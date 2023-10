MotoGP-Sprint Buriram: Martin gewinnt, Bagnaia nur Siebter

Er ist im Sprint einfach eine Bank: Zum fünften Mal in Folge hat Jorge Martin das Samstagrennen der MotoGP gewonnen. In Buriram setzte sich der Pramac-Ducati-Pilot gegen Brad Binder (KTM) und Luca Marini (VR46-Ducati) durch, die die Plätze zwei und drei belegten. Francesco Bagnaia (Ducati) wurde Siebter.

"Das lief nach Plan!", freut sich Martin im Parc Ferme. "In der Anfangsphase wollte ich die Reifen ein bisschen mehr schonen, weshalb es kompliziert war, niedrige 1:30er-Runden zu fahren. Als ich sah, dass Brad an Luca vorbeigegangen ist, war mir klar, dass der Zeitpunkt gekommen war, ein bisschen stärker zu pushen."

"Ich habe eine Lücke von 1,9 Sekunden aufgemacht und habe die von da an bis ins Ziel einfach verwaltet, um ein paar Kräfte für morgen zu sparen", erklärt er sein Rennen.

Martin dem Feld früh enteilt

Bei trockenem und heißem Wetter entschied sich das komplette Feld für die Reifenkombination medium-medium, um die 13 Runden zu bestreiten. Martin startete von der Poleposition. WM-Leader Bagnaia stand auf Startplatz sechs.

Martin behauptete sich am Start knapp vor Marini, gefolgt von Aleix Espargaro (Aprilia) und Binder. Bagnaia verlor Positionen und fiel in der ersten Runde auf Platz neun zurück.

Martin konnte sich sofort etwas Luft auf die Verfolger verschaffen, unter denen hart gekämpft wurde. Aleix Espargaro zog gegen Binder und Marc Marquez (Honda) den Kürzeren und fand sich nur noch auf Platz fünf wieder. Takaaki Nakagami (LCR-Honda) sorgte am Ende der zweiten Runde für den ersten Sturz.

Bagnaia hängt auf Platz neun fest

Bagnaia kam in den ersten Runden nicht nach vorn und verharrte auf Platz neun. Er verlor sogar etwas den Anschluss an Johann Zarco (Pramac-Ducati) vor ihm. Der wiederum kämpfte mit Alex Marquez (Gresini-Ducati) um Platz sieben. Als beide von der Linie abkamen, profitierte Bagnaia und zog vorbei.

Der Rückstand auf die Gruppe davor war zu diesem Zeitpunkt schon auf anderthalb Sekunden angewachsen. Und WM-Rivale Martin fuhr sich an der Spitze immer weiter frei.

Zur Halbzeit lag er gut 1,6 Sekunden voraus, während sich Marini und Binder um Platz zwei duellierten. Dahinter reihten sich mit etwas Abstand Aleix Espargaro, Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) und Marc Marquez ein. Bagnaia holte von Platz sieben allmählich auf.

Aleix Espargaro verliert Podest spät

Bei noch drei zu fahrenden Run führte Martin mit knapp zwei Sekunden Vorsprung. Binder, einmal vorbei an Marini, versuchte jedoch, die Lücke zu schließen. Marini hielt sich auf Platz drei, etwa eine halbe Sekunde vor Aleix Espargaro.

Nach einem Fehler verlor der Aprilia-Pilot Platz vier aber an Marc Marquez, der zuvor Bezzecchi überholt hatte. Das Podest war damit außer Reichweite. An den Top-3-Platzierungen änderte sich in der Schlussphase nichts mehr: Martin triumphierte, auch wenn sein Vorsprung noch auf eine Sekunde schrumpfte.

Hinter Binder und Marini behauptete Marc Marquez Platz vier vor Aleix Espargaro. Bezzecchi wurde Sechster. Bagnaia kam zwar noch bis auf 92 Tausendstel an ihn heran, musste sich aber mit Rang sieben begnügen. Damit verlor er wertvolle Punkte an Martin, der in der WM jetzt nur noch 18 Zähler zurückliegt.

Di Giannantonio mit Technikproblem

Alex Marquez und Zarco sicherten sich auf den Plätzen acht und neun die letzten Punkte. Jack Miller (KTM) komplettierte die Top 10. Fabio Quartararo (Yamaha) wurde Elfter.

Zwei Fahrer sahen die Zielflagge nicht: Augusto Fernandez (Tech-3-GasGas) stürzte in Runde sechs. Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati) gab mit einem Kupplungsproblem auf. Nakagami fuhr nach seinem Sturz weiter, wurde aber Letzter.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.