MotoGP-Sprint Brünn: "Pecco" Bagnaia feiert ersten Samstagssieg 2026

Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) hat sich im Sprint des MotoGP-Wochenendes zum Grand Prix von Tschechien 2026 in Brünn seinen ersten Samstagssieg der laufenden Saison gesichert. Vom dritten Startplatz übernahm der zweimalige MotoGP-Weltmeister direkt am Start die Führung und gab sie im Verlauf der 10 Runden nicht mehr ab.

Bei 33 Grad Celsius Lufttemperatur war es im Automotodrom Brno ein Hitzerennen. Der Großteil der Piloten setzte sowohl am Vorder- als auch am Hinterrad auf die Medium-Reifenmischung. Ein paar wenige aber, darunter Sieger Bagnaia und dessen Ducati-Teamkollege Marc Marquez, riskierte es trotz der Hitze mit dem weichen Hinterreifen. Das ging auf, denn Marquez fuhr als Dritter ebenfalls in die Top 3.

"Zum Glück war es diesmal die richtige Reifenentscheidung, anders als in Austin oder bei einigen anderen Rennen zuvor", strahlt Bagnaia. "Ich bin sehr glücklich. Ich hatte einen guten Start, konnte sofort eine Lücke herausfahren und danach das Rennen etwas kontrollieren. Der Grip am Hinterreifen war eigentlich gar nicht schlecht, aber die Vibrationen waren sehr stark. Deshalb musste besonders in den letzten beiden Runden aufpassen."

"Pecco" Bagnaia gewinnt Start - Diogo Moreira und Co. stürzen

Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) ging zum ersten Mal in seiner Karriere in der Königsklasse als Polesetter in ein Rennen. Im Qualifying am Samstagvormittag hatte der Japaner seinen am Freitagnachmittag im Training gefahrenen MotoGP-Streckenrekord nochmals verbessert. Stand der Rekord aus dem vergangenen Jahr bei 1:52.303 Minuten, gefahren von Francesco Bagnaia, so schraubte Ogura die Zeit im diesjährigen Qualifying auf sage und schreibe 1:51.139 Minuten nach unten.

Den Start zum Sprint aber, den gewann Francesco Bagnaia. Vom dritten Startplatz bog der Ducati-Werkspilot als Erster in die erste Kurve ein. Polesetter Ogura und der vom sechsten Startplatz gekommene MotoGP-Rookie Diogo Moreira (LCR-Honda) folgten "Pecco".

Moreira allerdings war einer derer, die noch im Verlauf der ersten Runde stürzten. In Kurve 12 rutschte der Rookie über das Vorderrad aus. Nur Sekunden später ging in derselben Kurve auch Routinier Maverick Vinales (Tech3-KTM) zu Boden. Damit waren zwei der nur 21 gestarteten Piloten schon vor Ablauf der ersten Runde draußen.

21 statt 22 Teilnehmer waren es deshalb, weil Alex Marquez (Gresini-Ducati) sein Comeback nach zwei verpassten Rennwochenenden vorzeitig abgebrochen hat. Nach dem Qualifying gab der jüngere der beiden Marquez-Brüder auf. Ob er direkt am kommenden Wochenende in Assen (Niederlande) wieder antritt, ist noch offen.

Was den Sprint in Brünn betrifft, so hielt "Pecco" Bagnaia die Führung. Indes reihte sich Pedro Acosta (KTM) in die Reihe der Gestürzten ein. Fünf Runden vor Schluss ging er in Kurve 11 an sechster Stelle fahrend zu Boden. Es war noch lange nicht der letzte Sturz im kurzen Samstagsrennen. Kurz darauf stürzte auch Luca Marini (Honda), und zwar in Kurve 13. Auch das war noch nicht das Ende der Sturzserie.

Marco Bezzecchi stürzt drei Runden vor Schluss

Denn in der drittletzten Runde verabschiedete sich in Kurve 3 auch noch WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi (Aprilia) mit einem Sturz aus dem Rennen. "Bez" lag zum Zeitpunkt seines Sturzes an fünfter Stelle und hat damit fünf potenzielle WM-Punkte weggeworfen. Als zeitlich Letzter stürzte kurz vor Schluss auch noch Cal Crutchlow (LCR-Honda).

Im Kampf um den Sieg konnte Spitzenreiter "Pecco" Bagnaia seinen Verfolger Ai Ogura nicht abschütteln. Im Gegenzug aber kam der von der Pole gestartete Moto2-Weltmeister von 2024 auch nicht mehr am zweimaligen MotoGP-Weltmeister vorbei.

Bagnaia brachte seinen ersten Sprint-Sieg seit Sepang 2025 mit knappem Vorsprung von 0,241 Sekunden ins Ziel. Marc Marquez auf der zweiten Werks-Ducati fehlte auf P3 hinter Ogura seinerseits weniger als eine Sekunde auf den Sieg.

Ogura, der im Gegensatz zu den beiden Ducati-Stars mit dem Medium-Hinterreifen fuhr, sagt nach P2: "Die Performance des Hinterreifens war wirklich gut. Für mich war die größte Einschränkung der Vorderreifen. Ich dachte, dass ich am Ende des Rennens vielleicht noch etwas mehr hätte ausrichten können, aber diesmal war es eben so. Morgen gibt es eine neue Chance, also werden wir es erneut versuchen."

Und Titelverteidiger und Vorjahressieger Marc Marquez sagt nach P3: "Ich bin zufrieden. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen, Ducati hat großartige Arbeit geleistet. Jetzt müssen wir für morgen weiterarbeiten und versuchen, uns für das lange Rennen noch zu verbessern."

Jorge Martin holt fünf Punkte auf Bezzecchi auf

Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) und Jorge Martin (Aprilia) rundeten die Top 5 ab. Damit hat Martin in der MotoGP-Fahrerwertung 2026 seinen Rückstand auf Tabellenführer und Teamkollege Bezzecchi von 20 auf 15 Punkte reduziert.

Die weiteren Punkteplatzierungen im Sprint wurden belegt von Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia), Enea Bastianini (Tech3-KTM), Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) und Brad Binder (KTM). Punktelos blieb allen voran Joan Mir (Honda), der diesmal ins Ziel gekommen ist, aber auf P10 knapp außerhalb der Punkteränge.

Der Grand Prix von Tschechien geht am Sonntag in Brünn über eine Distanz von 21 Runden und wird um 14:00 Uhr gestartet. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) hat in der Startaufstellung eine Rückversetzung um drei Positionen kassiert und startet somit als Letzter. Das ist trotzdem der 21. statt 22. Startplatz, weil Alex Marquez auch am Sonntag nicht antritt (Alle Infos aus Brünn im MotoGP-Liveticker)