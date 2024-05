MotoGP-Sprint Barcelona: Drei Stürze in Führung liegend! Aleix Espargaro gewinnt

Dramatisches Sprintrennen beim Grand Prix von Katalonien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia), Brad Binder (KTM) und Francesco Bagnaia (Ducati) schieden alle in Führung liegend durch Stürze aus.

Lokalmatador Aleix Espargaro (Aprilia) feierte einen umjubelten Sieg. Drei Spanier waren bei der Siegerehrung, denn Marc Marquez (Gresini-Ducati) eroberte von Startplatz 14 Rang zwei und Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas) wurde Dritter.

"Unglaublich! Fantastisch", jubelt Espargaro. "Ich habe gar keine Worte, um zu beschreiben, wie märchenhaft die vergangenen zwei Tage waren! Das Rennen war extrem schwierig, denn die Strecke war extrem rutschig. Auch mir ist ein paar Mal das Vorderrad weggerutscht."

Für das kurze Rennen über zwölf Runden hatten sich alle Fahrer für den weichen Hinter- und den Medium-Vorderreifen entschieden. Beim Start übernahm Bagnaia vor Acosta die Führung. Pole-Setter Espargaro fiel in den ersten Kurven auf Platz fünf zurück.

Ab Platz sechs folgten Jorge Martin (Pramac-Ducati), Enea Bastianini (Ducati) und Marc Marquez. Zu Beginn der zweiten Runde bremste sich Acosta in Kurve 1 an Bagnaia vorbei und übernahm die Führung. Direkt dahinter fuhren Raul Fernandez und Binder.

Bagnaia konterte Acosta aber sofort wieder in Kurve 5. Zu Beginn der dritten Runde wiederholte Acosta vor Kurve 1 sein Manöver und lag wieder vorne. Bagnaia verlor gleich darauf weitere Plätze an Raul Fernandez und Binder.

Raul Fernandez führt sensationell - und stürzt

Dann startete Raul Fernandez in Kurve 5 ein optimistisches Manöver gegen Acosta, der sein Bike aufrichten musste. Raul Fernandez führte nun vor Binder, Acosta, Bagnaia und Martin. Raul Fernandez gab sofort ordentlich Gas.

Acosta schnappte sich zu Beginn von Runde vier Platz zwei von Binder und nahm die Verfolgung von Raul Fernandez auf, der versuchte, sich an der Spitze abzusetzen. Zu Beginn der fünften Runde hatte der Trackhouse-Fahrer schon eine knappe Sekunde Vorsprung.

Aber in der fünften Runde war alles vorbei. Raul Fernandez stürzte in Kurve 10 und purzelte ins Kiesbett. Aus und vorbei! Somit duellierten sich Acosta und Binder um die Führung, Binder schnappte sich zu Beginn der sechsten Runde Platz eins.

Brad Binder führt - und stürzt auch

Bagnaia drehte auch auf und überholte Acosta, aber der Rookie hielt zunächst dagegen. In der siebten Runde die nächste Wendung! Binder flog in Führung liegend in Kurve 5 ab. Somit führte Bagnaia vor Acosta, Espargaro, Marc Marquez und Martin.

Espargaro begann, seine Karten auszuspielen und schnappte sich in der achten Runde Acosta. Die Positionen waren bezogen. Bagnaia verwaltete rund eine halbe Sekunde Vorsprung auf Espargaro, der seinerseits rund acht Zehntelsekunden Vorsprung auf Acosta und Marc Marquez hatte.

Francesco Bagnaia fliegt in der letzten Runde ab

"Ich habe versucht", schildert Espargaro, "mir den Hinterreifen so einzuteilen, dass ich die letzten Runden noch überstehen kann. 'Pecco' hat es auch gut gemacht, aber er hat viel riskiert. Mein Ziel war es, ihn bis zum Schluss unter Druck zu setzen. Das hat funktioniert."

Denn in der letzten Runde stürzte Bagnaia in Kurve 5 in Führung liegend und Espargaro übernahm die Spitze. Spannend blieb es bis zum Schluss im spanischen Duell dahinter. Zu Beginn der letzten Runde bremste sich Marc Marquez in Kurve 1 an Acosta vorbei.

Der Routinier verteidigte Platz zwei bis ins Ziel. "Unglaublich! Damit hatte ich nicht gerechnet", lacht Marc Marquez. "In Le Mans hatte ich die Pace, heute eigentlich nicht. In Kurve 2 habe ich mir die Aerodynamik kaputt gehren und es war fast so, dass das Motorrad von da an besser lag."

"Nein, das ist ein Scherz! Die Strecke war heute ganz anders, nämlich sehr rutschig. Klar, es sind viele Fahrer gestürzt, aber es war wirklich sehr schwierig heute. Glückwunsch an Aleix. Heute ist sein Tag und morgen vielleicht auch, weil es das letzte Mal ist, dass er hier in Katalonien fährt."

Acosta spricht von einem "ganz schwierigen" Rennen: "Vielleicht habe ich zu Beginn in den Kämpfen mit 'Pecco' und Brad die Reifen ein bisschen zu heiß werden lassen. Von da an war es ziemlich heikel. Ich bin aber sehr glücklich, es wieder in die Top 3 geschafft zu haben."

"Sprint-König" Martin sammelte als Vierter wichtige WM-Zähler. Bastianini wurde Fünfter, gefolgt von Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati), Jack Miller (KTM), Maverick Vinales (Aprilia) und Marco Bezzecchi (VR46-Ducati).

Quartararo Zehnter, Honda wieder am Ende des Feldes

Fabio Quartararo arbeitete sich mit seiner Yamaha vom 17. Startplatz auf Rang zehn nach vor, aber dafür gab es keinen WM-Punkt. Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) sah nach einer Long-Lap-Strafe als Elfter die Ziellinie.

Bester Honda-Fahrer war Joan Mir als 15. Wildcard-Starter Stefan Bradl kam als 18. und Letzter ins Ziel. Johann Zarco (LCR-Honda) war nach einer Kollision mit Alex Marquez (Gresini-Ducati) in Kurve 12 gestürzt.

Es war Zarcos dritter Sturz an diesem Tag. Der bittere Tag für Trackhouse wurde durch einen Sturz von Miguel Oliveira in der Schlussphase abgerundet.

Mit diesem Ergebnis führt Martin die WM-Wertung mit 37 Punkten Vorsprung an. Neuer Zweiter ist Marc Marquez. Bagnaia ist hinter Bastianini Vierter und liegt 44 Zähler hinter Martin.

Der Grand Prix über die volle Distanz von 24 Runden wird am Sonntag um 14:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.