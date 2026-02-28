MotoGP-Sprint Buriram 2026: Acosta gewinnt nach Strafe für Marc Marquez

Pedro Acosta (KTM) hat einen ereignisreichen Sprint beim MotoGP-Saisonauftakt 2026 auf dem Buriram International Circuit in Thailand gewonnen. Polesetter Marco Bezzecchi (Aprilia) schied durch frühen Sturz aus.

Im Duell um den Sieg kam es zwischen Marc Marquez (Ducati) und Acosta zu einer Berührung. Dafür wurde Marc Marquez bestraft (+1 Position) und Acosta fuhr als Erster über die Ziellinie.

Beim Start zum Rennen über 13 Runden beschleunigten Marc Marquez und Bezzecchi Seite an Seite auf Kurve 1 zu. Da der Ducati-Fahrer von Startplatz zwei auf der Innenseite lag, bremste er sich in Kurve 1 an der Aprilia vorbei und übernahm die Führung.

Aber Bezzecchi griff noch im Laufe der ersten Runde an und setzte sich an die Spitze. Marc Marquez konterte am Ende der ersten Runde in der Zielkurve und führte wieder. Acosta folgte dahinter als Dritter. In Runde zwei überholte Bezzecchi wieder in Kurve 3.

Aber kurz darauf folgte die erste entscheidende Szene: Bezzecchi stürzte im dritten Sektor. Es war an diesem Samstag schon sein dritter Sturz. Damit war sein Rennen beendet. Somit führte Marc Marquez, der aber sofort unter Druck von Acosta kam.

Der Weltmeister konnte sich zunächst an der Spitze zwar nicht deutlich absetzen, hielt Acosta jedoch unter Kontrolle, wodurch der KTM-Fahrer keinen Angriff starten konnte. In der siebten Runde klebte Acosta schließlich am Hinterreifen der Ducati.

In der Zielkurve bremste sich Acosta erstmals an Marc Marquez vorbei, doch der Weltmeister zog auf der Zielgeraden sofort wieder an der KTM vorbei. Das Duell um den Sieg war eröffnet. Vier Runden vor Schluss probierte es Acosta erneut in der Zielkurve, aber das Manöver klappte nicht.

Acosta hielt den Druck weiter hoch. Drei Runden vor Schluss attackierte er erneut in der Zielkurve, aber wieder fuhr Marc Marquez auf der Zielgeraden wieder vorbei. Anschließend griff er im Infield an und setzte sich in Kurve 8 in Führung.

Marc Marquez erhält eine Strafe

Marc Marquez attackierte am Ende der vorletzten Runde in der Zielkurve. Acosta kam dabei außen neben die Strecke und verlor einige Meter. Die Rennkommissare leiteten eine Untersuchung ein. Die Wiederholung zeigte, dass es zwischen beiden zu einer leichten Berührung gekommen war.

Die Rennkommissare reagierten rasch. Sie meldeten in der letzten Runde, dass Marc Marquez eine Position abgeben muss. In der Zielkurve ließ er Acosta vorbei. Damit feierte der KTM-Fahrer den ersten Sprintsieg seiner Karriere.

"Meiner Meinung nach", sagt Marc Marquez zu seiner Strafe, "entscheidet die Rennleitung, also halte ich mich einfach an die Regeln. Als ich gesehen habe, dass Bezzecchi gestürzt ist, habe ich das Rennen etwas verlangsamt. Ich habe einfach versucht, es zu kontrollieren."

"Ich weiß, dass die Meisterschaft sehr lang ist, und genau das wollte ich tun - das Tempo kontrollieren. Jedes Mal, wenn Pedro mich überholte, habe ich ihn in der nächsten Kurve sofort wieder überholt."

"Aber ja, leider habe ich diese Strafe bekommen. Trotzdem neun Punkte, ein solides Rennen nach der Verletzung, nicht schlecht. Ich bin zufrieden." Erstmals seit seinem WM-Gewinn in Motegi im vergangenen September stand Marc Marquez wieder auf einem Podium.

Für Acosta war es der erste MotoGP-Sieg überhaupt, auch wenn Sprintsiege nicht in die Siegerstatistik einfließen. "Es ist super cool, so einen Sprint gegen Marc zu fahren", strahlt der KTM-Fahrer.

"Es stimmt, vielleicht fühle ich mich nicht wirklich wie ein Sieger, weil er mich vorbeigelassen hat. Aber egal, morgen haben wir alle Möglichkeiten. Das gesamte Team arbeitet richtig gut. Morgen werden wir vielleicht versuchen, diesen echten Sieg zu holen."

Raul Fernandez wurde vor seinem Trackhouse-Teamkollegen Ai Ogura Dritter. Jorge Martin musste sich im Duell mit Ogura geschlagen geben und wurde Fünfter. Brad Binder (KTM) folgte als Sechster. Joan Mir war als Siebter der beste Honda-Fahrer.

Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) wurde Achter, nachdem er in der ersten Runde in Kurve 3 von Alex Marquez (Gresini-Ducati) neben die Strecke geschickt worden war. Francesco Bagnaia (Ducati) sammelte als Neunter den letzten WM-Punkt (zum Rennergebnis).

Das Ergebnis auf den Punkterängen könnte sich noch ändern, denn unmittelbar nach Zieldurchfahrt wurde eine Untersuchung gegen Martin angekündigt. Der Aprilia-Fahrer könnte gegen die Vorschrift zum Mindestdruck des Vorderreifens verstoßen haben.

Bester Yamaha-Fahrer war Jack Miller (Pramac) auf Platz 15. Sein Rückstand nach 13 Runden betrug 13 Sekunden. Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pramac) stürzte drei Runden vor Rennende in der Zielkurve. Er fuhr weiter und kam als 20. ins Ziel.

Der Grand Prix über 26 Runden startet am Sonntag um 9:00 Uhr MEZ (zur Startaufstellung).