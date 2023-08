MotoGP-Qualifying Silverstone: Regen-Pole für Bezzecchi, Quartararo Letzter

Auf regennasser Strecke hat sich Marco Bezzecchi in Silverstone die Poleposition gesichert. Der VR46-Ducati-Pilot setzte sich mit einer Bestzeit von 2:15.359 Minuten gegen Jack Miller (KTM) und Alex Marquez (Gresini-Ducati) durch.

Nach den trockenen Trainings am Freitag wurde Silverstone am Samstag vom Regen heimgesucht. Nicht nur der Grip, vor allem die eingeschränkte Sicht stellte für die Fahrer ein Problem dar. Im letzten Training vor dem Qualifying konnten sie sich vorab mit den schwierigen Bedingungen vertraut machen.

In Q1 mussten bereits alle Hondas und Yamahas ran, um sich nachträglich einen Platz in Q2 zu sichern. Wie immer kamen nur die beiden Zeitschnellsten weiter.

Die Session begann mit einer Bestzeit von Fabio Di Giannantonio, der bereits das nasse Training angeführt hatte. Doch kurz darauf stürzte der Gresini-Pilot in Kurve 1. Nur wenige Minuten später fand sich Fabio Quartararo neben der Strecke wieder.

Quartararo auf dem letzten Startplatz

Der Yamaha-Fahrer konnte einen Sturz in Kurve 16 zwar gerade so abfangen, musste aber in die asphaltierte Auslaufzone ausweichen. Besser lief es für seinen Teamkollegen Franco Morbidelli, der sich mit einer neuen Bestzeit an die Spitze setzte.

Dort hielt sich der Italiener bis zum Ende der Session, während um den zweiten Platz hart gekämpft wurde. Schließlich setzte sich MotoGP-Rookie Augusto Fernandez (Tech-3-GasGas) im letzten Umlauf knapp gegen Enea Bastianini (Ducati) durch und zog neben Morbidelli in die zweite Qualifying-Session ein.

Für Quartararo ging nach seinem Beinahe-Abflug nichts mehr. Mit sieben Sekunden Rückstand beendete er Q1 als Letzter und muss folglich von ganz hinten starten.

Q2 wurde anschließend von Regenspezialist Miller angeführt, der bereits in seinem ersten fliegenden Umlauf mit einer mittleren 2:15er-Zeit vorlegte. Francesco Bagnaia (Ducati) schob sich zunächst auf Platz zwei, stürzte dann aber in Kurve 6 und wurde im Klassement sogleich wieder von mehreren Fahrern verdrängt.

Einige Stürze im zweiten Quali-Abschnitt

Einer von ihnen war Alex Marquez, der allerdings kurz nach Bagnaia ebenfalls zu Boden ging. In der Schlussphase stürzten dann auch noch die VR46-Piloten Luca Marini und Bezzecchi. Letzterer hatte Miller zuvor die Führung abgenommen und blieb trotz seines späten Crashs vorn. Marquez behauptete Platz drei.

Bagnaia konnte nicht mehr eingreifen, fiel aber nur bis auf Platz vier zurück. Augusto Fernandez nutzte seine Erfahrung aus dem Q1, um sich als starker Fünfter zu qualifizieren. Marini folgt auf Platz sechs. Dahinter reihen sich Jorge Martin (Pramac-Ducati), Maverick Vinales (Aprilia) und Johann Zarco (Pramac-Ducati) ein.

KTM-Pilot Brad Binder beendete das Qualifying auf dem zehnten Platz. Morbidelli wurde am Ende Elfter. Aleix Espargaro (Aprilia) kam nicht über Platz zwölf hinaus.

Von Honda schaffte es kein Fahrer in die ersten vier Startreihen. Marc Marquez blieb in Q1 auf Platz vier hängen, wird also von Platz 14 ins Rennen gehen. Er teilt sich die fünfte Reihe mit Bastianini und MotoGP-Rückkehrer Pol Espargaro (Tech-3-GasGas).

Rins-Ersatz Iker Lecuona fuhr im Qualifying auf Platz 17 und reiht sich damit hinter Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) ein. Di Giannantonio kam nach seinem Quali-Sturz nicht über Platz 18 hinaus. Den Grid beschließen Joan Mir (Honda), Raul Fernandez (RNF-Aprilia), Takaaki Nakagami (LCR-Honda) und Quartararo.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.