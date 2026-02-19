MotoGP reagiert auf Kritik: Adelaide-Stadtkurs soll "vollkommen sicher" sein

Der Umzug des Australien-Grand-Prix von Phillip Island nach Adelaide schlägt nicht nur in "Down Under" hohe Wellen. Erstmals wird die moderne MotoGP ab 2027 auf einem Stadtkurs fahren. Die MotoGP Sports Entertainment Group, wie Dorna Sports nun heißt, versichert, dass die Sicherheit an oberster Stelle steht.

Dass mit Phillip Island nicht nur eine Traditionsrennstrecke, sondern auch eine der spektakulärsten Strecken aus dem Kalender fällt, stößt dennoch vielen sauer auf. Auch die Legenden des Sports sind mit dieser Entscheidung nicht einverstanden.

"Warum sollte die MotoGP ausgerechnet ihre wohl beste Strecke aus dem Kalender werfen?", schreibt Casey Stoner, der sechsmal auf Phillip Island gewonnen hat, auf Instagram. "Das kann dann jeder für sich beurteilen."

Mit Kritik spart auch Wayne Gardner nicht, der 1989 und 1990 sein Heimrennen gewonnen hat. "Ich habe gerade von der Nachricht erfahren, und ehrlich gesagt überrascht sie mich nicht. Das bahnte sich schon seit Jahren an", sagt er im Interview mit ABC Radio.

"Die Regierung von Victoria hat den Ruf, Projekte zu gewinnen, zu verlieren, wiederzubeleben und erneut scheitern zu lassen - es ist eine Art Auf und Ab. Das ist enttäuschend. Ich hätte nie gedacht, nach dem anfänglichen Erfolg so etwas noch einmal zu erleben."

"Ich bin traurig und enttäuscht, aber die Spielchen der viktorianischen Regierung und von AGP Corp überraschen mich nicht", legt Gardner nach. "Mein Name steht dort überall. Das ist natürlich eine Ehre. Man sollte meinen, sie würden mich wenigstens einladen, mit den Leuten zu sprechen."

"Stattdessen missbrauchen sie einfach meine Geschichte und wollen nicht dafür bezahlen." Auf die Frage, ob er vorhabe, die Büste zu entfernen, die ihm zu Ehren an der Strecke steht, entgegnet er wütend: "Die können sich die Statue sonst wohin stecken."

Ist Adelaide sicher genug für Motorräder?

Einmal wird noch auf Phillip Island gefahren, bevor es nach Adelaide geht. Die alte Formel-1-Strecke war 3,780 Kilometer lang und wurde 1999 auf 3,219 Kilometer verkürzt. Die Supercars nutzen dieses Layout.

Bei der Präsentation der MotoGP-Strecke wurde eine Länge von 4,195 Kilometern und 18 Kurven gezeigt. Auch die Start-Ziel-Gerade wird zur Fullarton Road im Victoria Park verlegt, wodurch Kurve 1 zu einer Haarnadel wird. Im Zuge der Arbeiten sollen etwa 45 Bäume gefällt werden.

Beim gezeigten Streckenlayout wird weiterhin ein Teil der aktuellen Boxengeraden genutzt, die in eine offenbar engere Version der berühmten Senna-Schikane führt, die die Verbindung zur Wakefield Road herstellt.

Der alte Abschnitt mit den Kurven 4 bis 6, die 90-Grad-Kurven waren und wo sich 1994 die berühmte Kollision zwischen Michael Schumacher und Damon Hill abspielte, wird zu einer Geraden.

Das geplante Layout für die MotoGP-Strecke in Adelaide Foto: Dorna Sports

Anschließend geht es zurück auf das alte Formel-1-Layout, inklusive der Reaktivierung von Banana Bend, allerdings mit einer zusätzlichen Schikane. Es folgt der schnelle Abschnitt mit Rundle Road und Dequetteville Terrace (Brabham Straight).

Dazwischen gibt es die schnelle Rechtskurve, in der Mika Häkkinen 1995 seinen schweren Unfall hatte. Die Haarnadel am Ende der langen Geraden ist im neuen Layout eine 90-Grad-Kurve, da der Einlenkpunkt zurück in die umgestalteten Parkanlagen früher gesetzt wird.

MotoGP-Sportdirektor Carlos Ezpeleta sieht die Sicherheit des Stadtkurses gewährleistet: "Ich würde sagen, dass die Strecke selbst ohne zusätzliche temporäre Sicherheitseinrichtungen wie Airfences sicher ist. So ergeben es unsere Berechnungen."

"Sicherheit ist für uns nichts Subjektives. Wir messen alles im Detail, mathematisch, mit Tools, die über die Jahre entwickelt wurden. Wir sind mit der endgültigen Lösung hier wirklich, wirklich zufrieden. Ich glaube, das wird etwas ganz Besonderes."

MotoGP-Fahrer Jack Miller macht sich auch keine Sorgen, denn er findet: "Es ist eigentlich kein Straßenkurs. Ich meine, es ist eine Rennstrecke, die mitten in die Stadt gesetzt wird. Ich finde, der Begriff Straßenkurs wird da ein bisschen falsch verstanden."

Zur Sicherheit der Strecke sagt er weiter: "Da wird keine Betonmauer mit einem Airfence zu nahe stehen. Ich vertraue Carlos und seinen Berechnungen voll und ganz. Die Sorge, eine Mauer zu treffen, ist natürlich immer da, wenn mal die Bremse versagt oder sonst etwas schiefgeht, aber bei einem normalen Crash eher nicht."