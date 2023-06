MotoGP-Rennen in Assen 2023: Bagnaia gewinnt, Binder verliert wieder P3!

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat zum zweiten Mal hintereinander die Dutch TT in Assen gewonnen. Am Sonntag setzte sich der Ducati-Werksfahrer gegen Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) durch und triumphierte beim achten Saisonrennen 2023 zum vierten Mal.

"Das ist fantastisch", jubelt der Italiener. "Einfach war es nicht, denn hinter mir haben sie ganz schön Druck gemacht. Ich habe versucht, einen Vorsprung herauszufahren. Das ist mir aber erst in den letzten Runden gelungen. Erst da konnte ich endlich durchatmen. Vorher war ich ziemlich am Limit unterwegs."

So wie im Sprint spielten sich nach der Zieldurchfahrt bei KTM Dramen ab. Brad Binder fuhr zwar als Dritter ins Ziel. Aber wegen Missachtung der Tracklimits in der letzten Runde an der gleichen Stelle wie am Vortag wurde er auf Platz vier versetzt. Den letzten Podestplatz erbte Aleix Espargaro (Aprilia).

Binder beschleunigte beim Start zum Rennen über 26 Runden die Ducatis aus und schnappte sich vor Bagnaia und Bezzecchi die Führung. Keine gute erste Runde hatte Fabio Quartararo (Yamaha), der nur noch Zwölfter war. Auch Jorge Martin (Pramac-Ducati) kam nur als Elfter über die Linie.

Zu Beginn der zweiten Runde stürzte Jack Miller (KTM) in Kurve 1 und war draußen. An der Spitze musste sich sein Teamkollege Binder gegen Bagnaia wehren. Der Weltmeister machte von Beginn an Druck auf die KTM.

Unfall der beiden Franzosen

In der dritten Runde schnappte sich Bagnaia die Führung von Binder. Momente später kam es dahinter zu einem Unfall zwischen den beiden Franzosen. Quartararo rutschte in Kurve 7 aus. Johann Zarco (Pramac-Ducati) war zu dicht dahinter und wurde ins Kiesbett mitgerissen.

Quartararo humpelte anschließend auf Schultern der Sportwarte gestützt davon. Es ging turbulent weiter. Eine Runde später flog die Aprilia von Maverick Vinales in "Stekkenwal"ab. Derweil bildete sich eine dreiköpfige Spitzengruppe mit Bagnaia, Binder und Bezzecchi.

Eine Sekunde dahinter folgte Aleix Espargaro als Vierter. Eine gute Aufholjagd zeigte Martin, der nach sechs Runden schon wieder Fünfter war. Bei 47 Grad Celsius Asphalttemperatur waren die Gripverhältnisse nicht einfach.

In Runde sieben rutschte Enea Bastianini (Ducati) in der "Strubben"-Kurve aus und war ebenfalls früh ausgeschieden. Nach den zahlreichen Stürzen in der Anfangsphase beruhigte sich das Rennen. Binder hatte im Gegensatz zu Bagnaia und Bezzecchi den weicheren Hinterreifen gewählt.

Bagnaia übernimmt die Kontrolle

Binder konnte das Tempo von Bagnaia halten, während Bezzecchi eine knappe halbe Sekunde dahinter das Geschehen verfolgte. Aber dann machte Binder beim Anbremsen der "Timmer"-Schikane einen kleinen Fehler und verlor ein paar Meter auf Bagnaia.

Bezzecchi konnte daraus kein Kapital schlagen. Zehn Runden vor Rennende führte Bagnaia rund sieben Zehntelsekunden vor Binder und Bezzecchi. Eine Sekunde dahinter fuhr Aleix Espargaro. Und weitere eineinhalb Sekunden dahinter war Martin Fünfter.

In der 17. Runde griff Bezzecchi Binder an und schnappte sich den zweiten Platz. Binder konnte nicht kontern. Stattdessen kam Bezzecchi wieder Bagnaia etwas näher. Außerdem schloss Aleix Espargaro auf das Duo auf und witterte einen Podestplatz.

Für die letzten fünf Runden bahnten sich zwei Duelle an. Bezzecchi kam Bagnaia etwas näher und Binder musste sich gegen Aleix Espargaro für den letzten Podestplatz verteidigen. Aber Bagnaia hatte an der Spitze alles unter Kontrolle und hielt Bezzecchi auf rund einer Sekunde auf Distanz.

"Ich bin sehr glücklich", sagt Bezzecchi trotz der knappen Niederlage. "Leider hatte ich in der Startphase eine Berührung mit, ich weiß nicht wem. Als ich dann hinter Brad lag, habe ich ein bisschen Zeit verloren."

"Weil er auf der Bremse sehr stark war, hat es viele Runden gedauert, bis ich an ihm vorbeikam. Zu diesem Zeitpunkt war 'Pecco' vorne schon zu weit enteilt. Ich bin trotzdem sehr glücklich. Die Zweikämpfe waren wieder richtig gut. Ich liebe diesen Ort."

Binder werden wieder Tracklimits zum Verhängnis

Aus dem Duell um Platz drei wurde in den letzten drei Runden ein Dreikampf, denn Martin schloss auf Binder und Aleix Espargaro auf. Aber auf der Strecke änderte sich an der Reihenfolge nichts mehr. Binder fuhr als Dritter über die Ziellinie.

Aber der Südafrikaner stand nicht am Podest! Er hatte in der letzten Runde exakt an der gleichen Stelle wie am Vortag die Tracklimits überschritten. Somit wurde er im Klassement hinter Aleix Espargaro auf den vierten Platz zurück gereiht.

"Ein Überholmanöver gegen Brad war nicht möglich", sagt der Aprilia-Fahrer. "Ich wollte einfach so nah es ging an ihm dran bleiben, sodass er einen Fehler macht. Das ist am Ende aufgegangen. Die Saison war bis hierher nicht einfach, aber wir halten zusammen."

Mit diesem Ergebnis geht Bagnaia mit einem Vorsprung von 35 WM-Punkten auf Martin in die Sommerpause. Er hat kein komplettes Rennwochenende Vorsprung. Bezzecchi hat 36 Punkte Rückstand. Binder ist WM-Vierter und liegt 80 Zähler zurück.

Zehn Sekunden hinter der Spitzengruppe kam Alex Marquez (Gresini-Ducati) trotz Long-Lap-Strafe (Tracklimits) als Sechster ins Ziel. Luca Marini (VR46-Ducati) folgte als Siebter. Takaaki Nakagami hatte aus dem gleichen Grund wie Alex Marquez ebenfalls eine Long-Lap-Strafe.

WM-Punkte für Bradl und Folger

Schließlich wurde Nakagami als Achter bester Honda-Fahrer. Franco Morbidelli kam mit der letzten verbliebenen Yamaha im Feld als Neunter ins Ziel. Rookie Augusto Fernandez (Tech3-GasGas) wurde Zehnter.

Stefan Bradl sammelte so wie Jonas Folger WM-Punkte Foto: Motorsport Images

Dahinter folgten die beiden Aprilia-Fahrer Lorenzo Savadori und Raul Fernandez. Stefan Bradl (LCR-Honda) sammelte als 13. WM-Punkte und Jonas Folger (Tech3-GasGas) als 14. Mehr als 14 Fahrer sahen nicht die Zielflagge.

Das Honda-Werksteam erlebte einen Tag zum Vergessen. Marc Marquez verzichtete aufgrund einer Rippenverletzung auf den Grand Prix. Iker Lecuona, der den verletzten Joan Mir vertrat, gab an der Box auf. Der Grund war im ersten Moment nicht bekannt.

Die Motorrad-Weltmeisterschaft biegt nun in die Sommerpause ab. Der nächste Grand Prix findet am 6. August in Silverstone (Großbritannien) statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.