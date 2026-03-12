MotoGP-Rookie Diogo Moreira dankbar für Hilfe von Marc und Alex Marquez

Der MotoGP-Saisonauftakt 2026 in Buriram (Thailand) war für zwei Piloten im Feld das erste MotoGP-Rennen ihrer Karriere. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) kam bei seinem Einstand auf P17 ins Ziel. Der andere Rookie - Diogo Moreira bei LCR-Honda - belegte P13. Damit hat der Brasilianer direkt beim Debüt seine ersten drei WM-Punkte in der Königsklasse eingefahren.

Schon im Sprint am Samstag hatte Moreira P13 belegt, nachdem er in seinem ersten Qualifying als MotoGP-Pilot den 15. Startplatz herausgefahren hatte. Bemerkenswert: Sowohl im Sprint als auch im Grand Prix fuhr Moreira lange Zeit auf dem Niveau seines routinierten LCR-Teamkollegen Johann Zarco. Der Franzose kam im Sprint auf P12 und tags darauf im Grand Prix auf P11 ins Ziel.

"Ich würde sagen, dass das Wochenende für uns sehr gut gelaufen ist", sagte Moreira auf einer Pressekonferenz von Estrella Galicia in Madrid (Spanien). "Ich glaube, wir haben vom Test bis zum Rennwochenende einen großen Schritt nach vorne gemacht. Trotzdem haben wir noch viel zu lernen und müssen das Motorrad noch besser verstehen."

Eine der wichtigsten Erkenntnisse für Moreira an seinem ersten Rennwochenende in der Königsklasse? "Am meisten gelernt habe ich immer dann, wenn ich den anderen gefolgt bin", sagt er und nennt als Beispiele die Brüder Marc und Alex Marquez.

Schon beim Test in Buriram studierte Moreira die Linien von Marc Marquez ... Foto: Getty Images AsiaPac

"Besonders im Rennen habe ich dabei viel mitnehmen können. Ich glaube, was mir im Moment vor allem fehlt, das sind einfach noch mehr Stunden auf dem Motorrad. Genau das wird am Ende den Unterschied bewirken", sagt der Moto2-Weltmeister von 2025.

Übrigens: Auf die Marquez-Brüder trifft Moreira in diesem Jahr nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch abseits der Rennstrecke. In Spanien wird oft gemeinsam trainiert: "Schon als Kind war es ein Traum von mir, mit ihnen zu trainieren. Das gilt bezogen auf Marc sowieso, aber auch bezogen auf Alex."

... und von Alex Marquez genau, um seinen Lernprozess zu beschleunigen Foto: Getty Images AsiaPac

"Ich kann dabei sehr viel lernen. Gerade jetzt, da ich selber in der MotoGP-Klasse angekommen bin, versuche ich einfach, so viel wie möglich mitzunehmen. Und ehrlich gesagt helfen sie mir wirklich sehr. Dafür bin ich sehr dankbar", so Moreira.

Marc Marquez, der auf der Pressekonferenz in Madrid ebenfalls zugegen war, sagt dazu: "So etwas macht mich schon stolz. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass die Jahre vergehen. Viele junge Fahrer nennen mich heute als Vorbild. Aber irgendwann wird einer dieser Jungs kommen und sagen: 'Hey, jetzt sind wir dran.' Das ist das Gesetz des Sports."