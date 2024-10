MotoGP Sprint Buriram: Bastianini gewinnt, Martin bezwingt Bagnaia!

Ducati-Werkspilot Enea Bastianini hat beim Grand Prix in Buriram (Thailand) den MotoGP-Sprint gewonnen. Bastianini setzte sich nach dem Start an die Spitze und fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen.

Dahinter kam es zum Duell zwischen Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) und WM-Leader Jorge Martin (Pramac-Ducati). Mit Platz zwei baute Martin seine WM-Führung weiter aus. Bagnaia musste sich geschlagen geben. Marc Marquez (Gresini-Ducati) hielt zu Rennbeginn mit, musste in der zweiten Rennhälfte aber abreißen lassen und wurde Vierter.

Bei der Reifenwahl waren sich die Fahrer so gut wie einig. Der harte Vorderreifen und der Medium-Hinterreifen wurden vom Großteil des Fahrerfelds bevorzugt. Lediglich Joan Mir (Honda) und Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) verwendeten den harten Hinterreifen. Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio (beide VR46-Ducati) sowie Aleix Espargaro (Aprilia) und Alex Marquez (Gresini-Ducati) fuhren im Sprint mit dem weichen Vorderreifen.

Jorge Martin bremst in Kurve 1 spät und verliert Positionen

Francesco Bagnaia, Enea Bastianini und Jorge Martin bildeten die erste Startreihe. Den Sprint zur ersten Kurve entschied Martin für sich. Der WM-Leader bremste extrem spät und drückte Bagnaia von der Linie. Martin kam neben die Strecke und musste danach vom Gas gehen, um eine Kollision mit Marc Marquez zu vermeiden.

Bastianini nutzte die Chance und übernahm die Führung und kam mit einer halben Sekunde Vorsprung aus der ersten Runde. Bastianini führte vor Bagnaia und Marc Marquez. Pedro Acosta (GasGas) kam als Vierter aus der ersten Runde. Jorge Martin fiel bis auf P5 zurück, ging aber bereits in Runde zwei an Acosta vorbei und schob sich auf die vierte Position.

Enea Bastianini setzt sich ab, Pedro Acosta stürzt

Mit der schnellsten Runde baute Bastianini seinen Vorsprung im zweiten Umlauf auf 0,8 Sekunden aus. Das Rennen von Acosta war nach einem Sturz in der vierten Runde vorzeitig beendet. Es lagen fünf Ducatis an der Spitze.

MotoGP-Rookie Pedro Acosta wollte erneut zu viel Foto: Motorsport Images

Bastianini kontrollierte einen Vorsprung von gut einer Sekunde. Dahinter ging es aber eng zur Sache. Bagnaia geriet in Runde fünf unter Druck von Martin, der sich an Marc Marquez vorbei gearbeitet hatte. Martin war der schnellste Fahrer auf der Strecke, kam in Kurve 1 aber erneut von der Linie ab.

Duell der WM-Rivalen: Jorge Martin setzt Francesco Bagnaia unter Druck

Zur Halbzeit des Rennens steigerte Jorge Martin den Druck auf Francesco Bagnaia und ging im kurvigen Teil der Strecke vorbei. Dabei kam Martin erneut auf den grünen Bereich neben den Randsteinen und erhielt eine Tracklimits-Warnung.

Bagnaia konnte nicht folgen, nachdem er P2 an Martin verloren hatte. Martin zog das Tempo weiter an und befand sich auf Kurs, seinen WM-Vorsprung weiter auszubauen. Fünf Runden vor Rennende kam Martin erneut ans Ende der Randsteine und berührte den grünen Bereich. Das System erfasste den Vorfall allerdings nicht. Martin hatte Glück, keine Tracklimits-Strafe zu erhalten.

In den finalen drei Runden kam Bagnaia wieder in Schlagdistanz zu Martin. Bastianini befand sich auf Kurs zu einem ungefährdeten Sieg. Marc Marquez auf Position vier musste abreißen lassen. In der vorletzten Runde verschaffte sich Martin einen kleinen Puffer auf Bagnaia. Im finalen Umlauf gab keine Positionsverschiebung.

Enea Bastianini vor den beiden WM-Anwärtern

Bastianini feierte einen klaren Sieg und kam mit 1,4 Sekunden Vorsprung ins Ziel. "Es war nicht einfach, an dieses Rennen heranzugehen", gesteht der Italiener nach dem Sieg. "Nach dem Start war ich Erster und irgendwas in meinem Kopf sagte mir, dass ich pushen sollte. Ich hatte einen Vorsprung auf die anderen und konnte ihn das ganze Rennen lang halten. Es ist wunderschön, wieder gewonnen zu haben."

Martin entschied das Duell mit Bagnaia für sich und vergrößerte damit seinen Vorsprung im Gesamtklassement auf 22 Zähler. "Glaubt mir, das war wohl das schwierigste Rennen der Saison!", kommentiert der Spanier.

"Hinter den anderen Fahrern war es zäh", erklärt Martin. "In der ersten Kurve habe ich extrem spät gebremst, aber wenn ich die Bremse nicht gelöst hätte, dann hätte ich jemanden berührt. Deshalb habe ich es vorgezogen, die Strecke zu verlassen und ein paar Positionen zu verlieren."

Jorge Martin vergrößerte seinen Vorsprung von 20 auf 22 Punkte Foto: Motorsport Images

"Von da an habe ich einfach versucht, voll zu attackieren. Ich habe viele Positionen aufgeholt und mein Ziel für heute erreicht", zieht Martin eine positive Bilanz und kündigt an: "Morgen wird es ein langes Rennen, ganz anders als heute. Ich hoffe, dass wir es dann ähnlich gut hinbekommen."

Platz drei war für Titelverteidiger Bagnaia ein Rückschlag. "Ich hatte einen guten Start, habe dann aber Positionen verloren. Irgendwas hat mir heute im Vergleich zu anderen Sessions gefehlt", grübelt der Italiener. "Das war ziemlich seltsam. Trotzdem ist es der dritte Platz geworden. Zwei Punkte habe ich verloren, aber jetzt heißt es Fokus auf morgen", so Bagnaia.

Marc Marquez ohne Chance gegen die drei GP24 an der Spitze

Marc Marquez konnte den 2024er-Ducatis nicht folgen und kam mit 5,4 Sekunden Rückstand als Vierter ins Ziel. Bruder und Gresini-Teamkollege Alex Marquez wurde als Fünfter gewertet. Auf den Positionen folgten mit Franco Morbidelli (Pramac), Marco Bezzecchi und Fabio di Giannantonio drei weitere Ducatis. Somit beanspruchte Ducati die Top 8 komplett für sich.

Marc Marquez kam als bester GP23-Pilot auf P4 ins Ziel Foto: Motorsport Images

Der finale Punkt ging an KTM-Pilot Brad Binder. Der Südafrikaner fuhr zwischenzeitlich in den Top 6, verlor gegen Rennende aber etwas Boden. Teamkollege Jack Miller beendete den Sprint auf P11 und verpasste damit die Punkteränge.

Keine Punkte für Yamaha, Honda und Aprilia

Yamaha-Pilot Fabio Quartararo konnte das gute Qualifying-Ergebnis nicht in Punkte umwandeln. Von Startplatz sechs ging es bereits nach dem Start nach hinten. Quartararo kam nur als Elfter aus der ersten Runde und landete nach 13 Runden auf P10. Auf den Sieger verlor Quartararo mehr als 14 Sekunden.

Fabio Quartararo startete von P6, kam aber außerhalb der Punkteränge ins Ziel Foto: Motorsport Images

Johann Zarco (LCR-Honda) war als Zwölfter bester Honda-Pilot. Er kam vor Werkspilot Joan Mir ins Ziel, der 13. wurde. Takaaki Nakagami (LCR-Honda) und Luca Marini (Honda) beendeten den Sprint auf P18 und P19.

Enttäuschend verlief der Samstag für Aprilia. Aleix Espargaro wurde mit 20,0 Sekunden Rückstand auf P15 gewertet. Teamkollege Maverick Vinales wurde auf P20 gewertet und hatte 29,5 Sekunden Rückstand.

Das Hauptrennen wird am Sonntag um 9:00 Uhr (MEZ) gestartet.