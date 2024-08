MotoGP-Sprint Aragon: Marc Marquez siegt souverän, Bagnaia nur Neunter

Marc Marquez wird seiner Favoritenrolle gerecht: Der Gresini-Ducati-Pilot feierte im MotoGP-Sprint von Aragon einen überlegenen Start-Ziel-Sieg. Es ist sein erster Sieg mit Ducati und seiner erster Sieg in einem Sprintrennen überhaupt.

Jorge Martin (Pramac-Ducati) wurde Zweiter und holte sich damit die Führung in der Weltmeisterschaft zurück. Pedro Acosta (Tech3-GasGas) komplettierte das Podest.

"Ich fühle mich super!", sagt Rennsieger Marquez. "Meine erste Runde war noch ein bisschen verkrampft. Dann aber habe ich einen guten Rhythmus gefunden und konnte es kontrollieren. Heute werden wir feiern, denn das ist unser erster Sprintsieg. Der ist sehr wichtig für uns. Der wichtigste Tag ist aber natürlich morgen."

Bagnaia schon früh mit Problemen

Das Sprintrennen über elf Runden startete bei trockenen und heißen Bedingungen. Die Luft hatte 30, der Asphalt gut 48 Grad Celsius. Alle Fahrer entschieden sich am Vorderrad für den Medium-Reifen und hinten für die weiche Mischung.

Polesetter Marc Marquez behauptete am Start die Führung und bog vor Martin in die erste Kurve ein. Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) kam von Startplatz drei nicht gut weg und fiel zunächst auf die sechste Position zurück.

Für Aleix Espargaro (Aprilia) war das Rennen nach einem Kontakt mit Fabi Di Giannantonio (VR46-Ducati) schon in Kurve 1 vorbei. Kurz darauf wurden auch Johann Zarco (LCR-Honda) und Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) als gestürzt gemeldet.

Marquez baut direkt Vorsprung auf

Bereits in den ersten Runden konnte Marc Marquez eine kleine Lücke aufmachen. Martin und Acosta kämpften um den Anschluss. Bagnaia, der nach seinem verkorksten Start auf Rang vier vorkam, hatte bereits zwei Sekunden Rückstand.

In Runde drei fiel er nach einem Fehler in Kurve 5 wieder hinter Alex Marquez (Gresini-Ducati) und Miguel Oliveira (Trackhouse-Aprilia) auf den sechsten Platz zurück. Und von hinten machte auch schon Brad Binder (KTM) Druck.

Zwischen den beiden entbrannte ein hartes Duell, während Marc Marquez seinen Vorsprung an der Spitze immer weiter ausbaute. Zur Halbzeit des Rennens lag er bei gut zwei Sekunden. Auch der Abstand zwischen Martin und Acosta wurde größer.

Bagnaia am Ende noch hinter Quartararo

Deutlich enger ging es in der zweiten Hälfte der Top 10 zu, denn in das Duell zwischen Bagnaia und Binder mischten sich nun auch Fabio Quartararo (Yamaha) und Enea Bastianini (Ducati) ein. Bagnaia, sichtlich mit Gripproblemen kämpfend, zog am Ende den Kürzeren, rettete mit Platz neun aber immerhin einen Punkt.

Auf Marc Marquez fehlten ihm im Ziel satte 20 Sekunden. Der Spanier feierte einen souveränen Sprintsieg. Am Ende konnte ihm weder Martin (+2,961 Sekunden) noch Acosta (+6,694) folgen. Alex Marquez wurde Vierter, Oliveira Fünfter.

Binder setzte sich im Kampf um Platz sechs gegen Bastianini durch. Quartararo punktete als Achter vor Bagnaia. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) ging auf Rang zehn nur knapp leer aus. Von Bagnaia trennten ihn beim Zieleinlauf nur 0,150 Sekunden.

Dieser verlor seine WM-Führung wieder an Martin, der nun drei Punkte vor Bagnaia liegt. Bastianini (-62 Punkte) und Marc Marquez (-75) reihen sich dahinter ein.