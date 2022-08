MotoGP Spielberg FT3 2022: Bestzeit Johann Zarco, Aleix Espargaro in Q1

Audio-Player laden

Fünf Ducati-Fahrer in den Top 6! Die italienische Marke demonstrierte auch im dritten Freien Training für den Grand Prix von Österreich in Spielberg Stärke. Die Bestzeit sicherte sich Johann Zarco. Erster Herausforderer der Desmosedici-Armada war Fabio Quartararo (Yamaha) als Zweiter.

Mit Brad Binder qualifizierte sich ein KTM-Fahrer beim Heimrennen auf dem Red-Bull-Ring direkt für Q2. Dagegen schaffte es kein Honda-Fahrer vorab in den zweiten Abschnitt. Mit Aleix Espargaro (Aprilia) scheiterte auch ein WM-Anwärter an den Top 10.

Das Training begann auf trockener Strecke, aber es zogen dunkle Regenwolken auf. Gleich zu Beginn stürzte Luca Marini (VR46-Ducati) in seiner Aufwärmrunde in Kurve 3. Auch Wildcard-Starter Lorenzo Savadori (Aprilia) rutschte in seinem ersten Run am Ausgang der Schikane aus.

Beides waren Stürze bei niedrigem Tempo. Einen schnellen Crash hatte Remy Gardner (Tech-3-KTM). Der Moto2-Weltmeister flog in der Jochen-Rindt-Kurve ab. Dabei riss sogar seine Lederkombi etwas auf. Gardner war aber okay.

Das Aprilia-Duo arbeitete wieder einmal zusammen. Maverick Vinales zog zu Beginn Aleix Espargaro einige Runden um den Kurs. Aleix Espargaro verpasste so wie gestern einmal vor Kurve 4 den Bremspunkt und pflügte durchs Kiesbett.

Jorge Martin (Pramac-Ducati) passierte in seinem ersten Run der gleiche Fehler. 13 Minuten vor Trainingsende stürzte Aleix Espargaro am Ausgang der neuen Schikane in voller Schräglage. Es war ein Abziehbild von Savadoris Crash.

Aprilia-Testfahrer Savadori probierte übrigens wieder einen neuen Flügel am Höcker hinter dem Sitz. Dieser war etwas größer als die erste Version, die man im Frühling bei Testfahrten schon gesehen hat.

In den letzten fünf Minuten war Aleix Espargaro wieder auf der Strecke. Zu diesem Zeitpunkt war der WM-Zweite nur 18. Schließlich verbesserte er sich auf den neunten Platz. Aber der Spanier wurde noch aus den Top 10 verdrängt. Als Elfter muss Aleix Espargaro in Q1 antreten.

Enge Zeitabstände im Feld

Im allerletzten Moment fuhr Zarco mit 1:28.964 Minuten Bestzeit. Damit verdrängte der Franzose noch seinen Landsmann Quartararo um 0,153 Sekunden von Platz zwei. Dahinter folgten mit Jack Miller, Martin, Francesco Bagnaia und Enea Bastianini weitere Ducati-Raketen.

Suzuki schaffte es mit beiden Fahrern ins Q2. Alex Rins belegte Platz sieben und Joan Mir Rang zehn. Brad Binder hielt als Achter die KTM-Ehre hoch. Und Aprilia qualifizierte sich mit Vinales direkt für Q2.

Aleix Espargaro verpasste die Top 10 um lediglich zwei Tausendstelsekunden. Bester Honda-Vertreter war Takaaki Nakagami als Zwölfter. Einige prominente Namen waren weit hinten zu finden. Miguel Oliveira (KTM) verpasste als 18. deutlich die Top 10.

Franco Morbidelli war als 17. der zweitbeste Yamaha-Fahrer. Marquez-Ersatz Stefan Bradl (Honda) beendete das Training als 21. Die Zeitabstände waren aber im gesamten Feld extrem eng, denn Bradl lag nur 1,062 Sekunden hinter der Bestzeit.

Das vierte Training beginnt um 13:30 Uhr, gefolgt vom Qualifying ab 14:35 Uhr.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Johann Zarco (Pramac-Ducati)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Jack Miller (Ducati)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Enea Bastianini (Gresini-Ducati)

Alex Rins (Suzuki)

Brad Binder (KTM)

Maverick Vinales (Aprilia)

Joan Mir (Suzuki)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.