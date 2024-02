MotoGP-Shakedown Sepang, Tag 2: Honda und Yamaha beginnen Arbeit

Auch der zweite Tag des sogenannten MotoGP-Shakedowns in Sepang (Malaysia) fand weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. KTM markierte wie am Vortag die Bestzeit, diesmal mit Pol Espargaro. Ins Auge stachen in allen Boxen neue Verkleidungen.

Nachdem am ersten Tag nur die Testfahrer und Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas) auf der Strecke gewesen sind, herrschte am Freitag deutlich mehr Fahrbetrieb. Die Werksfahrer von Honda und Yamaha griffen ins Geschehen ein.

Als die Boxengasse um 10:00 Uhr Ortszeit geöffnet wurde, rückte Luca Marini als erster Fahrer aus. Bald folgten seine Markenkollegen Joan Mir und das LCR-Duo Johann Zarco und Takaaki Nakagami. Auch Stefan Bradl setzte die Arbeit fort.

Optisch stachen neue Aerodynamik-Ideen ins Auge. Bei der Honda von Bradl gab es vor allem hinter dem Sitz neue, spitz nach oben gerichtete Elemente zu sehen sowie ein relativ großes nach hinten gezogenes Element, um Anpressdruck auf das Hinterrad zu erzeugen.

Stefan Bradl fuhr mit einem anderen Aerodynamik-Paket Foto: Motorsport Images

Bei Yamaha war die Aerodynamik etwas konventioneller. Fabio Quartararo evaluierte wieder eine neue Motorspezifikation. Da sich die Fahrer bei diesen Shakedown-Tagen nicht öffentlich äußern, muss der offizielle Test kommende Woche für ein Feedback abgewartet werden.

Yamaha-Neuling Alex Rins drehte mit einem Motorrad, das ihm scheinbar besser lag, 42 Runden. Für ihn war es der zweite Testtag mit der M1. Für Rins ging es zunächst darum, die Yamaha kennenzulernen. Testfahrer Cal Crutchlow war ebenfalls im Einsatz.

Alex Rins tastet sich an die Eigenschaften der Yamaha heran Foto: Motorsport Images

Mit 1:58.241 Minuten markierte am Freitag KTM-Testfahrer Pol Espargaro die Bestzeit. Auch bei KTM wurde die Aerodynamik mit verschiedenen Verkleidungen evaluiert. Bei Dani Pedrosa wurde eine komplett neue Idee gesichtet.

Am vorderen Ende des Kotflügels beim Vorderrad war ein kleiner Flügel montiert. Das hat so bisher noch kein Hersteller ausprobiert. Bemerkenswert war auch die Rundenzeit von Rookie Acosta, der mühelos 1:58er-Zeiten fahren konnte.

KTM hat einen Frontflügel vorne beim Kotflügel angebracht Foto: Motorsport Images

Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori war hauptsächlich damit beschäftigt, den Motorrädern des Werksteams und von Trackhouse einem Shakedown zu unterziehen. Der Italiener fuhr lediglich Funktionstests mit mehreren Motorrädern.

Aber auch bei Aprilia war zu sehen, dass an der Aerodynamik gearbeitet worden ist. Der große Frontflügel ist geblieben. Die Stufe in der Seitenverkleidung fällt nun noch markanter aus. Im Heck gibt es seitliche Luftleitelemente und nicht wie bei der Konkurrenz einen Heckflügel.

Aprilia hat das grundlegende Aerodynamik-Konzept nicht geändert Foto: Motorsport Images

Für Ducati drehte Michele Pirro einige Runden. Und auch beim Weltmeisterteam war zu sehen, dass der Fokus auf die Aerodynamik gelegt worden ist. Im Vorjahr hat es zwei verschiedene Seitenverkleidungen gegeben.

Eine mit vorderen Luftkanälen und eine mit der markanten Seitenstufe, die von Aprilia erfunden worden ist. Diese Version mit der Seitenstufe ist von den Fahrern verworfen worden. Nun fuhr Pirro mit einer Seitenverkleidung, die beide Konzepte vereinen soll.

Ducati hat die Seitenverkleidung komplett überarbeitet Foto: Motorsport Images

Die komplette Testzeit konnte am Freitag nicht ausgenutzt werden. Am späten Nachmittag fegte ein starker Regenschauer über die Strecke. Eine Stunde vor Ablauf der Zeit musste die Rennleitung den Test sogar unterbrechen.

Für die letzte halbe Stunde war die Boxengasse wieder offen. Lediglich Savadori fuhr mit Regenreifen hinaus und setzte seine Funktionschecks fort.

Der Shakedown-Test endet am Samstag. Vom 6. bis 8. Februar testen dann alle Fahrer und Teams in Sepang.

Testzeiten MotoGP-Shakedown Freitag:

01. Pol Espargaro (KTM) - 1:58.241 Minuten (30 Runden)

02. Fabio Quartararo (Yamaha) +0,283 Sekunden (27)

03. Pedro Acosta (Tech3-GasGas) +0,290 (42)

04. Alex Rins (Yamaha) +0,409 (42)

05. Dani Pedrosa (KTM) +0,431 (28)

06. Joan Mir (Honda) +0,846 (39)

07. Johann Zarco (LCR-Honda) +0,850 (51)

08. Fabio Quartararo (Yamaha) +0,898 (5)

09. Alex Rins (Yamaha) +0,902 (5)

10. Luca Marini (Honda) +0,971 (31)

11. Takaaki Nakagami (LCR-Honda) +1,028 (38)

12. Fabio Quartararo (Yamaha) +1,255 (10)

13. Stefan Bradl (Honda) +1,529 (30)

14. Cal Crutchlow (Yamaha) +1,633 (32)

15. Michele Pirro (Ducati) +1,915 (26)

16. Lorenzo Savadori (Aprilia) +2,579 (29)

17. Lorenzo Savadori (Aprilia) +3,638 (13)

18. Michele Pirro (Ducati) +3,862 (10)

19. Cal Crutchlow (Yamaha) +6,173 (3)

20. Lorenzo Savadori (Aprilia) +6,852 (3)

21. Lorenzo Savadori (Aprilia) +8,102 (3)

