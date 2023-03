MotoGP-Rennen Portimao 2023: Bagnaia siegt, Marquez schießt zwei Gegner ab

Audio-Player laden

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat den Saisonauftakt der MotoGP 2023 in Portimao gewonnen. Der Ducati-Star hielt im ersten Grand Prix des Jahres Aprilia-Pilot Maverick Vinales und Marco Bezzecchi in Schach und reist mit dem Maximum von 37 Punkten zum zweiten Rennen in Argentinien.

"Es war ein sehr langes Rennen. Ich bin sehr glücklich. Wir haben über den Winter sehr gut gearbeitet. Wir haben so begonnen, wie wir uns das als Team vorgestellt haben. So müssen wir weitermachen", jubelt Bagnaia. "Ich vermisse nur meine Freundin hier. Danke an mein Team und an die Akademie für die tolle Arbeit im Winter."

Schon in der Startphase ging es hoch her: Lokalmatador Oliveira schnappte sich in der ersten Runde die Führung von Martin, der den Holeshot gewann. Doch das Gastspiel des RNF-Aprilia-Piloten an der Spitze sollte nur knapp zwei Runden andauern. Dann setzte sich Weltmeister und Sprint-Sieger Bagnaia in Front.

Crash Marquez vs. Oliveira vs. Martin: Vinales Zweiter

Wenig war für Oliveira das Rennen komplett vorbei: Marc Marquez, der sich nach einer Berührung am Start auf der vierten Position einreihte, leistete sich einen folgenschweren Aussetzer in Kurve 3: Er verschätzte sich auf der Bremse und krachte sowohl Martin, als auch Oliveira ins Heck. Martin konnte weiterfahren und stürzte später.

Doch für Marquez und Oliveira war das Rennen sofort beendet. Der Portugiese blieb lange am Unfallort liegen und wurde danach zur Untersuchung ins Streckenhospital gebracht. Marquez wurde vom portugiesischen Publikum mit Pfiffen bedacht. Der Zwischenfall eröffnete Bagnaia überraschend einen Vorsprung von einer Sekunde auf Maverick Vinales.

Vinales erbte den zweiten Platz und machte nun seinerseits Jagd auf Bagnaia. Der Spanier konnte die Lücke in kurzer Zeit schließen und setzte sich im Zuge dessen von seinen Verfolgern ab. Bagnaia und Vinales umrundeten den Kurs in Portimao anschließend mit einem Polster von rund einer Sekunde auf Marco Bezzecchi, Alex Marquez und Jack Miller.

Bagnaia kann Vinales nicht entscheidend abschütteln

Mit Rennhalbzeit suchte Bagnaia die Vorentscheidung: Der Weltmeister brannte eine Reihe von schnellen Runden in den Asphalt, Vinales konnte das Tempo nicht ganz mitgehen. Der Spanier musste allmählich abreißen lassen und hatte in Runde 16 erstmals wieder mehr als eine Sekunde Rückstand auf den Ducati-Piloten.

Gleichzeitig vergrößerte sich allerdings auch die Lücke nach hinten: Vinales hatte sich durch die Verfolgung Bagnaias ein Polster von zwei Sekunden auf die Verfolgergruppe aufbauen können. Diese wuchs auf vier Fahrer an, denn KTM-Pilot Brad Binder heftete sich ans Hinterrad von Teamkollege Miller, Alex Marquez und Bezzecchi.

Doch rund zehn Runden vor Schluss schob sich die Spitze wieder etwas zusammen: Bezzecchi setzte sich von seinen Verfolgern ab kam Vinales näher, der seinerseits den Rückstand auf Bagnaia wieder auf unter eine Sekunde drückte. Der Aprilia-Pilot kämpfte verzweifelt um den Anschluss, doch für einen Angriff sollte es nicht reichen.

Spannende Kämpfe hinter den Top 3

Bagnaia setzte sich durch und holte in Portimao nach dem Sprintsieg auch den Erfolg über die Grand-Prix-Distanz. Vinales brachte den zweiten Platz 0,7 Sekunden hinter Bagnaia nach Hause. Bezzecchi kam nie in eine Angriffsposition und kam als Dritter über die Ziellinie.

Hinter den Top 3 wurde im letzten Renndrittel erbittert um die Positionen gekämpft. Die Kämpfe von Marquez, Miller und Binder erlaubten es Aleix Espargaro, Johann Zarco und Fabio Quartararo, zur Gruppe aufzuschließen und in der Schlussphase aus einem Drei- einen Sechskampf zu machen.

Dieser Sechskampf entschied sich erst in der letzten Runde - pro Zarco! Der Franzose schnappte sich den vierten Platz vor Marquez, Binder, Miller, Quartararo und Espargaro. LCR-Pilot Alex Rins komplettiert die Top 10, Joan Mir mit der Hypothek einer Long-Lap-Penalty ins Rennen und wurde Elfter.

Die letzten Punkte gingen an Takaaki Nakagami, Augusto Fernandez, Franco Morbidelli und Raul Fernandez. Die MotoGP-Saison 2023 geht bereits am kommenden Wochenende weiter, wenn der Große Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo ansteht.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.