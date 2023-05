MotoGP-Rennen Le Mans 2023: Bezzecchi gewinnt! Kollision Bagnaia und Vinales

Marco Bezzecchi (VR46) hat beim Grand Prix von Frankreich seinen zweiten MotoGP-Sieg gefeiert. In einem turbulenten Rennen sahen nur 13 Fahrer die Zielflagge. Das Pramac-Duo Jorge Martin und Johann Zarco belegte die Plätze zwei und drei. Somit standen drei Ducati-Fahrer auf dem Podest.

"Das ist fantastisch! Jetzt kann ich endlich mal meinen Schnauzer, den ich sowieso nicht mag, abrasieren", lacht Bezzecchi. "Die Wette ist damit zu Ende und darüber freue ich mich. Das Rennen war fantastisch." Es war auch der zweite Sieg für das Team von Valentino Rossi.

"Weil ich einen sehr guten Start hatte, war es viel einfacher als gestern. Es gab gute Zweikämpfe und ich habe dann einfach versucht, meinen Rhythmus zu fahren. Ich hatte ein richtig gutes Fahrgefühl. Dieser Sieg ist für all die Leute im Team und für all meine Fans."

Le Mans war der 1.000 Grand Prix in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft. Am Renntag hatten sich 116.692 Fans rund um den Bugatti-Circuit versammelt. Mit einer Besucherzahl von 278.805 am gesamten Wochenende war es neuer MotoGP-Rekord.

Beim Start zum Rennen über 27 Runden übernahm Marc Marquez (Honda) in der Dunlop-Schikane die Führung. Dahinter sortierten sich Jack Miller (KTM), Luca Marini (VR46-Ducati), Francesco Bagnaia (Ducati) und Martin ein. Brad Binder (KTM) wurde abgedrängt und fiel weit zurück.

In Runde 2 attackierte Miller Marquez, aber der Spanier behauptete die Führung. Bagnaia schnappte sich Platz drei von Marini, während sich Martin verbremste und einige Plätze verlor. Zu Beginn von Runde drei übernahm Miller in der Dunlop-Schikane die Führung.

Kollision zwischen 'Pecco' Bagnaia und Maverick Vinales

Hinter dem Spitzentrio Miller, Marquez und Bagnaia brachte sich Maverick Vinales (Aprilia) in Stellung, nachdem er die beiden VR46-Fahrer überholen konnte. Der Aprilia-Pilot attackierte und überholte in der fünften Runde in Kurve 11 auch Bagnaia, aber dann kam es zum großen Knall.

Beim Umlegen zu Kurve 12 kollidierten Bagnaia und Vinales. Beide stürzten. Sie diskutierten im Kiesbett und schubsten sich ein wenig. Bagnaia rempelte Vinales. Anschließend wurden sie gemeinsam von einem Sportwart auf dem Sozius eines Motorrads zurück an die Box gebracht.

Zu Beginn der sechsten Runde wurde Marini am Ausgang der Dunlop-Schikane langsam, weil er mit dem rechten Ellbogen einen Sturz abzufangen versuchte. Bezzecchi konnte ausweichen, aber Alex Marquez (Gresini-Ducati) nicht. Sie kollidierten und stürzten.

Miller führte das Rennen weiterhin an. Dahinter überholte Bezzecchi aggressiv Marc Marquez. Beide kamen von der Linie ab. Dadurch war Martin Zweiter. Aber zu Beginn von Runde 10 überholte Bezzecchi auch Martin und war damit Zweiter.

Allerdings erhielt Bezzecchi für das aggressive Manöver gegen Marc Marquez eine Strafe. Er musste eine Position abgeben, das war in dieser Situation schließlich an Martin. Die Spitzengruppe lautete Miller, Martin, Bezzecchi und Marc Marquez.

Von hinten schlossen Zarco, Augusto Fernandez (Tech3-GasGas) und Aleix Espargaro (Aprilia) auf die vierköpfige Spitzengruppe auf. Zu Beginn von Runde 11 übernahm Bezzecchi die Führung von Miller. Der Australier verlor kurz darauf Platz zwei auch noch an Marc Marquez.

Marc Marquez stürzt im Duell um Platz zwei

Bezzecchi gab Gas und hatte nach 13 Runden eine Sekunde Vorsprung. Marc Marquez und Martin versuchten den Italiener einzuholen, aber der Italiener baute sein Polster Zehntelsekunde um Zehntelsekunde auf über drei Sekunden aus.

Das Duell war um Platz zwei. Martin machte Druck auf Marc Marquez. Mehrmals probierte es der Ducati-Fahrer, aber der achtmalige Weltmeister konterte alle Angriffe. Dadurch schloss Zarco auf und machte daraus einen Dreikampf.

In der vorletzten Runde überholte Martin innen in der "Museum-Kurve". Marc Marquez war etwas weit, er rutschte weg und stürzte ins Kiesbett. Der Honda-Fahrer stapfte mit hängenden Schultern davon. Damit war Zarco Dritter. Somit waren die Podestplätze bezogen.

"Das war ein hartes Stück Arbeit", atmet Martin, der am Samstag den Sprint gewonnen hat, durch. "Anfangs wäre ich beim Sturz von Marini um ein Haar auch gestürzt. Als ich das Hinterrad von Marquez erreicht hatte, wusste ich, dass das ein gutes Duell wird."

"Ich glaube, wir haben uns gegenseitig ungefähr zehnmal überholt. Letzten Endes habe ich mein Manöver sauber gesetzt. Als ich dann gehört habe, dass er gestürzt ist, ging es nur noch darum, den Vorsprung auf Johann zu halten."

Moto2-Weltmeister Augusto Fernandez Vierter

Rookie Augusto Fernandez feierte mit Platz vier sein bestes MotoGP-Ergebnis. Aleix Espargaro wurde Fünfter. Binder kam schließlich als Sechster ins Ziel, nachdem er eine Long-Lap-Strafe absolvieren musste. Miller schied drei Runden vor Schluss durch Sturz aus.

Fabio Quartararo (Yamaha) wurde Siebter. Dahinter folgten Fabio di Giannantonio (Gresini-Ducati), Takaaki Nakagami (LCR-Honda), Franco Morbidelli (Yamaha) sowie die drei Ersatzfahrer Danilo Petrucci (Ducati), Lorenzo Savadori (RNF-Aprilia) und Jonas Folger (Tech3).

Mehr als 13 Fahrer sahen nicht die Zielflagge. Für Joan Mir setzte sich die Albtraum-Saison fort. In Runde 14 schied der Honda-Fahrer durch Sturz in Kurve 8 aus. Eine Runde später stürzte auch Alex Rins in Kurve 9 von seiner LCR-Honda.

In der WM-Wertung hat Bagnaia nur noch einen Punkt Vorsprung auf Bezzecchi. Binder ist mit 13 Zählern Rückstand Dritter.

Der nächste Grand Prix findet am 11. Juni in Mugello (Italien) statt.

