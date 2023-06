MotoGP Sachsenring 2023: Zeitplan, TV-Übertragung und Livestream

Bezogen auf die Zuschauerkulisse ist der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring traditionell eines der Highlights, wenn nicht sogar das Highlight, im Rennkalender der Motorrad-Weltmeisterschaft. Am Wochenende ist es wieder soweit.

Der 3,671 Kilometer lange Sachsenring empfängt die Zweiradpiloten zur 2023er-Auflage des Deutschland-Grand-Prix. Das Programm ist vollgepackt, denn abgesehen von der Königsklasse MotoGP und den Klassen Moto2 und Moto3 fahren auch MotoE und Northern-Talent-Cup.

Obwohl es im diesjährigen Starterfeld der MotoGP-Klasse keinen Piloten aus Deutschland gibt, so ist beim Deutschland-Grand-Prix trotzdem einer am Start. Denn Jonas Folger vertritt bei Tech3-GasGas ein weiteres Mal den verletzten Stammpiloten Pol Espargaro. Der Spanier hat bei einer Untersuchung am Dienstag noch keine ärztliche Freigabe erhalten.

Verletzt sind abgesehen von Tech3-Pilot Pol Espargaro auch Honda-Werkspilot Joan Mir und LCR-Honda-Pilot Alex Rins. Diese beiden Spanier werden am Sachsenring-Wochenende allerdings nicht ersetzt.

Auf den ersten drei Plätzen der aktuellen MotoGP-Gesamtwertung 2023 liegen drei Ducati-Fahrer. Titelverteidiger Francesco Bagnaia ist der Tabellenführer, gefolgt von VR46-Pilot Marco Bezzecchi und von Pramac-Pilot Jorge Martin.

Auch in diesem Jahr können die Rennen der Motorrad-WM mit ihrer Königsklasse MotoGP im Fernsehen und im Internetstream verfolgt werden. Nachfolgend finden Sie die Übertragungszeiten und die verschiedenen Möglichkeiten, MotoGP in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu verfolgen.

Der Zeitplan für MotoGP Sachsenring

Freitag, 16. Juni

08:25-08:45 Uhr: MotoE Training 1

09:00-09:35 Uhr: Moto3 Training 1

09:50-10:30 Uhr: Moto2 Training 1

10:45-11:30 Uhr: MotoGP Training 1

11:55-12:20 Uhr: Northern-Talent-Cup Training 1

12:25-12:45 Uhr: MotoE Training 2

13:15-13:50 Uhr: Moto3 Training 2

14:05-14:45 Uhr: Moto2 Training 2

15:00-16:00 Uhr: MotoGP Training 2

16:25-16:50 Uhr: Northern-Talent-Cup Training 2

17:00-17:10 Uhr: MotoE Q1

17:20-17:30 Uhr: MotoE Q2

17:50-18:15 Uhr: Rookies-Cup Qualifying

Samstag, 17. Juni

08:40-09:10 Uhr: Moto3 Training 3

09:25-09:55 Uhr: Moto2 Training 3

10:10-10:40 Uhr: MotoGP Freies Training

10:50-11:05 Uhr: MotoGP Q1

11:15-11:30 Uhr: MotoGP Q2

12:15 Uhr: MotoE Rennen 1 (10 Runden)

12:50-13:05 Uhr: Moto3 Q1

13:15-13:30 Uhr: Moto3 Q2

13:45-14:00 Uhr: Moto2 Q1

14:10-14:25 Uhr: Moto2 Q2

15:00 Uhr: MotoGP Sprint (15 Runden)

16:10 Uhr: MotoE Rennen 2 (10 Runden)

17:00 Uhr: Northern-Talent-Cup Rennen 1 (16 Runden)

Sonntag, 18. Juni

08:50 Uhr: Northern-Talent-Cup Rennen 2 (16 Runden)

09:45-09:55 Uhr: MotoGP Warm-up

10:00 Uhr: Fahrerparade

11:00 Uhr: Moto3 Rennen (23 Runden)

12:15 Uhr: Moto2 Rennen (25 Runden)

14:00 Uhr: MotoGP Rennen (30 Runden)

ServusTV überträgt in Deutschland und Österreich live im TV

Auch in der Saison 2023 ist die Motorrad-WM in Deutschland und Österreich bei ServusTV im Free-TV zu sehen. An allen 21 Rennwochenenden beginnt die Übertragung am Samstag mit den Qualifyings aller drei Klassen und dem anschließenden MotoGP-Sprint. Am Sonntag werden die Rennen der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP live im Fernsehen gezeigt.

Übertragungszeiten ServusTV Deutschland/Österreich

Samstag, 17. Juni

10:00 Uhr: MotoGP Training 3

10:40 Uhr: Vorbericht

10:50 Uhr: MotoGP Qualifying

11:35 Uhr: Analyse

12:40 Uhr: Vorbericht

12:50 Uhr: Moto3 Qualifying

13:45 Uhr: Moto2 Qualifying

14:30 Uhr: Zwischenbericht

15:00 Uhr: MotoGP Sprint

15:25 Uhr: Analyse

Sonntag, 18. Juni

10:00 Uhr: MotoGP Warm-up

10:30 Uhr: Moto3 Vorbericht

11:00 Uhr: Moto3 Rennen

12:00 Uhr: Moto2 Vorbericht

12:15 Uhr: Moto2 Rennen

13:15 Uhr: MotoGP Vorbericht

14:00 Uhr: MotoGP Rennen

14:45 Uhr: Analyse

ServusTV bietet auch Livestream im Internet

Auf der Website von ServusTV (und den entsprechenden Apps von ServusTV On) können in Deutschland die deutschsprachigen Übertragungen der Qualifyings und des Sprints am Samstag sowie der Rennen am Sonntag im Livestream abgerufen werden.

Das ist auch für Zuschauer in Österreich möglich. Außerdem können Nutzer mit einer österreichischen IP-Adresse den englischsprachigen Stream von MotoGP-Promoter Dorna Sports kostenlos auf der Webseite von ServusTV beziehungsweise den Apps von ServusTV On abrufen. Dieser ist vom 1. Training am Freitag bis zum letzten Rennen am Sonntag verfügbar.

SRF überträgt MotoGP in der Schweiz

In der Schweiz werden die Rennen der Königsklasse auch in der Saison 2023 vom SRF gezeigt. In der Regel gibt es die Live-Übertragungen auf dem Kanal SRF zwei. Einige Rennen, darunter der Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring, werden im Livestream von SRF Sport gezeigt.

Übertragungszeiten SRF Sport

Samstag, 17. Juni

12:00 Uhr: MotoE Rennen 1

14:50 Uhr: MotoGP Sprint

16:00 Uhr: MotoE Rennen 2

Sonntag, 18. Juni

13:50 Uhr: MotoGP Rennen

Kostenpflichtiger Stream von Dorna Sports

MotoGP-Promoter Dorna Sports bietet ein kostenpflichtiges Video- und Livestream-Angebot. Mit dem VideoPass können alle Sessions live oder On-Demand gestreamt werden. Für die komplette Saison kostet dieses englischsprachige Abonnement 139,99 Euro.

Rookies-Cup im kostenlosen Stream

Wer die Rennen der Nachwuchsrennfahrer im Red Bull Rookies-Cup verfolgen möchte, der hat im Internet eine kostenlose Möglichkeit. ServusTV bietet auf seiner Plattform ServusTV On alle Rennen als englischsprachigen Livestream an.

