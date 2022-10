MotoGP-Saisonfinale 2022: Diese Entscheidungen fallen in Valencia

Audio-Player laden

Am kommenden Wochenende fallen beim Grand Prix in Valencia in der MotoGP und in der Moto2 die Entscheidungen in der Fahrerweltmeisterschaft. Aber es sind in den drei Klassen auch noch andere Wertungen offen. Hier gibt es den Überblick.

In der MotoGP ist Francesco Bagnaia der große Favorit für den WM-Titel. Der Ducati-Fahrer geht mit 23 Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Fabio Quartararo (Yamaha) ins Finale. Die Rechnung ist einfach. Quartararo muss auf jeden Fall gewinnen, um eine Chance zu haben.

Andererseits reicht Bagnaia mindestens Platz 14. Sammelt Bagnaia zwei Zähler, dann wären sie punktgleich. Bagnaia hätte in diesem Szenario sieben Saisonsiege und Quartararo nur vier. Bagnaia wäre Weltmeister. Gewinnt Quartararo nicht, dann ist Bagnaia automatisch Weltmeister.

Wenn Quartararo gewinnt und Bagnaia als 15. nur einen Punkt sammelt oder leer ausgeht, dann könnte der Franzose seinen WM-Titel verteidigen. Die deutlich bessere Ausgangslage hat ganz klar Bagnaia. Es wäre sein erster WM-Titel und der erste für Ducati seit 2007.

Aleix Espargaro (Aprilia) und Enea Bastianini (Gresini-Ducati) haben rechnerisch auch noch Chancen auf WM-Platz zwei. Dafür müsste Espargaro oder Bastianini das Rennen gewinnen und Quartararo dürfte maximal 15. werden.

Wahrscheinlicher ist das Duell um WM-Platz drei. Espargaro hat einen Zähler Vorsprung auf Bastianini. Theoretisch könnte auch noch Jack Miller WM-Dritter werden, aber der Ducati-Fahrer hat 23 Punkte Rückstand auf Espargaro.

In der Moto2-Klasse duellieren sich Ai Ogura (li.) und Augusto Fernandez (re.) Foto: Motorsport Images

Offener ist das WM-Duell in der Moto2-Klasse. Augusto Fernandez hat 9,5 Punkte Vorsprung auf Ai Ogura und hat damit die bessere Ausgangsposition. Die vergangenen Rennen haben gezeigt, dass das Pendel zwischen beiden ständig hin- und herwechselt.

In der Moto2 ist die Teamwertung noch nicht entschieden. Auch hier ist es ein Duell zwischen Ajo und dem Honda-Team-Asia. Das Ajo-Duo Fernandez und Pedro Acosta hat einen Vorsprung von 33,5 Punkten auf Ogura und Somkiat Chantra. Maximal 45 Punkte können noch gesammelt werden.

Spannend ist auch die Frage, wer bester Moto2-Rookie des Jahres wird. Alonso Lopez hat 3,5 Zähler Vorsprung auf Acosta, obwohl Lopez bei den ersten sechs Saisonrennen gar nicht dabei war. Acosta verpasste verletzungsbedingt zwei Rennen. Beide haben bisher zwei Siege gefeiert.

In der Moto3-Klasse ist nur noch offen, wer der bester Rookie des Jahres wird. Diogo Moreira hat acht Punkte Vorsprung auf Daniel Holgado. David Munoz hat auch noch eine Chance. Sein Rückstand auf Moreira beträgt 20 Zähler.

Die WM-Entscheidungen 2022:

MotoGP-Klasse:

Fahrerweltmeister: Francesco Bagnaia/Fabio Quartararo?

Konstrukteursweltmeister: Ducati

Teamweltmeister: Ducati

Rookie des Jahres: Marco Bezzecchi

Bester Satellitenfahrer: Enea Bastianini

Bestes Satellitenteam: Pramac-Ducati

Moto2-Klasse:

Fahrerweltmeister: Augusto Fernandez/Ai Ogura?

Konstrukteursweltmeister: Kalex

Teamweltmeister: Ajo Motorsport/Honda-Team-Asia?

Rookie des Jahres: Alonso Lopez/Pedro Acosta?

Moto3-Klasse:

Fahrerweltmeister: Izan Guevara

Konstrukteursweltmeister: GasGas

Teamweltmeister: GasGas

Rookie des Jahres: Diogo Moreira/Daniel Holgado/David Munoz?

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.