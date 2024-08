MotoGP-Qualifying Silverstone: Aleix Espargaro (Aprilia) besiegt Ducati-Team

Aprilia-Fahrer Aleix Espargaro hat im Qualifying für den Grand Prix von Großbritannien die Ducati-Armada in Schach gehalten. Der Routinier eroberte in Silverstone mit dem neuen Rundenrekord von 1:57.309 Minuten die Poleposition. Somit hat sich der Vorjahressieger die beste Ausgangsposition geschaffen.

"Ich glaube nicht, dass mir je eine bessere Runde gelungen ist", strahlt Espargaro. "Die Runde war unglaublich. Ich habe viel riskiert, das war eigentlich gar nicht mein Plan. Die Runde war einfach perfekt. Als ich die Zeit sah, musste ich in meinem Helm lachen."

Weltmeister Francesco Bagnaia musste sich um zwei Zehntelsekunden geschlagen geben. Als der Ducati-Fahrer seinen zweiten Versuch in Angriff nahm, löste sich oben am Helmvisier ein Klebeband mit Sponsorlogos und flatterte vor seinem Visier.

Davon irritiert machte Bagnaia gleich zu Beginn der fliegenden Runde einen Fehler und kam neben die Strecke. "Der Sponsorensticker auf meinem Helm hing mir direkt vor den Augen. Das ärgert mich natürlich, denn das sollte nicht passieren."

Die erste Startreihe komplettierte Bagnaias Teamkollege Enea Bastianini. Alex Marquez (Gresini-Ducati), der in Q1 die Bestzeit aufgestellt hat, eroberte Startplatz fünf. Bester KTM-Fahrer war Brad Binder als Sechster.

Marc Marquez (Gresini-Ducati) wird als Siebter die dritte Startreihe anführen. In seinem ersten Versuch hatte er sich an das Hinterrad von Bagnaia geklemmt. Im zweiten Versuch wollte sich das VR46-Duo und Marc Marquez an den Weltmeister anhängen.

Aber sie rieben sich auf und behinderten sich gegenseitig. Vor allem Marc Marquez und Fabio Di Giannantonio konnten sich in ihrem zweiten Versuch nicht verbessern. Maverick Vinales beendete das Qualifying nach einem Sturz in Kurve 2 im Kiesbett.

Vinales startet deshalb von Position acht. Die dritte Reihe komplettierte Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas). Aus der vierten Reihe werden Di Giannantonio, Jack Miller (KTM) und Marco Bezzecchi angreifen.

Q1: Trackhouse-Duo scheitert knapp

In Q1 katapultierte sich Alex Marquez im letzten Moment mit 1:58.373 Minuten an die Spitze. Damit verdrängte der Gresini-Fahrer Rookie Acosta um 0,035 Sekunden auf den zweiten Platz. Beide waren eine Runde weiter.

Für Franco Morbidelli (Pramac-Yamaha) war mit Platz drei Endstation. Auch das Trackhouse-Aprilia-Duo kam nicht weiter, obwohl sich beide Fahrer gut in Szene setzten. Am Ende reichte es für Raul Fernandez und Miguel Oliveira nur für die Startplätze 14 und 15.

Im "Japan-Cup" war Johann Zarco (LCR-Honda) mit Startplatz 16 der Beste. Yamaha-Speerspitze Fabio Quartararo fehlte schon das gesamte Wochenende die Pace. Er landete auf Position 18, gefolgt vom Honda-Werksduo Luca Marini und Joan Mir.

Es sind nur noch 22 Fahrer am Start. Alex Rins musste Freitagabend wegen Schmerzen im rechten Handgelenk das Handtuch werfen. Es sind Nachwirkungen von seinem Sturz in Assen. Yamaha ist trotzdem mit zwei Fahrern dabei, denn Remy Gardner vertritt Cal Crutchlow mit einer Wildcard.

Der Sprint über 10 Runden wird um 16:00 Uhr MESZ gestartet.