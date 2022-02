MotoGP Shakedown-Test Sepang: Aprilia-Doppelspitze am Mittwoch

Audio-Player laden

Der dreitägige Shakedown-Test in Sepang (Malaysia) ging mit einer Bestzeit für Aprilia zu Ende. Als Concession-Team durfte die italienische Marke bereits mit den MotoGP-Stammfahrern testen. Maverick Vinales stellte eine Zehntelsekunde vor seinem Teamkollegen Aleix Espargaro die Bestzeit auf. Raul Fernandez (Tech-3-KTM) war als Dritter der beste Rookie.

Gresini-Neuling Fabio di Giannantonio konnte auch am Mittwoch nicht auf seine Ducati GP21 steigen. Der Italiener leidet an einer Magenverstimmung. Wegen Dehydrierung erhielt er keine Fahrerlaubnis. Somit hat "Diggia" lediglich am Montag 38 Runden gedreht.

Er war aber nicht der einzige Fahrer mit diesen Problemen. Erst am Nachmittag rückte Cal Crutchlow erstmals bei diesem Test mit der Yamaha aus. Allerdings klagte auch der Brite über Magenprobleme und drehte nur wenige Runden. Kohta Nozane übernahm wieder.

Auch am letzten Tag stand bei den Teams wieder viel Arbeit im Fokus. Michele Pirro (Ducati) konzentrierte sich auf die Elektronik der überarbeiteten GP22, die durch die neue Aerodynamik und den langen unteren Auspuff erkennbar ist.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Bei KTM war unter anderem die Aerodynamik im Fokus. Beide RC16 von Dani Pedrosa hatten die neue Verkleidung montiert, die man schon im November beim Jerez-Test gesehen hat. Mika Kallio fuhr mit der 2021er-Verkleidung. Bei Pedrosa fehlte wieder der Transponder für die Zeitnahme.

Bei Suzuki war am Vormittag Sylvain Guintoli auf der Strecke. Am Nachmittag übernahm dann Takuya Tsuda. Suzuki hat das Augenmerk auf den Motor gelegt, aber auch auf das Ride-Height-System und die allgemeine Balance und Gewichtsverteilung der GSX-RR.

Aprilia: SC-Project statt Akrapovic

Als Concession-Team darf Aprilia mit den Stammfahrern testen. Vinales hat schon am Vortag die Bestzeit aufgestellt. Heute zog sich Espargaro die Lederkombi an und stieg in den Sattel der RS-GP. Das Motorrad wurde in vielen Bereichen weiterentwickelt.

Die neue Aprilia hat einen Auspuff von SC-Project verbaut Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Interessant: Aprilia setzt auf einen anderen Auspuffpartner. Beim neuen Motorrad ist ein Auspuff von SC-Project verbaut, während das alte Motorrad, mit dem ebenfalls in Sepang gearbeitet wird, noch mit Akrapovic bestückt ist. Offiziell hat sich Aprilia bisher nicht dazu geäußert.

Lange hielt Espargaro die Bestzeit. In der letzten Stunde gingen beide Aprilia-Fahrer noch einmal auf Zeitenjagd. Vinales fuhr mit 1:58.942 Minuten die schnellste Runde. Zum Vergleich liegt der offizielle Rundenrekord bei 1:58,3 Minuten.

Stefan Bradl bereitete die Motorräder für die Stammfahrer vor Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Stefan Bradl setzte die Arbeit für Honda fort, sammelte Daten und bereitete die neuen Motorräder für Marc Marquez und Pol Espargaro vor. Auch am Mittwoch legte es Bradl nicht auf schnelle Rundenzeiten an. Es musste grundlegende Arbeit mit der neuen RC213V erledigt werden.

Rookies: Fernandez vor Bezzecchi

Bei den Rookies ging es am dritten Tag enger zu. Fernandez glänzte einmal mehr auf Rang drei. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) war aber nur um zweieinhalb Zehntelsekunden langsamer. Moto2-Weltmeister Remy Gardner (Tech-3-KTM) ging es bei diesem Test ruhiger an.

Gardner hat sich Mitte Januar beim Motocross-Training am rechten Handgelenk verletzt. Die Schwellung nach der Operation ist noch immer nicht ganz verheilt. Gardner drehte deswegen weniger Runden als Fernandez und Bezzecchi.

Raul Fernandez war bisher der schnellste der Rookies Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto3-Aufsteiger Darryn Binder (RNF-Yamaha) hatte größeren Rückstand. Heute fehlten dem Südafrikaner rund zwei Sekunden auf die Aprilia-Spitze. Und auch auf Fernandez betrug Binders Rückstand rund eineinhalb Sekunden.

Nun haben die Teams zwei Tage Pause, um die gesammelten Daten zu verarbeiten und alles für den offiziellen Test vorzubereiten. Am Samstag und Sonntag sind dann alle Werksfahrer zum ersten Mal im Kalenderjahr 2022 gemeinsam auf der Strecke. Die meisten Fahrer sind bereits vor Ort.

Testzeiten Shakedown-Test Sepang (Mittwoch):

01. Maverick Vinales (Aprilia) - 1:58.942 Minuten (45 Runden)

02. Aleix Espargaro (Aprilia) +0,144 (49)

03. Raul Fernandez (Tech-3-KTM) +0,526 (49)

04. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) +0,769 (48)

05. Michele Pirro (Ducati) +0,863 (43) [Bike 2]

06. Remy Gardner (Tech-3-KTM) +1,104 (34)

07. Stefan Bradl (Honda) +1,507 (44)

08. Sylvain Guintoli (Suzuki) +1,549 (27)

09. Darryn Binder (RNF-Yamaha) +1,986 (43)

10. Michele Pirro (Ducati) +2,118 (15) [Bike 1]

11. Mika Kallio (KTM) +2,132 (35) [Bike 1]

12. Mika Kallio (KTM) +2,563 (9) [Bike 2]

13. Yamaha-Testfahrer 1 (Yamaha) +2,877 (15) [Bike 1]

14. Yamaha-Testfahrer 2 (Yamaha) +3,315 (9)

15. Takuya Tsuda (Suzuki) +3,719 (53)

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.