MotoGP-Rennen in Mugello 2023: Start-Ziel-Sieg für Bagnaia, Marquez stürzt

Mugello trägt Rot: Francesco Bagnaia feierte bei seinem Heim-Grand-Prix in Italien am Sonntag einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Der Ducati-Pilot führte jede Runde des Rennens an und setzte sich am Ende klar gegen seine Markenkollegen von Pramac-Ducati, Jorge Martin und Johann Zarco, durch.

Das Feld ging beim sechsten Grand-Prix-Rennen der Saison dezimiert an den Start. Nach einem Trainingssturz am Freitag hatte Honda-Pilot Joan Mir seine Teilnahme am Rest des Wochenendes zurückgezogen. Markenkollege Alex Rins von LCR-Honda brach sich im Qualifying das Bein und konnte auch nicht antreten.

Bagnaia, der auch den gestrigen Sprint gewann, startete bei seinem Heimrennen von der Poleposition. Er teilte sich Reihe eins mit Marc Marquez (Honda) und Luca Marini (VR46-Ducati). Alex Marquez (Gresini-Ducati) hatte sich als Dritter qualifiziert, ging aber aufgrund einer Gridstrafe von Platz sechs ins Rennen.

Enge Kämpfe unter den Verfolgern

Den besten Holeshot in die 23 Runden hatte zwar KTM-Pilot Jack Miller von Platz vier. Bagnaia holte sich die Führung aber schon in den ersten Kurven zurück. Martin, Marini und die beiden Marquez-Brüder reihten sich direkt dahinter ein.

Bagnaia konnte sich bereits auf den ersten Kilometern etwas Luft verschaffen. Martin schnappte sich Platz zwei von Miller, der sich anschließend enge Kämpfe mit Marini, Marc und Alex Marquez sowie Brad Binder (KTM) lieferte. Dadurch riss die Lücke zu Martin auf, die nach drei Runden schon bei über einer Sekunde lag.

Marini bemühte sich auf Platz drei, die Rückstand zu verkürzen, und hatte beide Marquez im Schlepptau. Für Marc Marquez war das Rennen Ende der fünften Runde jedoch vorbei. Er rutschte auf Platz vier liegend in Kurve 15 aus. Damit beendete der Spanier auch sein drittes Rennen in dieser Saison mit einem Sturz.

Kurz nach Marc stürzt auch Alex Marquez

Vorne bestimmte Bagnaia weiter das Tempo, konnte Martin aber noch nicht wirklich abschütteln. Dahinter reihten sich mit etwas Abstand drei weitere Ducatis ein: Marini, Alex Marquez und Zarco. Die beiden KTMs mussten abreißen lassen.

Zur Rennmitte tauschten Marini und Alex Marquez im Kampf um Platz drei mehrfach die Positionen. Dadurch war Zarco direkt dran und es bildete sich eine Dreiergruppe. In Runde 15 wurde daraus Duo, denn Alex Marquez stürzte in Kurve 2 und versenkte seine Podestchance vorzeitig im Kiesbett.

An der Spitze vergrößerte Bagnaia seinen Vorsprung auf Martin erstmals auf über eine Sekunde. In dieser Phase des Rennens machte sich wohl auch die Reifenwahl bemerkbar: Bagnaia fuhr den Medium-Hinterreifen, Martin die weiche Mischung.

Bagnaia: "Es war das perfekte Wochenende"

Deutlich enger als zwischen den Top 2 ging es zwischen Marini und Zarco zu, die sich nach dem Sturz von Alex Marquez um Platz drei duellierten. Einmal vorbei an Marini, gab Zarco diesen nicht mehr ab und komplettierte das Ducati-Podium hinter Bagnaia und Martin. Auf Platz vier folgte mit Marini eine weitere Ducati.

"Ich bin so happy! Das war das perfekte Wochenende", zeigte sich Bagnaia im Parc Ferme emotional. "Ich erwartete ein anderes Rennen. Der Medium-Hinterreifen ist konstanter, doch in den finalen Runden war mein Hinterreifen vollkommen am Ende."

"Ich bin aber wirklich sehr zufrieden, denn wir konnten unseren Job hier erfüllen. In einer Woche geht es am Sachsenring weiter. Jetzt gilt es aber erst einmal, den Moment zu genießen. Es war eines der besten Wochenenden in meinem Leben."

Quartararo hinter Morbidelli nur Elfter

KTM-Pilot Binder musste in der zweiten Rennhälfte deutlich abreißen lassen und kam viereinhalb Sekunden hinter Marini als Fünfter ins Ziel. Aleix Espargaro (Aprilia) setzte sich im Kampf um Platz sechs gegen Miller durch. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) und Enea Bastianini (Ducati) folgten auf den Plätzen acht und neun.

Franco Morbidelli (Yamaha) komplettierte die Top 10. Sein Teamkollege Fabio Quartararo konnte von Startplatz 14 nicht viel ausrichten und wurde Elfter. Die restlichen Punkteränge gingen an Takaaki Nakagami (LCR-Honda), Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati) und Augusto Fernandez (Tech-3-GasGas).

Jonas Folger beendete seinen vierten Einsatz für GasGas auf dem 19. und letzten Platz. Der Deutsche verlor bei einem Ausritt in der ersten Runde viel Zeit. Neben den Marquez-Brüdern fiel auch Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) nach einem Sturz aus.

In der WM hat Bagnaia seinen Vorsprung gegenüber Bezzecchi nach sechs Rennwochenenden auf 21 Punkte ausgebaut. Martin liegt mit 24 Punkten Rückstand auf Platz drei, gefolgt von Binder (-39) und Zarco (-43) auf den Plätzen vier und fünf.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.