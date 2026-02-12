Zum Hauptinhalt springen

MotoGP MotoGP-Test in Buriram

MotoGP-Saisonstart ohne Fermin Aldeguer: Gresini bestätigt Ersatz

Fermin Aldeguer verpasst wegen seiner Oberschenkelverletzung den MotoGP-Saisonauftakt in Thailand - Gresini setzt auf Ducati-Testfahrer Michele Pirro

Juliane Ziegengeist
Veröffentlicht:
MotoGP-Saisonstart ohne Fermin Aldeguer: Gresini bestätigt Ersatz

Fermin Aldeguer widmet sich weiter seine Genesung - früheste Rückkehr: Brasilien

Foto: Getty Getty

Das Gresini-Team muss zum Auftakt der MotoGP-Saison auf Fermin Aldeguer verzichten. Nach dem der Spanier bereits beim Sepang-Test fehlte, wird er weder an den offiziellen Testfahrten in Buriram (21./22. Februar) noch am anschließenden Thailand-Grand-Prix (29. Februar bis 1. März) teilnehmen.

Grund ist eine noch nicht vollständig auskurierte Oberschenkelverletzung. Während eines privaten Motorradtrainings Anfang Januar war Aldeguer gestürzt und hatte sich eine Fraktur im linken Oberschenkel zugezogen und musste operiert werden.

Eine mögliche Rückkehr für Buriram stand zuletzt zwar im Raum, nun steht allerdings fest: Für einen Einsatz in Thailand reicht der Heilungsfortschritt noch nicht aus.

Das Team bestätigte die Zwangspause am Donnerstag offiziell. Als Ersatz wird Ducatis Testfahrer Michele Pirro einspringen. Pirro hatte bereits Ende 2025 Renneinsätze übernommen und damals in zwei Läufen den verletzten Marc Marquez vertreten.

Seitens Gresini heißt es: "Fermin Aldeguers Genesung verläuft schnell, aber noch nicht schnell genug für einen Einsatz in Thailand. Der Spanier wird weder bei den Tests in Buriram noch beim ersten Saisonrennen dabei sein. Michele Pirro wird ihn ersetzen."

Durch den Ausfall in Thailand verschiebt sich sein frühestmögliches Comeback auf den Brasilien-Grand-Prix am 22. März, rund drei Wochen nach dem Saisonstart. Die erzwungene Pause trifft Aldeguer zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da sie seine Vorbereitung auf seine zweite MotoGP-Saison deutlich erschwert.

Der Spanier steht direkt bei Ducati unter Vertrag und war mit hohen Erwartungen in die Saison 2026 gegangen. Im Vorjahr hatte er für Gresini den Titel als Rookie des Jahres gewonnen und seinem Premierensieg beim Grand Prix von Indonesien geholt.

Während Aldeguer weiter ausfällt, wird für die Testfahrten in Thailand die Rückkehr von Jorge Martin erwartet. Der Aprilia-Pilot verpasst die bisherige Vorsaison aufgrund erneuter OPs. Fabio Quartararo von Yamaha soll nach seinem Fingerbruch am ersten Testtag in Sepang ebenfalls wieder ins Geschehen eingreifen.

