MotoGP-Rechteinhaber Dorna über Suzuki-Aus: "Es gibt noch keine Lösung"

Im Rahmen einer Veranstaltung äußerte sich Carmelo Ezpeleta, der Geschäftsführer von MotoGP-Rechteinhaber Dorna, am Mittwoch zum Ausstieg von Suzuki. Bisher gibt es noch keine Vereinbarung, wie der MotoGP-Ausstieg des japanischen Herstellers über die Bühne gehen soll.

"Wir befinden uns in Gesprächen mit Suzuki. Es wird voraussichtlich am Donnerstag eine Mitteilung geben. Wir unterhalten uns darüber, wie es umgesetzt wird", reagiert Carmelo Ezpeleta auf die Nachricht, dass Suzuki am Ende der MotoGP-Saison 2022 das Projekt einstellt.

Vertraglich ist Suzuki bis Ende 2026 gebunden. Erst im vergangenen Jahr wurde ein Fünf-Jahres-Vertrag unterzeichnet. "Der Ausstieg ist möglich, doch sie können nicht einfach gehen. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie es umgesetzt wird", kommentiert Ezpeleta.

"Es gibt noch keine Lösung. Andererseits ist es nicht in unserem Interesse, jemanden gegen seinen Willen zum Weitermachen zu zwingen", bemerkt der Spanier. Es wird erwartet, dass Suzuki heute den Ausstieg offiziell bestätigt.

