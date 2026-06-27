MotoGP-Sprint Assen 2026: Trackhouse-Doppelsieg - Fernandez vor Ogura

Das Trackhouse-Aprilia-Team hat den Sprint bei der Dutch TT in Assen gewonnen. Raul Fernandez siegte vor Ai Ogura. Für den US-Rennstall war es der erste Doppelsieg im Samstagsrennen. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) wurde Dritter.

Erstmals wurde ein Rennstart ohne Holeshot-System bei der Vordergabel durchgeführt. Alles ging beim Start zum Sprint über 13 Runden gut. Ogura gewann den Holeshot und übernahm in Kurve 1 die Führung.

Aber noch im Laufe der ersten Runde überholte Jorge Martin (Aprilia) den Japaner. Marco Bezzecchi (Aprilia) erwischte keine optimale erste Runde und verlor durch einen Fehler eine weitere Position.

Nach der ersten Runde führte Martin vor Ogura, Raul Fernandez, Di Giannantonio, Bezzecchi sowie dem Ducati-Duo Marc Marquez und Bagnaia. Joan Mir war schon nach vier Kurven von seiner Honda gestürzt.

In der dritten Runde setzte sich Bagnaia im Ducati-Stallduell durch und schnappte Marc Marquez den sechsten Platz weg. An der Spitze kam Martin unter Druck von Raul Fernandez.

Am Ende der dritten Runde überholte der Trackhouse-Fahrer Martin in der Timmer-Schikane und übernahm die Führung. Dahinter verlor Ogura an der gleichen Stelle den dritten Platz an Di Giannantonio.

In der nächsten Runde machte Martin einen Fehler in Kurve 8 und verlor zwei Positionen an Di Giannantonio und Ogura. Anschließend griff Martin den Japaner an, der den dritten Platz aber behaupten konnte.

Zu Beginn der siebten Runde attackierte Bezzecchi zum ersten Mal Martin in Kurve 1. Es war das Stallduell um Platz vier. Schließlich setzte sich Bezzecchi in einem harten Manöver in einer Rechtskurve durch.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Trio Raul Fernandez, Di Giannantonio und Ogura 1,4 Sekunden Vorsprung auf Bezzecchi. Vier Runden vor Rennende gab es eine Trackhouse-Doppelführung, denn Ogura überholte Di Giannantonio in der Schikane.

Für die letzte Runde hatte Raul Fernandez sieben Zehntelsekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen. Der Spanier fuhr seinen zweiten Sprintsieg in diesem Jahr souverän ins Ziel.

Ogura wurde zum zweiten Mal hintereinander im Samstagsrennen Zweiter. Für Trackhouse war es der erste Doppelsieg in einem Sprint. Di Giannantonio verteidigte bis ins Ziel den dritten Platz.

Das Aprilia-Werksteam musste sich mit Bezzecchi und Martin mit den Plätzen vier und fünf begnügen. Martin musste in der letzten Runde noch Angriffe von Bagnaia abwehren, was ihm auch gelang.

Marc Marquez fuhr als Siebter ins Ziel und verteidigte sich in der Schlussphase erfolgreich gegen Enea Bastianini (Tech3-KTM). Allerdings änderte sich nach der Zieldurchfahrt die Reihenfolge des Ducati-Werksteams.

Bagnaia hatte in der letzten Runde in der Timmer-Schikane die Tracklimits überschritten. Das bedeutete laut Reglement, dass er im Ergebnis um eine Position zurückgereiht wurde. Somit wurde Marc Marquez als Sechster gewertet.

Den letzten WM-Punkt sammelte Pedro Acosta (KTM), der in der Anfangsphase einen Ausritt ins Kiesbett hatte. Fabio Quartararo war als Zehnter der beste Yamaha-Fahrer. Direkt hinter ihm folgte Diogo Moreira (LCR) als bester Honda-Fahrer.

Nach Mirs Sturz in der ersten Runde musste Jack Miller seine Pramac-Yamaha mit einem technischen Problem in der Box abstellen. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) stürzte in der vorletzten Runde in Kurve 4.

Der Grand Prix über 26 Runden startet am Sonntag um 14 Uhr.

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