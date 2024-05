MotoGP-Sonderlackierung: Ducati tritt beim Heimspiel in Mugello in Blau an

Ducati hat angekündigt, beim diesjährigen Italien-Grand-Prix in Mugello mit einer Sonderlackierung anzutreten. Am Freitag und am Samstag werden die Werks-Ducatis von Weltmeister Francesco Bagnaia und Teamkollege Enea Bastianini noch in den gewohnten Farben auf die Strecke gehen. Doch ab dem Warm-up am Sonntagmorgen kommt die Sonderlackierung zum Einsatz.

Im MotoGP-Hauptrennen am Sonntag wird das Ducati-Werksteam in Azzurro (Hellblau), der Farbe der italienischen Nationalmannschaften im Sport, antreten. Zudem werden auch die Teammitglieder des Herstellers aus Bologna diese Farbe tragen.

Die hellblaue Farbe wird die Basis der Sonderlackierung bilden. Akzente in Weiß und Gold vervollständigen das Design beim Heim-Grand-Prix in der Toskana.

"Die Nazionali Azzurre bringen Millionen von Italienern zum Schwärmen, und wir haben das Gefühl, dass wir an den Rennwochenenden dasselbe tun, indem wir unser Land auf den Rennstrecken der Welt vertreten", kommentiert Ducati-Sportdirektor Mauro Grassilli.

"Anlässlich unseres Heim-Grand-Prix in Mugello haben wir uns daher entschieden, eine Verbindung zwischen der roten Leidenschaft, die uns auf der Rennstrecke auszeichnet, und der Azzurro-Farbe, die uns in unserer Liebe für den Sport vereint, herzustellen", erklärt der Italiener, der in diesem Jahr als Nachfolger von Paolo Ciabatti agiert. Mit der Sonderlackierung gibt Ducati zudem einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Fußball-EM.

In der Vergangenheit sah man auf keiner anderen Strecke so viele Speziallackierungen wie in Mugello. Neben den Sonderlackierungen der Hersteller zogen auch die speziellen Helmdesigns der Fahrer immer wieder die Blicke auf sich. Legendär sind die Mugello-Helme von Valentino Rossi. Aber auch seine Landsmänner präsentierten immer wieder einmalige Designs.

Mit Bildmaterial von Ducati.