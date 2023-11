MotoGP-Qualifying Sepang: Ducati dominiert! Bagnaia erobert Poleposition

Ducati hat das Qualifying für den Grand Prix von Malaysia dominiert. Auf dem Sepang-International-Circuit belegte die Desmosedici die ersten sechs Plätze und somit die ersten beiden Startreihen. Mit dem neuen Rundenrekord von 1:57.491 Minuten eroberte Weltmeister Francesco Bagnaia seine erste Poleposition seit Barcelona.

"Es ist mit Sicherheit eine meiner wichtigsten Polepositions, wenn man sich die letzten Rennen anschaut", sagt Bagnaia. "Die Rundenzeiten waren unglaublich. Im vergangenen Jahr haben wir über 1:57 gestaunt und diesmal haben viele Fahrer Zeiten unter 1:58 aufgestellt. Unglaublich!"

Jorge Martin stürzte in seiner letzten fliegenden Runde in Kurve 4. Er bliebt unverletzt, aber Momente später schnappte ihm Bagnaia die Pole weg. Martin musste sich um lediglich 0,058 Sekunden geschlagen geben.

"Ich fühle mich gut", sagt der WM-Zweite nach seinem Ausrutscher. "Wir haben die Pace, um um den Sieg zu kämpfen. Das ist das Wichtigste. Wir müssen nur verstehen, warum ich gestürzt bin, und es im Rennen nicht wiederholen."

Die erste Startreihe komplettierte Enea Bastianini. Das war mit Abstand sein bestes Qualifying in diesem Jahr, denn bisher war der Italiener nicht über die vierte Startreihe hinaus gekommen. "Unglaublich, vor allem nach dem gestrigen Tag", freut sich Bastianini.

"Wir waren schnell, hatten aber Pech. Heute konnten wir uns verbessern, ich habe mich neu fokussiert und jetzt stehe ich zum ersten Mal in diesem Jahr hier in der ersten Reihe. Es ist nur das Qualifying, aber mir bedeutet es nach meinen zwei Verletzungen in dieser Saison viel."

Auch in der zweiten Startreihe werden ausschließlich Ducati-Fahrer Aufstellung nehmen. Alex Marquez, Luca Marini und Marco Bezzecchi belegten die Plätze vier bis sechs. Marini hatte in seinem zweiten Versuch einen Sturz in Kurve 9.

Erster Ducati-Verfolger war KTM-Speerspitze Brad Binder als Siebter. Der Südafrikaner hatte 0,559 Sekunden Rückstand. Die weiteren Plätze in Reihe drei sicherten sich Fabio Quartararo (Yamaha) und Maverick Vinales (Aprilia).

Die Plätze zehn bis zwölf gingen an Jack Miller (KTM), Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati) und Johann Zarco (Pramac-Ducati). "Diggia" stürzte zu Beginn seines finalen Versuchs in der Zielkurve.

Q1: Marc Marquez stürzt nach Überholmanöver

Im ersten Abschnitt suchte sich Marc Marquez (Honda) die Yamaha von Franco Morbidelli aus und folgte dem Italiener in beiden Versuchen. Morbidelli war davon genervt und brach in seinem zweiten Versuch die schnelle Runde ab.

Schließlich fuhr Marc Marquez vorbei und begann seine fliegende Runde alleine. Er schloss auf Augusto Fernandez (Tech3-GasGas) auf und überholte seinen Landsmann in Kurve 7. Aber wenige Meter später stürzte Marquez in der nächsten Rechtskurve.

Damit war das Qualifying für den sechsmaligen MotoGP-Weltmeister vorbei. Marquez belegte Platz zehn, was Startposition 20 bedeutet. Auch Aprilia erlebte mit Ausnahme von Vinales ein schwieriges Qualifying.

Aleix Espargaro schied als Dritter aus. Das RNF-Duo Raul Fernandez und Miguel Oliveira belegte die Positionen acht und neun. Pol Espargaro (Tech3-GasGas) hatte in Q1 einen Sturz und kam ebenfalls nicht weiter.

Bestzeit in Q1 stellte Di Giannantonio mit 1:57.823 Minuten auf. Als Zweiter zog Bastianini, der mit einer Daumenbremse experimentierte, ins Q2 ein.

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) rollte zum Schluss mit einem Problem aus. Mit eineinhalb Sekunden Rückstand belegte er den vorletzten Platz.

Der Sprint über zehn Runden beginnt um 08:00 Uhr MEZ.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.