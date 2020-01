MotoGP-Shakedown-Test in Sepang: Aprilia nominiert Savadori

Eigentlich hatte Lorenzo Savadori für das Jahr 2020 mit einer vollen Saison in der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) geplant. Der Italiener war zusammen mit Jordi Torres bei Pedercini-Kawasaki gesetzt. Doch aufgrund von Budgetsorgen ist das Projekt gestorben. Torres wird in diesem Jahr in der Spanischen Meisterschaft fahren, Savadori hat noch keine konkreten Pläne, jetzt aber eine erste Anstellung gefunden.

Beim MotoGP-Shakedown-Test in Sepang, der von Sonntag bis Dienstag (2. bis 4. Februar) auf dem Programm steht, wird Savadori die Aprilia RS-GP für das von Gresini eingesetzte Aprilia-Werksteam fahren. Außerdem ist Aprilia-Testpilot Bradley Smith vorgesehen.

Beim dreitägigen Shakedown-Test kommen von allen sechs werksseitig engagierten Herstellern lediglich Testpiloten zum Einsatz. Einzige Ausnahme dieser Regel sind die diesjährigen MotoGP-Rookies, die ebenfalls mitfahren werden.

Somit fahren für Honda von Sonntag bis Dienstag Testpilot Stefan Bradl und Neuzugang Alex Marquez. Für Ducati fährt Michele Pirro, für Yamaha der als Testfahrer zurückgeholte Jorge Lorenzo und für Suzuki wie gewohnt Sylvain Guintoli. Für KTM greifen Testpilot Dani Pedrosa und Rookie Brad Binder in den Lenker. Außerdem fährt Tech-3-KTM-Rookie Iker Lecuona.

In der kommenden Woche geht dann von Freitag bis Sonntag (7. bis 9. Februar) der offizielle Sepang-Test mit den Stammpiloten über die Bühne. Im Falle von Aprilia aber sitzt dann neben Aleix Espargaro abermals Testfahrer Bradley Smith auf der zweiten RS-GP. Derweil ist für Andrea Iannone im Zuge seiner Doping-Affäre der 4. Februar der für seine Zukunft entscheidende Tag.

Wie es mit Andrea Iannone weitergeht, entscheidet sich am Dienstag Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Mit Bildmaterial von LAT.