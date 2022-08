MotoGP-Saison 2023: Erster Grand Prix findet in Portimao statt

Audio-Player laden

Das erste Rennen der MotoGP-Saison 2023 wird in Portugal stattfinden. Vom 24. bis 26. März wird auf dem Autodromo Internacional do Algarve in Portimao gefahren werden. Der komplette Kalender für das nächste Jahr soll demnächst veröffentlicht werden.

Fix ist nun der Ort und das Datum des Eröffnungsrennens. Zum ersten Mal seit 2006 findet der erste Grand Prix wieder in Europa statt, wenn man das Coronajahr 2020 ausblendet, als die MotoGP-Saison erst im Sommer in Jerez (Spanien) losgegangen ist.

Portugal ist erstmals in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft das erste Land im Kalender. In den Wochen davor wird es in Portimao auch die offiziellen Wintertests geben. Die genaue Daten dafür müssen erst noch bestätigt werden.

Eigentlich hat Katar vertraglich fixiert, immer das erste Rennen des Jahres zu sein. Seit dem Jahr 2007 fand der erste Grand Prix immer in Doha statt. Und seit 2008 wurde dort am Abend unter Flutlicht gefahren. Im nächsten Jahr wird Katar erst später in der Saison im Kalender stehen.

Der Losail-Circuit wird nämlich umfassend renoviert. Das betrifft auch das Boxengebäude, den Bereich des Fahrerlagers und die Tribünen. 2021 fand dort erstmals ein Formel-1-Rennen statt. Die Königsklasse auf vier Rädern soll auch 2023 wieder in Doha gastieren.

Deshalb wird schon im Laufe des aktuellen Jahres mit den Umbauarbeiten begonnen. Diese werden aber bis zum März nicht abgeschlossen sein. Katar hat aber einen langfristigen Vertrag mit Dorna Sports, der bereits bis inklusive 2031 bestätigt ist.

