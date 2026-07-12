MotoGP Sachsenring 2026: Marquez egalisiert einen Agostini-Siegrekord

Marc Marquez (Ducati) machte seinem Ruf als "König des Sachsenrings" alle Ehre. Der amtierende MotoGP-Weltmeister feierte beim Grand Prix von Deutschland souverän seinen zehnten MotoGP-Sieg. Das Trackhouse-Aprilia-Duo Ai Ogura und Raul Fernandez eroberte die Plätze zwei und drei auf dem Podest.

Mit rund 261.000 Fans am gesamten Wochenende gab es auf dem Sachsenring einen neuen Besucherrekord. Allein am Sonntag verfolgten rund 98.000 Fans den Grand Prix.

Beim Start zum Rennen über 30 Runden übernahm Marc Marquez bereits in der ersten Kurve die Führung vor seinem Bruder Alex Marquez (Gresini-Ducati). Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) fiel hinter das Trackhouse-Duo auf Platz fünf zurück.

Am Ende der ersten Runde attackierte Fernandez seinen Teamkollegen und die beiden Trackhouse-Fahrer tauschten die Plätze drei und vier. Alle 20 Fahrer starteten mit dem harten Vorder- und dem Medium-Hinterreifen.

In der vierten Runde verabschiedete sich ein Mitfavorit aus dem Rennen. Di Giannantonio stürzte in Kurve 10. In dieser Saison war es sein erster Ausfall in einem Grand Prix.

Zunächst entwickelte sich das Rennen ähnlich wie der Sprint. Marc Marquez kontrollierte die Pace an der Spitze und wurde von Alex Marquez verfolgt. Das Trackhouse-Duo Fernandez und Ogura blieb in Schlagdistanz.

Am Ende der neunten Runde stürzte Alex Marquez auf Platz zwei liegend in Kurve 13. Die Gresini-Ducati mit dem Sonderdesign von 2003 lag beschädigt im Kiesbett. Alex Marquez konnte somit den damaligen Sieg von Sete Gibernau nicht wiederholen.

Marquez nach erstem Renndrittel unantastbar

Ab der zehnten Runde führte Marc Marquez mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden vor Fernandez. Weitere sieben Zehntelsekunden dahinter fuhr Ogura, aber der Assen-Sieger kam zu diesem Zeitpunkt unter Druck von Pedro Acosta (KTM).

Die Action spielte sich fortan hinter Marc Marquez ab, der seine Pace an der Spitze kontrollierte und seinen dritten Saisonsieg feierte. In der WM verbesserte er sich auf Platz drei und hat nur noch 18 Punkte Rückstand auf Jorge Martin (Aprilia).

Mit seinem zehnten MotoGP-Sieg auf dem Sachsenring egalisierte Marc Marquez den Siegrekord von Giacomo Agostini auf derselben Strecke. Der Italiener gewann zehnmal auf der finnischen Strecke Imatra.

Klassenübergreifend haben Agostini und Marc Marquez den Grand Prix von Deutschland insgesamt 13-mal gewonnen. Auch dieser Rekord des Italieners wurde somit eingestellt.

"Ich bin überglücklich! Es war ein besonderes Wochenende", sagt Marc Marquez. "Ich war voll konzentriert, denn wie ich bereits am Donnerstag gesagt habe: Wenn ich noch eine Chance auf den WM-Titel haben will, muss ich hier angreifen."

"Und das habe ich getan. Tatsache ist, dass wir zuschlagen müssen, wenn wir uns stark fühlen. Ich bin wirklich extrem glücklich, hier auf dem Sachsenring zehn MotoGP-Siege errungen zu haben. Das ist eine besondere Zahl. Vielen Dank an das gesamte Publikum, an alle Fans!"

Trackhouse-Duell um Platz zwei

In der Schlussphase lieferte sich das Trackhouse-Duo ein Duell um den zweiten Platz. Wie so oft wurde Ogura in der Schlussphase schneller und erhöhte den Druck auf Raul Fernandez.

Zu Beginn der 25. von 30 Runden bremste sich Ogura in Kurve 1 an seinem Teamkollegen vorbei und übernahm Platz zwei. Damit geht Ogura als WM-Zweiter in die Sommerpause und hat nur 14 Punkte Rückstand auf Martin (zur WM-Wertung).

Acosta kam allein fahrend als Vierter ins Ziel. Dahinter tobte in der Schlussphase ein enges Duell zwischen Martin und Francesco Bagnaia (Ducati) um den fünften Platz. Mehrmals versuchte Bagnaia einen Angriff.

Martin fuhr defensiv und konnte den fünften Platz halten. Bester Yamaha-Fahrer war Fabio Quartararo als Siebter, gefolgt von der besten Honda mit Luca Marini. Die Top 10 komplettierten die beiden KTM-Fahrer Enea Bastianini (Tech3) und Brad Binder (zum Ergebnis).

Auf den Plätzen elf bis 15 kamen Diogo Moreira (LCR-Honda), Jack Miller (Pramac-Yamaha), Franco Morbidelli (VR46-Ducati), Alex Rins (Yamaha) und Toprak Razgatlioglu (Pamac-Yamaha).

Nach Di Giannantonio war Joan Mir der zweite Ausfall des Rennens. In der siebten Runde schied der Honda-Fahrer durch Sturz in Kurve 13 aus. Es war in dieser Saison bereits sein siebter Ausfall in einem Grand Prix.

In der 22. Runde stürzte Cal Crutchlow (LCR-Honda) in Kurve 3. Zu diesem Zeitpunkt lieferte sich der 40-Jährige mit Razgatlioglu ein Duell um den vorletzten Platz.

Vier Runden vor dem Ziel fuhr Maverick Vinales (Tech3-KTM) an die Box und gab auf. Den Sprint am Samstag hatte er als Letzter beendet.

Die MotoGP geht nun in die Sommerpause. Der nächste Grand Prix findet vom 7. bis 9. August in Silverstone (Großbritannien) statt (zum Kalender).