Bezzecchi (VR46-Ducati), Pol Espargaro (Tech3-GasGas) und Enea Bastianini (Ducati). Mit Marc Marquez war in Q2 schließlich nur ein japanisches Motorrad vertreten.

Q1: Yamaha hat Rückstand

Während Marc Marquez die Q1-Hürde schaffte, blieb sein jüngerer Bruder Alex hängen. Der Gresini-Ducati-Fahrer belegte vor Augusto Fernandez den dritten Platz. Raul Fernandez (RNF-Aprilia) und Joan Mir (Honda) folgten auf den Positionen fünf und sechs.

Bester Yamaha-Fahrer war Fabio Quartararo als Siebter. Dem ExWeltmeister fehlten ihn Q1 sieben Zehntelsekunden auf die Bestzeit von Bagnaia. Im Vergleich zu 2019 ist Turning auf dieser Strecke das große Problem der M1.

Augusto Fernandez wird in der Startaufstellung um drei Plätze zurückversetzt, weil er im Freitagstraining Quartararo im Weg gestanden ist. Somit startet der Rookie als 17. Quartararo gewinnt eine Position und steht auf Startplatz 16.

Alex Rins (LCR-Honda) hat das Wochenende vorzeitig beendet. Am Freitag ist er als Zwölfter noch der schnellste Honda-Fahrer gewesen. Aber er hatte im rechten Bein stärkere Schmerzen als erwartet. Es wird heute in einem Krankenhaus in Melbourne genaue Untersuchungen geben.

Der Grand Prix über 27 Runden wird heute am Samstag um 06:10 Uhr MESZ gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.