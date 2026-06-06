MotoGP-Sprint Balaton Park 2026: Marc Marquez feiert Start-Ziel-Sieg

Marc Marquez (Ducati) hat am Samstag in überzeugender Manier den MotoGP-Sprint am Ungarn-Wochenende auf dem Balaton Park Circuit gewonnen. Von der Pole gestartet, führte Marquez das 13-Runden-Rennen vom Start bis ins Ziel an.

Für den siebenmaligen und amtierenden MotoGP-Weltmeister ist es der dritte Sprint-Sieg 2026 (nach Goiania und Jerez), aber der erste nach seiner Doppeloperation (rechte Schulter und rechter Fuß) vom 10. Mai. Einen Grand Prix hat Marquez in dieser Saison bislang noch nicht gewonnen.

"Am Freitag war ich noch im Sparmodus und habe versucht, mich zu schonen", so Marquez. "Heute Morgen habe ich alles gegeben, denn wie man im Rennen gesehen hat, ist ein Start aus der ersten Reihe eine große Hilfe. Die Strategie war, anfangs zu attackieren, solange ich noch frisch bin, und am Ende einfach durchzuhalten. Diese Strategie hat gut funktioniert. Morgen ist das Rennen länger, mal sehen, wie wir das managen können."

Als Zweiter hinter Marquez kam im Sprint Pedro Acosta (KTM) mit 1,5 Sekunden Rückstand ins Ziel. "Marcs Tempo zu Beginn war beeindruckend" lobt der KTM-Pilot und erklärt: "Ich selber brauche normalerweise ein paar Runden, um bereit zu sein, richtig zu pushen. Trotzdem müssen wir zufrieden sein. Nach Mugello sagt dieses Ergebnis viel aus. Jetzt müssen wir versuchen, uns für morgen weiter zu verbessern."

Den dritten Platz belegte Marco Bezzecchi (Aprilia), der damit seinen Vorsprung an der Spitze der MotoGP-Gesamtwertung 2026 ausgebaut hat. Aprilia-Teamkollege Jorge Martin hat nach P6 am Samstag nun 20 Punkte Rückstand auf Bezzecchi, der trotz P3 von einem "sehr schwierigen Sprint" spricht. Warum? "Vor allem zu Beginn war der Grip sehr gering. Deshalb fiel es mir schwer, meinen Rhythmus zu finden. Es war ein Rennen mit vielen schwierigen Momenten."

Marc Marquez von Beginn an unangefochten

Der Sprint, das erste von zwei MotoGP-Rennen des Wochenendes, fand unter stark bewölktem Himmel statt. Marc Marquez startete dank seiner Q2-Bestzeit als Polesetter, wohingegen Cal Crutchlow (LCR-Honda) den Abschluss der 22-köpfigen Startaufstellung bildete.

Marquez gewann den Start und bog vor Pedro Acosta und dem aus der zweiten Reihe gestarteten Marco Bezzecchi in die enge erste Kurve ein. Genau so kamen sie auch aus der ersten Runde zurück, gefolgt von Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati), der aus Reihe 1 gestartet war, und von Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia).

Der von P8 gestartete Jorge Martin verpasste in einem frühen Duell mit Diogo Moreira (LCR-Honda) die Schikane 12/13, bekam aber keine Strafe, weil er laut Mitteilung der Rennleitung durch das vermeintliche "Abkürzen" ohnehin genügend Zeit verloren hat.

Schon früh zeichnete sich ab, dass die Pace von Marc Marquez zu hoch war für alle anderen - inklusive Acosta, der im Freitagstraining noch vier Zehntelsekunden Vorsprung auf das Feld hatte. In der Schlussphase ließ es Marquez zwar etwas ruhiger angehen, Acosta hatte trotzdem nie den Hauch einer Chance.

Hinter den Top 3 - Marquez, Acosta, Bezzecchi - kam Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) auf P4 ins Ziel, gefolgt von Aldeguer, der im Vergleich zu seinem Startplatz zwei Positionen eingebüßt hat. Auf P6 bis P9 und somit den weiteren Punkteplätzen im Sprint liefen Martin, Moreira, Enea Bastianini (Tech3-KTM) und Francesco Bagnaia (Ducati) ein.

Alle 22 MotoGP-Piloten im Ziel

Ogura, der nach der ersten Runde noch Fünfter war, kam nur auf P11 hinter Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) ins Ziel. Während Diogo Moreira auf P7 der bestplatzierte Rookie war, klassierte sich der zweite Rookie im Feld, nämlich Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha), auf P13.

Cal Crutchlow beendete den Sprint dort, wo er ihn auch gestartet hat, nämlich als 22. und Letzter. Ausfälle gab es im kurzen Samstagsrennen keine.

Der Grand Prix wird wie üblich am Sonntag um 14:00 Uhr gestartet. Die Renndistanz im Balaton Park beträgt 26 Runden. Die Wettervorhersage lässt keine Niederschläge erwarten (MotoGP 2026 live: Das Wochenende im Balaton Park im TV und Stream)