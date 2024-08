MotoGP-Rückkehr nach Brünn perfekt: Fünfjahresvertrag ab 2025

Die Motorrad-Weltmeisterschaft trägt beginnend mit der Saison 2025 wieder jährlich einen Grand Prix von Tschechien in Brünn aus. Wie von MotoGP-Promoter Dorna Sports am Mittwoch bekanntgegeben wurde, hat man mit dem Automotodrom Brno einen Fünfjahresvertrag für den Zeitraum 2025 bis 2029 unterzeichnet.

"Wir freuen uns sehr, unsere Rückkehr nach Brünn ankündigen zu können", sagt Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta und spricht beim Gedanken an die 5,4 Kilometer lange Naturrennstrecke von einem "Klassiker mit einem fantastischen Layout, der in seiner langen Geschichte für einige wirklich denkwürdige MotoGP-Momente gesorgt hat".

So errang Valentino Rossi im August 1996 in Brünn seinen ersten WM-Sieg, damals in der 125er-Klasse. Unvergessen sind auch Momente wie der buchstäblich beinahe nach hinten losgegangene Wheelie von Max Biaggi nach seinem Sieg im 500er-Rennen 1998, das Duell zwischen Valentino Rossi und Sete Gibernau um den MotoGP-Sieg 2003, das Duell zwischen Dani Pedrosa und Jorge Lorenzo um den MotoGP-Sieg 2012, der erste MotoGP-Sieg von Cal Crutchlow (2016) und auch der erste MotoGP-Sieg von sowohl Brad Binder als auch KTM (2020).

2020 gab es letztmals MotoGP in Brünn - 2025 kehrt man zurück Foto: Motorsport Images

2020, als Binder triumphierte, gastierte die Motorrad-WM zum bislang letzten Mal in Brünn. In der Saison 2025 kehrt man nach vier Jahren Pause zurück. "Wir freuen uns darauf, zurückzukehren und noch mehr zu bieten", sagt Ezpeleta und erinnert sich, dass der Tschechien-Grand-Prix "einige Male der bestbesuchte Grand Prix des Jahres war".

Karel Hubacek, der Streckenchef in Brünn seitdem Karel Abraham (Vater von Ex-MotoGP-Pilot Karel Abraham) die Anlage verkauft hat, ergänzt: "Ich freue mich über den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen, der das Ergebnis einer konstruktiven Herangehensweise aller beteiligten Parteien ist."

"Ich möchte dem Automobilclub der Tschechischen Republik und Dorna Sports für ihre aufrichtige Unterstützung der Idee danken, unsere Rennstrecke in den Kalender der Motorrad-WM zurückzubringen", so Hubacek.

Automotodrom Brno in Brünn in Tschechien Foto: Motorsport Images

Und auch Petr Fiala, der Ministerpräsident von Tschechien, meldet sich anlässlich des frisch unterzeichneten Fünfjahresvertrags zu Wort. "Motorradrennen haben auf dem Masaryk-Ring in Brünn eine Tradition, die bis in die 1950er-Jahre zurückreicht", denkt er an den legendären Stadtkurs zurück, der bis 1986 befahren wurde.

Das heutige Automotodrom Brno wurde im Jahr 1987 erstmals von der Königsklasse der Motorrad-WM befahren. Erster Sieger war damals Wayne Gardner auf der 500er-Honda. Bis 2020 war die Strecke fester Bestandteil des Rennkalenders (einzige Ausnahme 1992). Somit hat Brünn auch den Übergang von der 500er- zur MotoGP-Klasse (2002) miterlebt.

"MotoGP ist eine prestigeträchtige Rennserie, die weltweit Zehntausende von Besuchern, darunter viele aus dem Ausland, in die Tschechische Republik und insbesondere nach Südmähren bringt. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, diese Tradition fortzusetzen und dass das MotoGP-Rennen nach fünf Jahren wieder nach Brünn zurückkehren wird", so Fiala.

Wann genau der Grand Prix von Tschechien 2025 stattfinden wird, wurde noch nicht offiziell verlautbart. Gerüchten zufolge könnte der traditionelle August-Termin wiederbelebt werden. Den Grand Prix von Großbritannien in Silverstone hat man für 2025 von Anfang August auf Ende Mai verlegt. Der MotoGP-Kalender 2025 lässt derzeit noch auf sich warten.