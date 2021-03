MotoGP-Shakedown in Katar: Stefan Bradl am Freitag der Schnellste

Der Startschuss für die MotoGP-Saison 2021 ist mit dem Beginn der Testfahrten in Katar gefallen. Am ersten Tag waren die Topstars noch nicht auf der Strecke. Honda-Testfahrer Stefan Bradl stellte mit 1:55.614 Minuten die Bestzeit auf. Diese Zeit fuhr der Deutsche am Abend unter Flutlicht. Zum Vergleich lautet der Rundenrekord 1:53.380 Minuten. Mit 60 Runden legte Bradl auch die meisten Kilometer zurück.

Der Freitag war prinzipiell für die Testfahrer, die Rookies sowie für Aprilia als einziges "Concession-Team" reserviert. 13 Fahrer waren beim sogenannten Shakedown auf der Strecke. Allerdings waren die Verhältnisse alles andere als optimal.

Es wehten sehr starke Windböen über den Losail-Kurs, wodurch auch Wüstensand auf den Asphalt befördert wurde. Einmal gab es eine kurze Unterbrechung, weil sich ein Airfence gelöst hatte und wieder montiert werden musste.

Ans Limit konnten die Fahrer aufgrund des starken Windes und des Sands nicht gehen, was sich auch in den Rundenzeiten widerspiegelte. Deshalb ging es in erster Linie darum, ein paar Runden zu drehen und nach der Winterpause wieder in einen Rhythmus zu finden.

Ducati-Testfahrer Michele Pirro nutzte beispielsweise den Tag, um unter anderem auch Checkrunden mit den Motorrädern von Jack Miller, Francesco Bagnaia und Johann Zarco zu fahren, damit für den Samstag alles für den Testbeginn vorbereitet ist.

Crutchlow testet erstmals die aktuelle Yamaha M1

Erstmals war Cal Crutchlow als neuer Yamaha-Testfahrer im Einsatz. Der Brite muss sich die drei Testmotorräder mit den japanischen Testfahrern Katsuyuki Nakasuga und Kohta Nozane teilen. Man wird auch nichts am Set-up verändern, um Vergleichsdaten ziehen zu können.

Zum ersten Mal seit 2013 saß Cal Crutchlow wieder auf der Yamaha M1 Foto: Motorsport Images

Crutchlow wird auch an den kommenden Tagen fahren. Sein primärer Plan lautet, die Yamaha und die Ingenieure kennenzulernen und mit Fortdauer auch die Sitzposition und Details anzupassen. Im Laufe des Jahres ist für den Briten ein umfassendes Testprogramm geplant.

Für Honda war wie gewohnt Bradl im Einsatz. Die Motorräder entsprachen technisch dem Stand von Ende 2020. Neue Entwicklungen im Bereich des Chassis sollen am Freitag wegen der windigen Verhältnisse noch nicht zum Einsatz gekommen sein.

KTM setzt auf Edeltestfahrer Dani Pedrosa. Mika Kallio, der sich vor kurzem beim Motocross-Training im Schnee ein Bein gebrochen hat, war von vornherein nicht für den Katar-Test vorgesehen gewesen. Pirro, Bradl und Pedrosa haben vor wenigen Wochen schon in Jerez getestet.

Suzuki beginnt so wie Yamaha erst in Katar mit dem Testprogramm für die neue Saison. Auf der GSX-RR sitzt weiterhin Routinier Sylvain Guintoli. Mit Takuya Tsuda hat Suzuki auch den japanischen Testfahrer auf der Strecke.

Erster MotoGP-Test für drei Rookies

Der 5. März war für drei Rookies ein ganz besonderer Tag. Jorge Martin, Enea Bastianini und Luca Marini fuhren zum ersten Mal ihre MotoGP-Bikes von Ducati. Es ging in erster Linie darum, die Sitzposition zu checken und ein erstes Gefühl für die Power zu finden.

Moto2-Weltmeister Enea Bastianini war am Freitag der schnellste Rookie Foto: Motorsport Images

Moto2-Weltmeister Bastianini kam schon auf einen Topspeed von 341,7 km/h. "Bestia" war am Freitag auch der beste Rookie. Bei seinem Esponsorama-Teamkollegen Marini gab es an einem Bike ein Elektronikproblem. Pramac-Fahrer Martin stürzte am Ausgang von Kurve 3, als sich sein Bike extrem aufgeschüttelt hatte.

Als "Concession-Team" durfte Aprilia schon am Freitag mit den beiden Stammfahrern Aleix Espargaro und Lorenzo Savadori ausrücken, wobei Espargaro heute keine Rundenzeit aufstellte. Tags zuvor wurde die in vielen Details überarbeitete RS-GP vorgestellt und Savadori als Stammfahrer bestätigt.

Aprilia hat die Aerodynamik überarbeitet. Dazu gibt es ein neues Chassis und eine neue Carbon-Schwinge. Für den V4-Motor wurden neue Zylinderköpfe entwickelt. Da Aprilia im Gegensatz zur Konkurrenz am meisten machen durfte, rechnen die Italiener mit einem Schritt nach vorne.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini Foto: Aprilia Racing

Damit der MotoGP-Tross in Katar einreisen durfte, musste bei der Ankunft am Flughafen ein negativer PCR-Test vorgewiesen werden. Am Flughafen wurde dann ein weiterer PCR-Test gemacht. Es gab auch positive Testergebnisse.

Laut einem Bericht von 'GPOne.com' befinden sich drei Personen in Quarantäne. Eine Person arbeitet bei Esponsorama für Marini. Dazu traf es einen Ingenieur vom Ducati-Testteam und eine Person von Aprilia.

Der richtige Test mit allen Fahrern und Teams findet am Samstag und Sonntag statt. Kommende Woche stehen von Mittwoch bis Freitag drei weitere Testtage für alle zur Verfügung. An allen Tagen ist die Boxengasse von 14:00 bis 21:00 Uhr Ortszeit (12:00 - 19:00 Uhr MEZ) geöffnet.

Ergebnis MotoGP-Shakedown-Test in Losail (Freitag):

Pos. Fahrer Team Zeit/Rückstand Runden 1 Stefan Bradl Honda 1:55,614 Minuten 60 2 Yamaha-Testfahrer 2 Yamaha +1,236 Sekunden 58 3 Yamaha-Testfahrer 1 Yamaha +1,518 39 4 Enea Bastianini Esponsorama-Ducati +2,437 35 5 Michele Pirro Ducati +2,442 58 6 Yamaha-Testfahrer 3 Yamaha +2,624 11 7 Lorenzo Savadori Gresini-Aprilia +2,659 38 8 Luca Marini Esponsorama-Ducati +2,762 33 9 Sylvain Guintoli Suzuki +3,000 53 10 Jorge Martin Pramac-Ducati +3,261 31 11 Dani Pedrosa KTM +3,441 34 12 Takuya Tsuda Suzuki +5,776 24 13 Aleix Espargaro Gresini-Aprilia keine Zeit

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.