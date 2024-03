MotoGP-Sicherheit in Portimao: Strecke reagiert auf Kritik an Kiesbetten

Die Rennstrecke von Portimao hat reagiert und vor diesem MotoGP-Wochenende den größten Teil der Steine in den Kiesbetten ausgetauscht - eine Forderung, die die Fahrer im Interesse der Sicherheit schon lange erhoben hatten.

Das Thema war während des Grands Prix von Portugal 2022 erstmals in den Vordergrund gerückt, nachdem Ducati-Pilot Pecco Bagnaia kritisiert hatte, dass die Steine in den Kiesbetten der Rennstrecke zu groß und damit gefährlich seien.

Nachdem er im Freitagstraining gestürzt war, kehrte der Italiener mit einer Handvoll Steine in die Ducati-Garage zurück und übergab sie Davide Tardozzi, dem Teammanager, um die Angelegenheit in der Sitzung des Sicherheitsausschusses zu besprechen.

Ein Jahr später, in der Vorsaison, war es Fabio Di Giannantonio, der einen schweren Sturz erlitt und den letzten Tag der Wintertests verpasste. Beim Aufprall im Kiesbett, dessen Steine noch immer ungewöhnlich groß waren, hatte er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Sein Helm sah danach sichtlich ramponiert aus.

Die Fahrer baten daraufhin die Organisatoren, Druck auf die Verantwortlichen vor Ort auszuüben, die einige der Steine für den Grand Prix durch kleinere ersetzte.

Für dieses Jahr hat man noch einmal nachgebessert. Vor dem zweiten Saisonlauf der MotoGP in Portugal ist der größte Teil des Kieses in den Auslaufzonen ausgetauscht worden. Das geht aus einem Dokument hervor, das die Teams im Vorfeld jeder Veranstaltung über veränderte Elemente an der Strecke informiert.

Die Größe der Steine in den Kiesbetten von Portimao wurde wiederholt kritisiert Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Obwohl keine Einzelheiten darüber genannt werden, wo die zusätzlichen Airfences installiert wurden, ist zu vermuten, dass einer dieser Punkte wahrscheinlich in Kurve 10 liegt. Dort war Pol Espargaro im zweiten Training des vergangenen Jahres so schwer gestürzt war, dass er für die Hälfte der Saison ausfiel.

Gleichzeitig wurden in den Kurven 4, 8, 14 und 15 Randsteine der neuen Generation angebracht, um Übertretungen der Tracklimits und entsprechende Strafen zu verhindern.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.