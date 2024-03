MotoGP-Qualifying Portimao: Bastianini vor Vinales auf Pole, Sturz von Marquez

Enea Bastianini hat die Poleposition für den Grand Prix von Portugal erobert. Mit 1:37.706 Minuten war der Ducati-Werksfahrer um den Hauch von 0,082 Sekunden schneller als Maverick Vinales (Aprilia). Die erste Reihe komplettierte Jorge Martin (Pramac-Ducati).

Für Bastianini war es nach Spielberg 2022 erst die zweite Poleposition seiner MotoGP-Karriere. "Das ist ein besonderes Gefühl nach einer so langen Zeit ohne eine Pole", freut sich der Italiener. "Ich bin happy, weil wir uns im Vergleich zu gestern nochmals gesteigert haben."

Das Qualifying auf dem Portimao-Circuit begann turbulent. In seinem ersten Versuch flog Marc Marquez am Eingang der schnellen Zielkurve von seiner Gresini-Ducati. Der Spanier purzelte durch das Kiesbett, stand aber sofort wieder auf seinen Beinen.

Noch ohne Rundenzeit wurde er von Manuel Poggiali auf einem Moped zurück an die Box gebracht. Momente später flog auch Brad Binder in Sektor zwei ab. Auch der KTM-Fahrer befand sich in seiner ersten fliegenden Runde und hatte noch keine Zeit aufgestellt.

Auch Binder war nichts passiert und er eilte zurück an die Box. Aufgrund der gelben Flaggen hatten nach dem ersten Versuch nur sechs Fahrer eine Rundenzeit auf dem Board, mit Francesco Bagnaia (Ducati) vorläufig an der Spitze.

Martins erste Zeit wurde wegen Tracklimits am Ausgang der Zielkurve gestrichen. Die zweiten Versuche waren entscheidend. Marc Marquez wechselte rasch die Lederkombi. Martin legte schließlich vor, wurde aber von Bastianini unterboten.

Als letzter Fahrer nahm Vinales einen Versuch in Angriff. Der Spanier, der wegen einer leichten Magenverstimmung nicht ganz fit ist, hatte sehr gute Sektorzeiten und katapultierte sich auf den zweiten Platz.

"Es war sehr wichtig, dass ich gestern gefahren bin, obwohl es mir ziemlich schlecht ging", sagt Vinales. "Ich war krank. Wir mussten die Balance des Motorrads ein bisschen verändern, um das Gefühl zu verbessern. Das ist uns gelungen. Heute konnte ich ein bisschen mehr pushen."

Jorge Martin skeptisch für den Sprint

Mit einer Zehntelsekunde Rückstand sicherte sich Martin den letzten Platz in der ersten Startreihe. "Das Ziel war die erste Startreihe. Dieses erste Ziel für heute haben wir erreicht", nickt der Vizeweltmeister.

Aber mit Blick auf den Sprint meint Martin: "Ich glaube, heute Nachmittag könnte es schwierig werden. Meine Pace ist zwar gut, aber es gibt sicher zwei, drei andere, die absolut die Pace für den Sieg haben. Für das Rennen morgen habe ich ein besseres Gefühl als für heute."

Bagnaia verbesserte seine persönliche Zeit im zweiten Versuch und landete damit auf Position vier. Hinter den italienischen Motorrädern folgte Jack Miller mit der KTM als Fünfter. Am Samstag waren auch bei Millers Bike die neuen Aerodynamik-Elemente im Heck montiert.

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) setzte als Sechster seinen Aufwärtstrend fort. Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas) verbesserte sich im Vergleich zu Katar um einen Platz und wird von Startplatz sieben angreifen.

Als Achter folgte Marc Marquez. Fabio Quartararo komplettierte mit seiner Yamaha als Neunter die dritte Startreihe. Die Positionen zehn bis zwölf in Reihe vier gingen an Binder, Alex Rins (Yamaha) und an Alex Marquez (Gresini-Ducati).

Honda geschlossen auf den letzten vier Startplätzen

Im ersten Abschnitt stellte Alex Marquez mit 1:38.060 Minuten die Bestzeit auf. Acosta war lediglich um fünf Tausendstelsekunden langsamer und zog als Zweiter ins Q2 ein. Endstation war für Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaro als Dritter.

Johann Zarco führt am Ende des Feldes das Honda-Quartett an Foto: Motorsport Images

Auch Lokalmatador Miguel Oliveira (Trackhouse-Aprilia) scheiterte als Fünfter. Somit wird der Portimao-Sieger von 2020 von Startplatz 15 angreifen. Technische Updates gab es bei Honda. Luca Marini, Joan Mir und Johann Zarco (LCR) fuhren mit einer neuen Hinterradschwinge.

Allerdings belegte das Honda-Quartett die letzten vier Startplätze. Zarco, Mir und Takaaki Nakagami (LCR) waren praktisch gleich schnell und hatten in Q1 neun Zehntelsekunden Rückstand. Schlusslicht war wieder Marini, dem 1,4 Sekunden fehlten.

Der Sprint über 12 Runden wird um 16:00 Uhr MEZ gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.