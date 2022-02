MotoGP Shakedown-Test Sepang: Maverick Vinales an Tag zwei Schnellster

Audio-Player laden

Die Testfahrer der Werksteams, die Rookies und Aprilia setzten am zweiten Tag des Shakedown-Tests in Sepang (Malaysia) die Arbeit fort. Maverick Vinales (Aprilia) stellte mit 1:59.833 Minuten die Bestzeit auf, während Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) der schnellste MotoGP-Neuling war.

Am Dienstag nahm auch Honda den Testbetrieb auf. Stefan Bradl rückte mit der Lederkombi von Pol Espargaro aus, weil seine Schutzausrüstung in der Transportkiste mit dem Jerez-Motorrad steckt, die noch nicht an der Sepang-Strecke angekommen ist.

Bradl legte 51 Runden zurück. Spitzenzeiten waren beim neuen Motorrad noch nicht zu sehen. Es ging um grundlegende Checks. Der Deutsche soll auch für die Stammfahrer, die am Wochenende testen, eine Abstimmung herausarbeiten.

Nicht dabei war am zweiten Tag Rookie Fabio di Giannantonio. Wegen einer Magenverstimmung legte der Gresini-Ducati-Fahrer eine Pause ein. Der Italiener hofft, dass er am Mittwoch wieder wichtige Runden für seinen Lernprozess zurücklegen kann.

Stefan Bradl war am Dienstag mit der neuen Honda unterwegs Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Es war ein sonniger und heißer Tag in Sepang. Gegen Mittag erreichten die Asphalttemperaturen bis zu 60 Grad Celsius. Als Concession-Team darf Aprilia mit den Werksfahrern testen. Heute nahm Vinales die Arbeit auf und fuhr insgesamt 49 Runden.

Der Spanier hat eine RS-GP von 2021 und eine Weiterentwicklung für 2022 zur Verfügung. Es standen Vergleichstests auf dem Programm. Aprilia hat am Motor und der Aerodynamik gearbeitet. Es gibt auch neue Chassis, die man an diesen Tagen durchprobieren will.

Neben Vinales war auch wieder Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori auf der Strecke. Aleix Espargaro wurde schon in der Box gesichtet, wie er sich mit seinen Teamkollegen unterhielt. Am Mittwoch wird der Spanier die Testarbeit in Angriff nehmen.

Yamaha testet mit den japanischen Testfahrern

Im Yamaha-Lager waren wieder die beiden japanischen Testfahrer Katsuyuki Nakasuga und Kohta Nozane im Einsatz. Cal Crutchlow, dessen Vertrag als Testfahrer bis Ende 2023 verlängert worden ist, wird am Mittwoch fahren. Der Brite ist auch für Samstag und Sonntag eingeplant.

Yamaha setzte die Arbeit mit den japanischen Testfahrern fort Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Während sich die Tech-3-Rookies Remy Gardner und Raul Fernandez auf ihre Eingewöhnung konzentrierten, setzte KTM die Testarbeit mit Mika Kallio und Dani Pedrosa fort. So wie am Vortag war an Pedrosas RC16 kein Transponder für die Zeitmessung montiert.

Rookies: Marco Bezzecchi knapp vor Raul Fernandez

Für Suzuki drehte wieder Sylvain Guintoli mit der überarbeiteten GSX-RR Runden. Michele Pirro fuhr mit der neuen Ducati GP22 am heißen Nachmittag Longruns. Genaue Details zu den Testprogrammen der einzelnen Werksteams sind bisher nicht durchgedrungen.

VR46-Youngster Marco Bezzecchi war am Dienstag schnellster Rookie Foto: 2022 Dorna Sports

In der letzten Stunde, als es etwas kühler wurde, knackte Vinales die Marke von zwei Minuten. Pirro folgte auf Platz zwei. Im Feld der Rookies hatte heute Bezzecchi als Dritter knapp die Nase vor Fernandez. Gardner folgte an der siebten Stelle und Darryn Binder (RNF-Yamaha) als Achter.

Am Mittwoch findet der dritte und letzte Tag des Shakedowns statt. Am Samstag und Sonntag geht dann der offizielle Test mit allen Werksfahrern über die Bühne.

Testzeiten Shakedown-Test Sepang (Dienstag):

01. Maverick Vinales (Aprilia) - 1:59.833 Minuten (49 Runden)

02. Michele Pirro (Ducati) +0,732 Sekunden (17) [Bike 1]

03. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) +0,901 (40)

04. Raul Fernandez (Tech-3-KTM) +0,986 (55)

05. Michele Pirro (Ducati) +0,989 (39) [Bike 2]

06. Sylvain Guintoli (Suzuki) +1,269 (56)

07. Remy Gardner (Tech-3-KTM) +1,344 (43)

08. Darryn Binder (RNF-Yamaha) +1,464 (48)

09. Stefan Bradl (Honda) +1,528 (51)

10. Mika Kallio (KTM) +2,090 (30) [Bike 2]

11. Mika Kallio (KTM) +2,103 (11) [Bike 1]

12. Lorenzo Savadori (Aprilia) +2,210 (33) [Bike 1]

13. Lorenzo Savadori (Aprilia) +2,850 (7) [Bike 2]

14. Yamaha-Testfahrer (Yamaha) +3,037 (19) [Bike 1]

15. Yamaha-Testfahrer (Yamaha) +3,167 (24) [Bike 2]

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.